Toulouse, 29 Kasım 2026 Pazar günü Rennes'i Toulouse'daki Stadium de Toulouse'da ağırlayacak.

İki takımın ligdeki son karşılaşması Şubat 2026'da oynandı ve Rennes sahasında 1-0'lık galibiyet aldı. Takımlar, Stadium de Toulouse'da son olarak Ekim 2025'te karşılaştı ve çekişmeli maç 2-2 berabere bitti.

GOAL, Toulouse-Rennes maçı için biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Toulouse-Rennes Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Toulouse-Rennes maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Toulouse'daki Stadium de Toulouse'da başlayacak.

1. Lig - Hafta 12 29 Kas 2026 - 11:15 Stadium de Toulouse

Toulouse-Rennes Ligue 1 maçının biletleri nasıl satın alınır?

Yaklaşan Toulouse-Rennes Ligue 1 maçının biletlerini satın almak için başlıca şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satış platformu: Standart biletleri satış fiyatından almanın en doğrudan ve güvenilir yolu, Toulouse FC'nin internet sitesindeki resmî bilet satış platformudur. Bilet satışlarına erişmek için genellikle ücretsiz bir hesap oluşturmanız gerekir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenmişse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa sunulan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Toulouse-Rennes Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Toulouse-Rennes Ligue 1 maçı için bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Genel giriş: Fiyatlar genellikle yaklaşık 15 ila 20 avrodan başlar.

Fiyatlar genellikle yaklaşık başlar. Saha kenarı veya orta tribün koltukları: Fiyatlar genellikle 35 ila 60 avro ve üzeri arasında değişir.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasadaki talebe göre şu fiyatlardan listeler:

Standart koltuklar: Mevcut bilet durumuna bağlı olarak üst kat tribünlerde veya merkeze daha uzak bölümlerde fiyatlar yaklaşık 30 ila 45 avrodan başlar.

Mevcut bilet durumuna bağlı olarak üst kat tribünlerde veya merkeze daha uzak bölümlerde fiyatlar yaklaşık başlar. Avantajlı konumdaki koltuklar veya uzun kenar tribünleri: Satın alma tarihinin maça yakınlığına ve piyasadaki genel talebe bağlı olarak fiyatlar yaklaşık 70 avrodan başlayıp 120 avronun çok üzerine çıkabilir.

Toulouse-Rennes Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Toulouse ve Rennes'in form durumu

Toulouse, son beş maçlık dönemde bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Bu döneme bir hazırlık maçı yenilgisi de dâhil. Son Ligue 1 maçında Troyes ile 0-0 berabere kalan Toulouse, Ekim ayının başlarında Monaco ile de 2-2'lik beraberlik yaşadı. Le Havre karşısındaki 3-2'lik galibiyet ve Le Mans karşısındaki 3-0'lık galibiyet, gol atabildiğini gösterse de istikrar sağlamakta zorlanıyor.

Rennes, son beş maçının üçünü kazandı ve birinde berabere kaldı. Tek yenilgisini ise 18 Ekim'de Paris FC'ye karşı oynadığı ve 4-3 kaybettiği Ligue 1 maçında aldı. Bu maçın ardından Avrupa Ligi'nde Juventus ile 2-2 berabere kaldı, sonra da Strasbourg'u 3-0 yenerek yeniden galibiyet aldı. Rennes'in bu beş maçta on gol atıp yedi gol yemesi, zaman zaman savunmada açık vermesine yol açan hücum ağırlıklı yaklaşımını yansıtıyor.

Toulouse-Rennes: Son karşılaşmalar

İki takım arasındaki son maç, Şubat 2026'da Rennes'in sahasında aldığı 1-0'lık galibiyetle sonuçlandı. Ligue 1'deki son beş karşılaşmada Toulouse iki, Rennes iki galibiyet aldı; bir maç ise berabere bitti. Stadium de Toulouse'da Ekim 2025'te oynanan bir önceki karşılaşma 2-2 sona erdi.