Tottenham, Roberto De Zerbi yönetiminde geçen sezonki kümede kalma korkusunu geride bırakıp Premier League tablosunda yukarıya tırmanmayı hedefliyor. İç sahadaki performansın iyileşmesi şart ve Tottenham, ligde Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki ilk maçına 29 Ağustos Cumartesi günü Newcastle United karşısında çıkacak.

İnanılması güç olsa da Tottenham, 2026'daki ilk iç saha galibiyetini sezonun son maçına bırakmıştı, ancak Everton karşısında alınan o 1-0'lık zafer kritik önem taşıdı. De Zerbi'nin ekibi sezona hızlı başlar ve yüksek bonservis bedeliyle gelen Sandro Tonali ile Mateus Fernandes uyum sürecini çabuk atlatırsa, Spurs taraftarı son iki sıkıntılı sezonu affedip unutacaktır.

Tottenham, Newcastle karşısında 2023'ten bu yana ilk kez galibiyet alabilecek mi? Bunu bugün bilet ayırtarak yerinde öğrenebilirsiniz. GOAL, Tottenham Hotspur - Newcastle United maçı için biletlerin nasıl alınacağına dair, nereden satın alınabilecekleri ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyor.

Tottenham Hotspur - Newcastle United Premier League maçı ne zaman?

Tottenham Hotspur - Newcastle United maçının başlama saati, 29 Ağustos Cumartesi günü Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda BST ile 17.30 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 2 29 Ağu 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur - Newcastle United Premier League bileti nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk bilet ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği mevcut. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreçle dağıtıyor:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur veya kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır usulü çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Tottenham Hotspur - Newcastle United Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişir:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (örneğin A, B veya C kategorisi). İlk altıdaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan eşleşmeler A kategorisine girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.

Koltuk konumu: Orta uzun tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kale arkası üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gereklidir: Ev sahibi takımın biletlerini nominal fiyatla satın almak için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına girebilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bilet fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 üst fiyat sınırını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda alınması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik kuralarına düşmez.

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