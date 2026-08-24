Toulouse, 3 Eylül 2026 Perşembe günü Stadium de Toulouse'da Lille ile karşı karşıya gelecek.

İki takım da istikrarsız geçen sezon öncesi dönemin ardından bu maçta ivme kazanmak istiyor. Lille, son karşılaşmada ev sahibi ekibe karşı net bir galibiyet almış olmasının da verdiği avantajla, rakibine karşı son dönemdeki güçlü ikili rekabet performansını sürdürmeyi hedefleyecek.

GOAL, Toulouse ile Lille arasında oynanacak maç için biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Toulouse - Lille Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Toulouse - Lille maçı, Toulouse'daki Stadium de Toulouse'da oynanacak ve başlangıç saati doğrulanan fikstür saatine göre belirlenecek.

1. Lig - Hafta 3 3 Eyl 2026 - 14:45 Stadium de Toulouse

Toulouse - Lille Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

3 Eylül 2026 Perşembe günü Stadium de Toulouse'da oynanacak Toulouse - Lille Ligue 1 maçı için bilet almak adına:

Ev sahibi takım taraftarları (Toulouse FC): Ev sahibi tribünlerine ait standart biletler, doğrudan kulübün resmi bilet satış sitesi veya resmi birincil bilet satış hizmetleri üzerinden satın alınabilir.

Deplasman taraftarları (LOSC Lille): Konuk takımı destekleyen taraftarlar, ayrılmış deplasman tribünü için biletleri misafir kulübün resmi bilet satış kanalı üzerinden temin edebilir.

İkincil bilet satış noktaları: Birincil bilet kontenjanları tükenirse, biletler üçüncü taraf yeniden satış platformlarında ve Stubhub gibi ikincil bilet pazar yerlerinde bulunabilir.

Toulouse - Lille Ligue 1 biletleri ne kadar?

3 Eylül 2026 Perşembe günü Stadium de Toulouse'da oynanacak Toulouse - Lille Ligue 1 karşılaşmasının bilet fiyatları şu şekilde:

Resmi fiyatlar: Kulüplerin birincil resmi satış kanallarından alınan standart VIP olmayan biletlerin fiyatları, standart kategorilerde genel olarak £12 ile £45 arasında değişiyor.

Yeniden satış pazarı: Stubhub gibi üçüncü taraf platformlarda temel giriş biletlerinin başlangıç fiyatları genellikle £27 ile £40 civarında başlarken, ikincil piyasa ilanlarının ortalaması tribün talebi ve bulunabilirliğe bağlı olarak £68 ile £130 arasında değişiyor.

Toulouse - Lille Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Toulouse - Lille form durumu

Toulouse bu maça, son dört karşılaşmasında bir galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldığı bir sezon öncesi performansıyla çıkıyor. Takımın en son resmi maç sonucu ise mayıs ayında Ligue 1'de Nantes ile oynadığı 0-0'lık beraberlikti. Sezon öncesi maçlarda Al-Ain'i 1-0 ve Real Sociedad'ı 2-1 mağlup eden Toulouse, Rodez ile 1-1 berabere kaldı ve 15 Ağustos'ta Hamburger SV'ye 2-1 yenildi. Bu maçlarda hücum üretkenliği sınırlı kalan ekip, son üç karşılaşmasında da kalesini gole kapatamadı.

Lille'in son beş maçı da benzer şekilde istikrarsız bir tablo ortaya koyuyor. OH Leuven'e karşı 6-3 ve RAAL La Louviere karşısında 3-0 olmak üzere iki galibiyet alan ekip, Hamburger SV ile 2-2, Everton ile de 1-1 berabere kaldı ve Union St. Gilloise'a 2-1 kaybetti. Lille'in son karşılaşması, 15 Ağustos'ta Everton ile oynadığı 1-1'lik beraberlik oldu. Bu beş maçta 13 gol atan Lille, kalesinde yedi gol gördü. Bu da sezon öncesi dönemde açık ve hücum odaklı bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.

Toulouse - Lille: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 12 Nisan 2026'da Ligue 1'de oynandı ve Lille, Stadium de Toulouse'da 4-0'lık farklı bir galibiyet aldı. Taraflar arasındaki son beş maçta Lille dört kez kazanırken, Toulouse yalnızca bir kez galip geldi. Toulouse'un söz konusu tek galibiyeti, Şubat 2024'te sahasında aldığı 3-1'lik sonuçtu. Lille bu beş maçta 10 gol atarken Toulouse altı gol kaydetti ve bu da son yıllarda bu eşleşmede Lille'in üstünlüğünü ortaya koyuyor.

Toulouse - Lille puan durumu

Güncel Ligue 1 puan durumunda Toulouse 17. sırada yer alırken Lille 7. basamakta bulunuyor.