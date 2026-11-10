Tottenham Hotspur, 3 Aralık 2026 Perşembe günü Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Fulham'ı ağırlayacak.

İki takım arasında 1 Mart 2026'da oynanan son lig maçında Fulham, Craven Cottage'da Tottenham'ı zorlu bir mücadelenin ardından 2-1 mağlup etti. Fulham, Kasım 2025'te Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçı da 2-1 kazanmıştı. Bu sonuçlar, sıradaki karşılaşma öncesinde Tottenham için ek bir motivasyon kaynağı.

Tottenham Hotspur-Fulham maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Tottenham Hotspur-Fulham Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Tottenham Hotspur-Fulham maçı, 3 Aralık 2026 Perşembe günü Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda başlayacak.

Premier Lig - Hafta 13 3 Ara 2026 - 15:00 Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur-Fulham Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Tottenham Hotspur-Fulham Premier League maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Resmî kulüp bilet satışı: Gerekli kulüp üyeliğine sahipseniz biletleri doğrudan Tottenham Hotspur veya Fulham'ın resmî bilet satış kanallarından satın alabilirsiniz. Bu, biletleri ilk satış fiyatından almanın en güvenilir yoludur.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükendiyse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Tottenham Hotspur-Fulham Premier League maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Tottenham Hotspur-Fulham Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart genel giriş: Fiyatlar yaklaşık 115 £ ile 235 £ arasında değişiyor.

Fiyatlar yaklaşık arasında değişiyor. Maç günü ağırlama paketleri: Fiyatlar genellikle 150 £ ile 300 £ ve üzerinden başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Yeniden satışta başlangıç fiyatları: Üst tribün veya kale arkası görüş açısına sahip yerler için yaklaşık 64 £ seviyesinden başlıyor.

Üst tribün veya kale arkası görüş açısına sahip yerler için yaklaşık seviyesinden başlıyor. Yeniden satışta ortalama fiyatlar: Standart koltuklar ortalama yaklaşık 208 £ .

Standart koltuklar ortalama yaklaşık . Yeniden satıştaki premium koltuklar: Fiyatlar çoğu zaman 300 £ ile 350 £ seviyesini aşıyor.

Tottenham Hotspur-Fulham Premier League maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Tottenham Hotspur ve Fulham'ın form durumu

Tottenham, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Chelsea'yi 2-0 yenen ekip, bir önceki karşılaşmada Coventry City'yi 3-1 mağlup etmişti. Bu süreçteki tek yenilgisini Aston Villa karşısında 3-2'lik skorla aldı. Beş maçta sekiz gol atıp sekiz gol yiyen Tottenham'ın bu seriyi üst üste iki galibiyetle tamamlaması, De Zerbi için olumlu bir işaret.

Fulham, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son olarak Premier League'de Coventry City deplasmanında 1-0 kazanan ekip, bir önceki maçta Hull City'yi de 1-0 yenmişti. Bu süreçteki tek yenilgisini Ipswich Town deplasmanında 2-1'lik skorla aldı. Arbeloa'nın ekibi, beş maçta yedi gol atıp yedi gol yedi ve bu seriyi üst üste iki gol yemeden galibiyetle tamamladı.

Tottenham Hotspur-Fulham: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 1 Mart 2026'da Premier League'de karşılaştı ve Fulham, Craven Cottage'daki maçı 2-1 kazandı. Bundan önce Kasım 2025'te Tottenham'ın ev sahipliği yaptığı karşılaşmada da Fulham, 2-1'lik galibiyetle üç puanı aldı. Son beş Premier League karşılaşmasında Fulham'ın üç, Tottenham'ın ise bir galibiyeti bulunuyor. Bir maç berabere biterken Fulham dokuz, Tottenham beş gol attı.