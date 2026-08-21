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Tottenham Hotspur - Everton biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Tottenham Hotspur
Everton

Bu sezon Tottenham'ı Premier League'de izleme fırsatını kaçırmayın

Tottenham, Everton'a karşı oynamaktan güzel anılar biriktirdi. Geçen sezonun son haftasında, mayıs ayında kendi sahasında Everton ile karşı karşıya geldiğinde alınan 1-0'lık galibiyet, Premier League'de kalmasını sağlamıştı.

Roberto De Zerbi'nin ekibinin 12 Eylül Cumartesi günü Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Merseyside ekibine karşı bir galibiyet daha alıp alamayacağını görmek için biletinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Spurs taraftarları, yaz döneminde milyonlarca sterlin karşılığında kadroya katılan çok sayıdaki transferin eylül ortasına kadar takıma iyice uyum sağlamasını ve Kuzey Londra'daki ikonik statta beklentileri karşılamasını umuyor.

GOAL, Tottenham Hotspur - Everton maçı için bilet alırken bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınacağı ve ne kadar tuttuğu dahil olmak üzere sizlere sunuyor.

Tottenham Hotspur - Everton Premier League maçı ne zaman?

Tottenham Hotspur - Everton maçı, 12 Eylül Cumartesi günü Tottenham Hotspur Stadyumu'nda (Londra) oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati BST ile 17.30 olarak planlandı.

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Premier Lig - Hafta 4
Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur - Everton Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Küresel çapta ezici talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve tamamen dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

  • Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esasına dayalı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, çekilişe katılmak için maçtan haftalar önce belirlenmiş bir zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatıyla satın alabilir.
  • Genel satış: Üye olmayan genel kamuya açık satışlar, Premier League maçlarında neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Tottenham Hotspur - Everton Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, oturma konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

  • Yaş ve indirimli kategori kademeleri: Çoğu kulüp; Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorizasyonu: Kulüpler fikstürleri kademelere ayırır (ör. Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan eşleşmeler Kategori A'ya girer ve en yüksek liste fiyatlarına sahip olur.
  • Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırmaya sahipken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gereklidir: Ev sahibi takımın biletlerini liste fiyatıyla satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve uygunluk durumu

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu olan 30 £ tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar da geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri 30 £ ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda ulaşılması en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; genel satışa ya da temel üyelik çekilişlerine neredeyse hiç düşmez.

Form durumu

TOT

TOT - Form

TSG
B2-2
BRE
K3-0
CHA
K5-1
NEW
K0-2
NFO
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
EVE

EVE - Form

LIL
B1-1
CRY
K2-0
PNE
K0-4
BOU
B1-1
MUN
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Son karşılaşmalardaki rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

Tottenham HotspurÇizimEverton
3
1
1
Premier Lig
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
Everton badge
Everton
EVE
0
MS
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
0
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
3
MS
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
3
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
2
MS
Premier Lig
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
4
Everton badge
Everton
EVE
0
MS
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
2
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
2
MS
12Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı2/5

Takım haberleri ve kadrolar

Tottenham Hotspur vs Everton kadroları

4-2-3-1
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Diziliş
Everton crest
Everton
EVE
4-1-4-1
A. KinskyA. KinskyA. GrayA. GrayM. van de VenM. van de VenJ. van HeckeJ. van HeckeA. RobertsonA. RobertsonM. FernandesM. FernandesR. BentancurR. BentancurS. TonaliS. TonaliO. MarmoushO. MarmoushSavioSavioD. SolankeD. SolankeJ. PickfordJ. PickfordA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiV. MykolenkoV. MykolenkoB. JohnsonB. JohnsonK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallJ. GarnerJ. GarnerT. GeorgeT. GeorgeH. ArmstrongH. ArmstrongT. BarryT. Barry
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
Tottenham Hotspur

İlk 11

Everton

Yedekler

Teknik direktör

  • R. De Zerbi
  • D. Moyes
Tottenham Hotspur

Sakatlıklar ve Cezalar

Everton

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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