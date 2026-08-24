Toulouse, 3 Eylül 2026 Perşembe günü Stadium de Toulouse'da Lille ile karşı karşıya gelecek.

Her iki takım da istikrarsız geçen sezon öncesi dönemin ardından bu maça ivme kazanma hedefiyle çıkıyor. Lille, son karşılaşmada ev sahibi ekibe karşı net bir galibiyet almış olmasının da etkisiyle, rakibine karşı son dönemdeki güçlü ikili rekabet karnesini geliştirmeyi amaçlayacak.

GOAL, Toulouse - Lille maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatların ne kadar olduğu dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizin için sunuyor.

Toulouse - Lille Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Toulouse - Lille maçı, Toulouse'daki Stadium de Toulouse'da oynanacak ve başlangıç saati de onaylanan fikstür saatine göre belirlendi.

1. Lig - Hafta 3 3 Eyl 2026 - 14:45 Stadium de Toulouse

Toulouse - Lille Ligue 1 bileti nasıl alınır?

Toulouse - Lille Ligue 1 maçının biletlerini, 3 Eylül 2026 Perşembe günü Stadium de Toulouse'da oynanacak karşılaşma için şu şekilde satın alabilirsiniz:

Ev sahibi takım taraftarları (Toulouse FC): Ev sahibi tribünleri için standart biletler, doğrudan kulübün resmi bilet satış sitesi veya resmi birincil bilet satış hizmetleri üzerinden satın alınabilir.

Deplasman taraftarları (LOSC Lille): Deplasman takımını destekleyen taraftarlar, ayrılan deplasman tribünü için biletleri konuk kulübün resmi bilet satış kanalı üzerinden temin edebilir.

İkincil bilet satış noktaları: Birincil bilet kontenjanları tükenirse, biletler üçüncü taraf yeniden satış platformlarında ve Stubhub gibi ikincil bilet pazar yerlerinde bulunabilir.

Toulouse - Lille Ligue 1 biletleri ne kadar?

Toulouse - Lille Ligue 1 karşılaşmasının 3 Eylül 2026 Perşembe günü Stadium de Toulouse'daki bilet fiyatları şu şekilde:

Resmi fiyatlar: Kulüplerin birincil resmi satış kanallarında, standart VIP dışı bilet fiyatları genellikle standart kategorilerde £12 ile £45 arasında değişiyor.

Yeniden satış pazarı: Stubhub gibi üçüncü taraf platformlarda, temel giriş için başlangıç fiyatları genellikle yaklaşık £27 ile £40 arasında başlarken, ortalama ikincil listeleme fiyatları tribün talebi ve uygunluğa bağlı olarak £68 ile £130 arasında değişiyor.

Toulouse - Lille Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Toulouse - Lille form durumu

Toulouse bu maça, son dört karşılaşmasında aldığı bir galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgilik sezon öncesi performansla geliyor. Takımın son resmi sonucu ise mayıs ayında Ligue 1'de Nantes ile oynadığı 0-0'lık beraberlikti. Sezon öncesi dönemde Al-Ain'i 1-0 ve Real Sociedad'ı 2-1 mağlup eden Toulouse, Rodez ile 1-1 berabere kaldı ve 15 Ağustos'ta Hamburger SV'ye 2-1 yenildi. Bu maçlarda hücum üretkenliği sınırlı kalan ekip, son üç karşılaşmasında da gol yemeden maçı tamamlayamadı.

Lille'in son beş maçı da benzer şekilde istikrarsız bir tablo ortaya koyuyor. OH Leuven'e karşı 6-3 ve RAAL La Louviere karşısında 3-0'lık iki galibiyet alan ekip, Hamburger SV (2-2) ve Everton (1-1) ile berabere kalırken Union St. Gilloise'a 2-1 kaybetti. Lille'in son maçı, 15 Ağustos'ta Everton ile oynadığı 1-1'lik beraberlik oldu. Lille bu beş maçta 13 gol atıp yedi gol yedi ve bu da sezon öncesinde açık, hücum odaklı bir yaklaşım benimsediğine işaret ediyor.

Toulouse - Lille: Son ikili rekabet karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 12 Nisan 2026'da Ligue 1'de oynandı ve Lille, Stadium de Toulouse'da 4-0'lık net bir galibiyet aldı. Taraflar arasındaki son beş maçta Lille dört, Toulouse ise bir galibiyet elde etti. Toulouse'un söz konusu tek galibiyeti, Şubat 2024'te sahasında aldığı 3-1'lik sonuçtu. Lille bu beş maçta 10 gol atarken Toulouse altı gol kaydetti ve bu da son yıllarda bu eşleşmede Lille'in üstünlüğünü ortaya koyuyor.

Toulouse - Lille puan durumu

Güncel Ligue 1 puan durumunda Toulouse 17. sırada yer alırken Lille 7. basamakta bulunuyor.