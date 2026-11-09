Tottenham Hotspur, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Londra'daki Tottenham Hotspur Stadium'da Ipswich Town'u ağırlayacak.

Tottenham Hotspur - Ipswich Town Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Tottenham Hotspur - Ipswich Town maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Londra'daki Tottenham Hotspur Stadium'da oynanacak.

Premier Lig - Hafta 11 21 Kas 2026 - 10:00 Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur - Ipswich Town Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Tottenham Hotspur - Ipswich Town Premier League maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Biletler, Tottenham Hotspur veya Ipswich Town'un resmî bilet satış portallarından doğrudan satın alınabilir. Talebe ve bilet durumuna bağlı olarak genellikle ücretli kulüp üyeliği veya kombine bilet sahipliği gerekir.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Tottenham Hotspur - Ipswich Town Premier League maçının biletleri ne kadar?

Tottenham Hotspur ile Ipswich Town arasında oynanacak Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Yetişkin genel giriş bileti: Doğrudan kulüpten satın alınan biletlerin fiyatı, tribün katına ve maçın kategorisine bağlı olarak genellikle 38 ila 109 sterlin arasında değişiyor.

Doğrudan kulüpten satın alınan biletlerin fiyatı, tribün katına ve maçın kategorisine bağlı olarak genellikle arasında değişiyor. Üst düzey ağırlama paketleri ve VIP maç günü deneyimi: Kulüplerin resmî kanallarından sunulan bu seçenekler daha yüksek fiyatlardan başlıyor. Dahil olan özel salon erişimi ve yemek seçeneklerine göre fiyatlar çoğu zaman 200 sterlini aşıyor.

2. İkinci el bilet platformları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformları, biletleri piyasadaki talebe göre satışa sunuyor:

Ortalama yeniden satış fiyatları: Bu maçta üst kat veya kale arkası koltuklar için biletler genellikle yaklaşık 125 sterlinden başlayan fiyatlarla listeleniyor.

Bu maçta üst kat veya kale arkası koltuklar için biletler genellikle yaklaşık başlayan fiyatlarla listeleniyor. Üst düzey ve VIP biletlerin yeniden satışı: Üst düzey koltukların, orta saha çizgisine yakın alt kat koltukların veya yoğun talep gören blokların fiyatı, platformdaki anlık arz ve talebe bağlı olarak 325 sterline veya daha yükseğe çıkabiliyor.

Tottenham Hotspur - Ipswich Town Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Tottenham Hotspur ve Ipswich Town'un form durumu

Tottenham, tüm kulvarlarda çıktığı son beş maçın hiçbirini kazanamadı; üç beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Premier League'de Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Daha önceki bir lig maçında ise Aston Villa'ya 3-2 yenildi. Bu süreçte Carabao Cup'ta Liverpool'a karşı alınan 3-1'lik yenilgi de var. Tottenham, söz konusu beş maçta yalnızca iki gol atıp altı gol yedi. Bu tablo, takımın hem hücumda hem savunmada zorlandığını gösteriyor.

Ipswich, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç yenilgi aldı. Son maçında Premier League'de Manchester City'ye 3-2 yenildi, bir önceki karşılaşmasında ise Fulham'ı 2-1 mağlup etti. Konuk ekip bu beş maçta sekiz gol atıp on gol yedi. Aldığı iki galibiyet, fırsat bulduğunda puan kazanabildiğini gösteriyor.

Tottenham Hotspur - Ipswich Town: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Şubat 2025'te karşılaştı. Ipswich Town, evinde oynadığı Premier League maçında Tottenham Hotspur'a 4-1 yenildi. Bundan önce Tottenham, Kasım 2024'te Ipswich'e konuk olduğu Premier League maçını 2-1 kaybetti. Kaydedilen son beş karşılaşmada Ipswich ve Tottenham ikişer galibiyet aldı. Diğer sonuç ise Tottenham'ın 3-0 kazandığı 2020'deki hazırlık maçından geldi.