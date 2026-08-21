Tottenham Hotspur - Everton biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Tottenham, Everton'a karşı oynamaktan güzel anılar biriktirdi. Geçen sezonun son haftasında, mayıs ayında kendi sahasında Everton ile karşı karşıya geldiğinde alınan 1-0'lık galibiyet, Premier League'de kalmasını sağlamıştı.

Roberto De Zerbi'nin ekibinin 12 Eylül Cumartesi günü Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Merseyside ekibine karşı bir galibiyet daha alıp alamayacağını görmek için biletinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Spurs taraftarları, yaz döneminde milyonlarca sterlin karşılığında kadroya katılan çok sayıdaki transferin eylül ortasına kadar takıma iyice uyum sağlamasını ve Kuzey Londra'daki ikonik statta beklentileri karşılamasını umuyor.

GOAL, Tottenham Hotspur - Everton maçı için bilet alırken bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınacağı ve ne kadar tuttuğu dahil olmak üzere sizlere sunuyor.

Tottenham Hotspur - Everton Premier League maçı ne zaman?

Tottenham Hotspur - Everton maçı, 12 Eylül Cumartesi günü Tottenham Hotspur Stadyumu'nda (Londra) oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati BST ile 17.30 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 4 12 Eyl 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur - Everton Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Küresel çapta ezici talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve tamamen dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esasına dayalı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, çekilişe katılmak için maçtan haftalar önce belirlenmiş bir zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatıyla satın alabilir.

Genel satış: Üye olmayan genel kamuya açık satışlar, Premier League maçlarında neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Tottenham Hotspur - Everton Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, oturma konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirimli kategori kademeleri: Çoğu kulüp; Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler fikstürleri kademelere ayırır (ör. Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan eşleşmeler Kategori A'ya girer ve en yüksek liste fiyatlarına sahip olur.

Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırmaya sahipken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gereklidir: Ev sahibi takımın biletlerini liste fiyatıyla satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve uygunluk durumu

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu olan 30 £ tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar da geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri 30 £ ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda ulaşılması en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; genel satışa ya da temel üyelik çekilişlerine neredeyse hiç düşmez.

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