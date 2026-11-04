Tottenham Hotspur, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Ipswich Town'ı Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda ağırlayacak.

Kasım 2024'teki Premier League karşılaşmasında Ipswich Town, Tottenham'ı deplasmanda 2-1 yenerek büyük bir sürprize imza atmış ve 20 yılı aşkın bir sürenin ardından en üst ligdeki ilk galibiyetini almıştı. Tottenham ise aynı sezonun ilerleyen bölümünde, Şubat 2025'te Portman Road'a giderek aldığı rahat 4-1'lik galibiyetle rövanşı kazanmıştı.

Tottenham Hotspur-Ipswich Town maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Tottenham Hotspur-Ipswich Town Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Tottenham Hotspur-Ipswich Town maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak.

Premier Lig - Hafta 11 21 Kas 2026 - 10:00 Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur-Ipswich Town Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Tottenham Hotspur-Ipswich Town Premier League maçının biletlerini satın almak için mevcut seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Biletler doğrudan Tottenham Hotspur veya Ipswich Town'ın resmî bilet satış platformlarından satın alınabilir. Talebe ve biletlerin bulunabilirliğine bağlı olarak ücretli kulüp üyeliği veya kombine bilet sahipliği gerekebilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Tottenham Hotspur-Ipswich Town Premier League maçının biletleri ne kadar?

Tottenham Hotspur ile Ipswich Town arasında oynanacak Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Yetişkin genel giriş bileti: Doğrudan kulüpten satın alınan biletler, tribündeki konuma ve maçın kategorisine bağlı olarak genellikle 38 ila 109 sterlin arasında değişiyor.

Doğrudan kulüpten satın alınan biletler, tribündeki konuma ve maçın kategorisine bağlı olarak genellikle arasında değişiyor. Özel ağırlama paketleri ve VIP maç günü seçenekleri: Kulüplerin resmî kanallarından sunulan bu seçeneklerin fiyatları daha yüksek seviyelerden başlıyor ve dâhil olan salon erişimi ile yemek seçeneklerine bağlı olarak çoğu zaman 200 sterlini aşıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

Ortalama yeniden satış fiyatları: Bu maçta üst tribün veya kale arkası koltuklar için biletler genellikle yaklaşık 125 sterlinden başlayan fiyatlarla listeleniyor.

Bu maçta üst tribün veya kale arkası koltuklar için biletler genellikle yaklaşık başlayan fiyatlarla listeleniyor. Özel koltuklar ve VIP biletlerin yeniden satışı: Özel koltuklar, orta saha çizgisine yakın alt tribün koltukları veya yoğun talep gören bloklardaki biletlerin fiyatı, platformdaki anlık arz ve talebe bağlı olarak 325 sterline veya daha üzerine çıkabiliyor.

Tottenham Hotspur-Ipswich Town Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Tottenham Hotspur ve Ipswich Town'ın form durumu

Tottenham, tüm kulvarlardaki son beş maçında galibiyet alamadı; üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşadı. Son olarak Premier League'de Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Daha önceki bir lig maçında ise Aston Villa'ya 2-3 yenildi. Bu süreçte Carabao Kupası'nda Liverpool karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyet de bulunuyor. Tottenham bu beş maçta yalnızca iki gol atıp altı gol yedi; bu tablo takımın sahanın iki ucunda da zorlandığını gösteriyor.

Ipswich, tüm kulvarlardaki son beş maçının ikisini kazandı, üçünü kaybetti. Son maçında Premier League'de Manchester City'ye 3-2 yenildi ancak bir önceki karşılaşmasında Fulham'ı 2-1 mağlup etti. Konuk ekip bu beş maçta sekiz gol atıp on gol yedi. Aldığı iki galibiyet, fırsat bulduğunda puan kazanabildiğini gösteriyor.

Tottenham Hotspur-Ipswich Town: Son karşılaşmalar

İki kulüp en son Şubat 2025'te karşılaştı. Ipswich Town, ev sahipliği yaptığı Premier League maçında Tottenham Hotspur'a 1-4 yenildi. Bundan önce Tottenham, Kasım 2024'te Ipswich'e konuk olmuş ve Premier League'de 1-2 kaybetmişti. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Ipswich ve Tottenham ikişer galibiyet aldı. Bu maçlar arasında, Tottenham'ın 3-0 kazandığı 2020 yılındaki bir hazırlık karşılaşması da yer alıyor.