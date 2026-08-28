Toulouse, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü Toulouse'daki Stadium de Toulouse'da Le Havre ile karşı karşıya gelecek.

İki takımın ligde en son Şubat 2026'daki karşılaşmasında Le Havre, sahasında Toulouse'u zorlu geçen maçta 2-1 mağlup etmişti. Tarihsel olarak iki takım arasındaki ikili rekabette denge öne çıkarken, çekişmeli beraberlikler ve yakın sonuçlar dikkat çekti.

GOAL, Toulouse ile Le Havre maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Toulouse - Le Havre Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Toulouse - Le Havre maçı, Toulouse'daki Stadium de Toulouse'da oynanacak. Onaylanmış başlangıç saati için aşağıdaki maç detaylarını kontrol edin.

1. Lig - Hafta 5 19 Eyl 2026 - 14:45 Stadium de Toulouse

Toulouse - Le Havre Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Toulouse - Le Havre Ligue 1 maçı için biletleri aşağıdaki temel seçenekler üzerinden satın alabilirsiniz:

Resmî Toulouse FC Bilet Ofisi (Birincil seçenek): Biletleri doğrudan Toulouse FC'nin resmî internet sitesi (billetterie.toulousefc.com) üzerinden veya maç günü Stadium de Toulouse gişesinden satın alabilirsiniz (müsaitlik durumuna bağlıdır). Doğrudan ev sahibi kulüpten satın almak, yeniden satış komisyonları olmadan gerçek fiyatlandırmayı garanti eder.

İkincil pazar yerleri: Ticombo gibi üçüncü taraf bilet platformlarında Ligue 1 maçları için yeniden satış biletleri listelenir, ancak fiyatlar talebe göre değişkenlik gösterebilir.

Toulouse - Le Havre Ligue 1 biletleri ne kadar?

Stadium de Toulouse'da oynanacak Toulouse FC - Le Havre AC maçının bilet fiyatları genel olarak biletleri nereden satın aldığınıza ve tercih ettiğiniz oturma konumuna bağlıdır:

Resmî gişe (birincil pazar): Toulouse FC gişesi üzerinden doğrudan alınan standart biletler, normal Ligue 1 iç saha maçları için genellikle 15 € ile 55 € arasında değişir. Bu tutar, kalelerin arkasında (Virages) ya da kenar tribünlerde (Tribunes) oturmanıza göre farklılık gösterir.

İkincil yeniden satış pazar yerleri: Ticombo gibi üçüncü taraf platformlarda standart yeniden satış biletleri şu anda temel oturma alanları için yaklaşık 20 € ile 35 € seviyesinden başlarken, merkezi görüşe sahip ortalama koltuklar 50 € ile 85 € arasında değişiyor. Premium veya VIP ağırlama seçenekleri ise 100 € ile 150 €+ tutabiliyor.

Toulouse - Le Havre Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Toulouse - Le Havre form durumu

Toulouse, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Ekibin son sonucu, 22 Ağustos'ta Ligue 1'de Lyon deplasmanında alınan 0-2'lik yenilgiydi. Sezon öncesinde Hamburger SV'ye de 1-2 kaybettiler, ancak Al-Ain ve Real Sociedad karşısındaki galibiyetler sonuç alabileceklerini gösterdi. Toulouse, bu beş maçlık süreçte beş gol attı ve altı gol yedi.

Le Havre'ın son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet çıktı. Takımın son maçı, 23 Ağustos'ta Monaco'ya karşı ligde alınan 0-1'lik yenilgiydi. 15 Ağustos'ta sezon öncesi hazırlık maçında Le Mans'ı mağlup ettiler ancak bir hafta önce Real Oviedo'ya 3-2 kaybettiler. Bu beş maçta Le Havre beş gol atıp altı gol yedi ve bu süreçte henüz kalesini gole kapatamadı.

Toulouse - Le Havre: Son maçların ikili rekabet karnesi

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma 15 Şubat 2026'da Ligue 1'de oynandı ve Le Havre sahasında 2-1 kazandı. Öncesinde taraflar, Kasım 2025'te Stadium de Toulouse'da 0-0 berabere kaldı. İki takım arasında Ligue 1'de oynanan son beş maçta Toulouse'un iki, Le Havre'ın da iki galibiyeti bulunurken bir maç eşitlikle sona erdi. Verilerdeki en farklı sonuç ise Şubat 2025'te Toulouse'un Le Havre deplasmanında aldığı 4-1'lik galibiyetti.