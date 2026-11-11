Toulouse, Paris Saint-Germain'i 4 Aralık 2026 Cuma günü Toulouse'daki Stadium de Toulouse'da ağırlayacak.

3 Nisan 2026'daki son Ligue 1 karşılaşmalarında PSG, Ousmane Dembélé'nin attığı iki golün katkısıyla Parc des Princes'te zorlu bir mücadeleyi 3-1 kazandı. Toulouse'un son şampiyon Fransız devine karşı son galibiyeti ise 2023–24 sezonunun son bölümünde deplasmanda aldığı 3-1'lik sonuçla geldi.

Toulouse-Paris Saint-Germain maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Toulouse-Paris Saint-Germain Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Toulouse-Paris Saint-Germain maçı, 4 Aralık 2026 Cuma günü Toulouse'daki Stadium de Toulouse'da başlayacak.

1. Lig - Hafta 13 4 Ara 2026 - 14:45 Stadium de Toulouse

Toulouse-Paris Saint-Germain Ligue 1 maçının biletleri nasıl alınır?

Toulouse-Paris Saint-Germain Ligue 1 maçının biletlerini satın almak için mevcut seçenekler ve yöntemler şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Resmî kulüp bilet satışı: En güvenli ve doğrudan yöntem, genel satış biletleri ile kulüp üyelerine yönelik resmî ön satışların yapıldığı Toulouse FC veya Paris Saint-Germain'in resmî bilet satış kanallarını kullanmak.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Toulouse-Paris Saint-Germain Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Toulouse-Paris Saint-Germain Ligue 1 maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kale arkası / Viraj (Genel giriş): 25 € ile 45 € arası

25 € ile 45 € arası Yan tribün / Saha kenarı koltukları: 50 € ile 110 € arası

50 € ile 110 € arası Premium / VIP ağırlama: 180 € ile 350 € ve üzeri

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasadaki talebe göre şu fiyatlarla listeler:

Standart / Üst tribün koltukları: 60 € ile 95 € arası

60 € ile 95 € arası Öncelikli saha kenarı / Alt tribün koltukları: 120 € ile 250 € ve üzeri

120 € ile 250 € ve üzeri VIP / Ağırlama paketleri: 300 € ile 500 € ve üzeri

Toulouse-Paris Saint-Germain Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Toulouse ve Paris Saint-Germain'in form durumu

Toulouse, son beş resmî maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Bu süreçte beş gol atıp yedi gol yedi. Son maçında Ligue 1'de Marseille'e 2-0 yenildi. Önceki maçlarında ise Troyes ile 0-0 berabere kaldı ve Le Mans'ı deplasmanda 3-0 yendi.

PSG, son beş maçının tamamını kazandı; 16 gol atıp üç gol yedi. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'i 6-0 mağlup etti. Bundan önce Ligue 1'de Le Havre'ı 5-1, Avrupa'da ise Barcelona'yı 4-2 yendi.

Toulouse-Paris Saint-Germain: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 3 Nisan 2026'da karşılaştı. PSG, Ligue 1'de evinde Toulouse'u 3-1 yendi. Bundan önce Toulouse, 30 Ağustos 2025'te konuk ettiği PSG'ye bol gollü maçta 6-3 mağlup oldu. İki takım arasındaki son beş maçta PSG dört, Toulouse ise bir galibiyet aldı. Toulouse'un galibiyeti, Mayıs 2024'te Parc des Princes'te aldığı 3-1'lik sonuçtu.