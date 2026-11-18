Trabzonspor, 10 Aralık 2026 Perşembe günü FK Jablonec'i Trabzon'daki Papara Park'ta ağırlayacak.

Bu UEFA Konferans Ligi karşılaşması, Trabzonspor ile FK Jablonec'in Avrupa kupalarındaki ilk resmî mücadelesi olacak. İki takım arasında geçmiş maçlara ilişkin veri bulunmadığından, her iki teknik direktör de aralık ayındaki bu karşılaşmada üstünlük sağlamak için tamamen takımlarının Avrupa kupalarındaki güncel formuna güvenecek.

Trabzonspor-FK Jablonec maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Trabzonspor-Jablonec Konferans Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Trabzonspor-FK Jablonec maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Trabzon'daki Papara Park'ta başlayacak.

Konferans Ligi - Hafta 5 10 Ara 2026 - 12:45 Papara Park

Trabzonspor-Jablonec Konferans Ligi maçına nasıl bilet alınır?

Trabzonspor-Jablonec Konferans Ligi maçı için mevcut bilet alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Kulübün resmî bilet satış kanalları: Doğrudan kulübün satışa sunduğu biletleri, üyelere özel satışları ve genel satışları Trabzonspor'un resmî bilet portalından ve kulüp kanallarından takip edebilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Konferans Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Trabzonspor-Jablonec Konferans Ligi maçının biletleri ne kadar?

Trabzonspor-Jablonec Konferans Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Güney ve Kuzey tribünleri: Yaklaşık 11-13 avro.

Yaklaşık Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: Yaklaşık 14-16 avro.

Yaklaşık Doğu ve Batı tribünleri: Yaklaşık 21-24 avro.

Yaklaşık VIP Silver: Yaklaşık 61 avro.

Yaklaşık VIP Gold: Yaklaşık 73 avro .

Yaklaşık . VIP Platinum: Yaklaşık 87-95 avro.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler, piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeleniyor:

Standart genel giriş / üst kategoriler: Genellikle yaklaşık 100-105 avrodan başlıyor.

Genellikle yaklaşık başlıyor. Premium yan tribün ve 1. kategori seçenekleri: Genellikle 120 avro ile 250 avro ve üzeri arasında değişiyor.

Genellikle arasında değişiyor. Üst düzey VIP yeniden satış paketleri: Fiyatlar 350 avro ile 450 avro ve üzerine çıkabiliyor.

Trabzonspor-Jablonec Konferans Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Trabzonspor ve Jablonec'in form durumu

Trabzonspor, son beş resmî maçında dört galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında 8 Kasım'da Süper Lig'de Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi. Ondan önce ise Konferans Ligi'nde Freiburg'a evinde 1-0 yenilerek iyi sonuçlar aldığı seriyi noktaladı. Bu süreçte Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti ve Rizespor deplasmanından 3-4'lük galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu beş maçta dokuz gol atıp beş gol yedi.

Jablonec, son beş maçında yalnızca bir galibiyet alabildi; bir kez berabere kaldı, üç kez yenildi. Son maçında 11 Kasım'da Artis Brno'ya kupada 2-1 mağlup oldu. Öncesinde Birinci Lig'de Mlada Boleslav ile 0-0, Konferans Ligi'nde ise Riga FC ile 1-1 berabere kaldı. Slavia Prag'a evinde aldığı 5-0'lık yenilgi de bu seride yer alıyor. Jablonec, bu beş maçta dört gol atıp dokuz gol yedi.

Trabzonspor-Jablonec: Son karşılaşmalar

Bu maç öncesinde Trabzonspor ile FK Jablonec'in karşılıklı mücadelelerine ilişkin herhangi bir veri bulunmuyor. Geçmiş maç kayıtlarına dair bilgiler doğrulandığında eklenecek.