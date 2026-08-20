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Tottenham Hotspur - Newcastle United biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Tottenham Hotspur
Newcastle United

Tottenham'ın Newcastle'a karşı Premier League'deki iç sahadaki sezon açılış maçının biletleri hakkında bilmeniz gereken her şey

Tottenham, Roberto De Zerbi yönetiminde geçen sezonki kümede kalma korkusunu geride bırakıp Premier League tablosunda yukarıya tırmanmayı hedefliyor. İç sahadaki performansın iyileşmesi şart ve Tottenham, ligde Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki ilk maçına 29 Ağustos Cumartesi günü Newcastle United karşısında çıkacak.

İnanılması güç olsa da Tottenham, 2026'daki ilk iç saha galibiyetini sezonun son maçına bırakmıştı, ancak Everton karşısında alınan o 1-0'lık zafer kritik önem taşıdı. De Zerbi'nin ekibi sezona hızlı başlar ve yüksek bonservis bedeliyle gelen Sandro Tonali ile Mateus Fernandes uyum sürecini çabuk atlatırsa, Spurs taraftarı son iki sıkıntılı sezonu affedip unutacaktır.

Tottenham, Newcastle karşısında 2023'ten bu yana ilk kez galibiyet alabilecek mi? Bunu bugün bilet ayırtarak yerinde öğrenebilirsiniz. GOAL, Tottenham Hotspur - Newcastle United maçı için biletlerin nasıl alınacağına dair, nereden satın alınabilecekleri ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyor.

Tottenham Hotspur - Newcastle United Premier League maçı ne zaman?

Tottenham Hotspur - Newcastle United maçının başlama saati, 29 Ağustos Cumartesi günü Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda BST ile 17.30 olarak planlandı.

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Premier Lig - Hafta 2
Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur - Newcastle United Premier League bileti nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk bilet ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği mevcut. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreçle dağıtıyor:

  • Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur veya kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır usulü çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Tottenham Hotspur - Newcastle United Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişir:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.
  • Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (örneğin A, B veya C kategorisi). İlk altıdaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan eşleşmeler A kategorisine girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.
  • Koltuk konumu: Orta uzun tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kale arkası üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gereklidir: Ev sahibi takımın biletlerini nominal fiyatla satın almak için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına girebilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bilet fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 üst fiyat sınırını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda alınması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik kuralarına düşmez.

Form durumu

TOT

TOT - Form

GET
B1-1
TSG
K3-0
TSG
B2-2
BRE
K3-0
CHA
K5-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
NEW

NEW - Form

EVE
K3-1
B04
K1-2
STR
K1-1
LIV
B2-2
WBA
K3-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Son karşılaşmalardaki rekabet kaydı

Kafa Kafaya

Tottenham HotspurÇizimNewcastle United
0
2
3
Premier Lig
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
MS
Premier Lig
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
2
MS
Lig Kupası
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
0
MS
Club Friendlies
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
MS
Premier Lig
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
MS
5Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı4/5

Takım haberleri ve kadrolar

Tottenham Hotspur vs Newcastle United kadroları

4-2-3-1
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Diziliş
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
4-2-3-1
A. KinskyA. KinskyJ. van HeckeJ. van HeckeM. van de VenM. van de VenA. GrayA. GrayA. RobertsonA. RobertsonM. TelM. TelS. TonaliS. TonaliP. PorroP. PorroM. FernandesM. FernandesR. BentancurR. BentancurO. MarmoushO. MarmoushL. HornicekL. HornicekM. ThiawM. ThiawL. HallL. HallS. BotmanS. BotmanA. DedicA. DedicH. BarnesH. BarnesL. MileyL. MileyJ. WillockJ. WillockA. ElangaA. ElangaN. GonzalezN. GonzalezY. WissaY. Wissa
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
4-2-3-1
Tottenham Hotspur

İlk 11

Newcastle United

Yedekler

Teknik direktör

  • R. De Zerbi
  • M. Jaissle
Tottenham Hotspur

Sakatlıklar ve Cezalar

Newcastle United

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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