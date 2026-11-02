Tottenham Hotspur-Ipswich Town maçına bilet nasıl alınır? Premier League bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Tottenham Hotspur, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Ipswich Town'ı konuk edecek.

Kasım 2024'teki Premier League karşılaşmasında Ipswich Town, Tottenham'ı deplasmanda 2-1 yenerek büyük bir sürprize imza attı ve yirmi yılı aşkın süredir üst ligdeki ilk galibiyetini aldı. Tottenham, aynı sezonun ilerleyen bölümünde, Şubat 2025'te Portman Road'a gidip 4-1'lik rahat bir galibiyet alarak bu yenilginin rövanşını aldı.

GOAL, Tottenham Hotspur ile Ipswich Town maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve biletlerin ne kadar olduğu dâhil, bilmeniz gereken her şeyi aktarıyor.

Tottenham Hotspur-Ipswich Town Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Tottenham Hotspur-Ipswich Town maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak.

Premier Lig - Hafta 11 21 Kas 2026 - 10:00 Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur-Ipswich Town Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Tottenham Hotspur-Ipswich Town Premier League maçının biletlerini satın almak için şu seçenekler mevcut:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Biletler, Tottenham Hotspur veya Ipswich Town'ın resmî bilet satış portallarından doğrudan satın alınabilir. Talebe ve biletlerin mevcut durumuna bağlı olarak genellikle ücretli kulüp üyeliği veya kombine bilet sahipliği gerekir.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki bilet kontenjanı tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçlarının biletlerini alıp satmasına olanak tanır.

Tottenham Hotspur-Ipswich Town Premier League maçının biletleri ne kadar?

Tottenham Hotspur ile Ipswich Town arasında oynanacak Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Yetişkin genel giriş bileti: Doğrudan kulüpten satın alınan biletler, tribün katına ve maçın kategorisine bağlı olarak genellikle 38 ile 109 sterlin arasında değişiyor.

Doğrudan kulüpten satın alınan biletler, tribün katına ve maçın kategorisine bağlı olarak genellikle arasında değişiyor. Premium ağırlama paketleri ve VIP maç günü deneyimleri: Kulüplerin resmî kanallarından sunulan bu deneyimler daha yüksek fiyatlardan başlıyor; dâhil olan özel salon erişimi ve yemek seçeneklerine bağlı olarak fiyatları çoğu zaman 200 sterlini aşıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

Ortalama yeniden satış fiyatları: Bu maç için üst tribün veya kale arkası biletleri genellikle yaklaşık 125 sterlinden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Bu maç için üst tribün veya kale arkası biletleri genellikle yaklaşık başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Premium ve VIP biletlerin yeniden satışı: Premium koltukların, alt tribünde orta saha çizgisine yakın koltukların veya yoğun talep gören blokların fiyatları, platformdaki anlık arz ve talebe bağlı olarak 325 sterline veya daha yükseğe çıkabiliyor.

Tottenham Hotspur-Ipswich Town Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Tottenham Hotspur ve Ipswich Town'ın form durumu

Tottenham, tüm kulvarlardaki son beş maçında galibiyet alamadı; üç beraberlik ve iki yenilgi yaşadı. Son maçında Premier League'de Manchester United ile 1-1 berabere kaldı, daha önceki bir lig maçında ise Aston Villa'ya 3-2 yenildi. Bu süreçte Carabao Cup'ta Liverpool karşısında alınan 3-1'lik yenilgi de yer alıyor. Söz konusu beş maçta yalnızca iki gol atıp altı gol yiyen Tottenham, sahanın iki ucunda da zorlandı.

Ipswich, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç yenilgi aldı. Son maçında Premier League'de Manchester City'ye 3-2 kaybetti; bir önceki karşılaşmasında ise Fulham'ı 2-1 yendi. Konuk ekip, bu beş maçta sekiz gol atıp on gol yedi. Aldığı iki galibiyet, fırsat bulduğunda puan kazanabildiğini gösteriyor.

Tottenham Hotspur-Ipswich Town: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Şubat 2025'te karşılaştı. Ipswich Town, ev sahipliği yaptığı Premier League maçında Tottenham Hotspur'a 4-1 yenildi. Bundan önce Tottenham, Kasım 2024'te Ipswich deplasmanına çıktı ve Premier League'de 2-1 kaybetti. Kayda geçen son beş karşılaşmada Ipswich'in de Tottenham'ın da ikişer galibiyeti bulunuyor. Diğer maç ise Tottenham'ın 3-0 kazandığı 2020 yılındaki hazırlık karşılaşması.