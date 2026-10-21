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Tottenham Hotspur-Crystal Palace maçına bilet nasıl alınır? Premier League bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

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Tickets
Tottenham Hotspur
Crystal Palace
Premier Lig

Tottenham Hotspur, Premier League'de Crystal Palace ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

Tottenham Hotspur, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Crystal Palace'ı ağırlayacak.

İki takım arasındaki maçlarda Tottenham'ın 38, Crystal Palace'ın ise 16 galibiyeti bulunuyor. 15 karşılaşma da berabere bitti. Mart 2026'daki son lig karşılaşmalarında Crystal Palace, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda etkileyici bir 3-1'lik deplasman galibiyeti elde etti.

Tottenham Hotspur-Crystal Palace maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Tottenham Hotspur-Crystal Palace Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Tottenham Hotspur-Crystal Palace maçı, 1 Kasım 2026 Pazar günü Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak.

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Premier Lig - Hafta 9
Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur-Crystal Palace Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Tottenham Hotspur-Crystal Palace Premier League maçına bilet almak için birkaç seçenek bulunuyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Resmî kulüp üyeliği: Kulüp üyeliğiniz varsa biletleri doğrudan kulüplerden satın alabilirsiniz. Tottenham'ın iç saha maçlarının biletleri genellikle öncelikli satış dönemlerinde önce One Hotspur üyelerine sunulur ve genel satışa nadiren çıkar. Kombine sahiplerinin yeniden satışa sunduğu koltuklar için üyeler resmî Ticket Exchange platformunu da kullanabilir.
  • Resmî ağırlama paketleri: Ayrıcalıklı maç günü deneyimleri ve ağırlama paketleri doğrudan kulüpten satın alınabilir. Bu seçenekler genellikle maç biletini özel salon erişimi, yemek veya Londra'da otel konaklamasıyla birleştirir.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse standart maç biletleri StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Tottenham Hotspur-Crystal Palace Premier League maçının biletleri ne kadar?

Tottenham Hotspur-Crystal Palace Premier League maçının resmî kanallardaki ve ikincil piyasadaki bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Standart maç biletleri: Standart biletlerin ilk satış fiyatları, kategorisine ve stadyumdaki blok konumuna göre genellikle yaklaşık 45 sterlin ile 100 sterlin ve üzeri arasında değişir.
  • Ağırlama paketleri: Doğrudan kulüpten alınan resmî VIP maç günü deneyimleri ve ağırlama paketleri, standart A/B kategorisi ayrıcalıklı paketlerde genellikle kişi başı yaklaşık 399 ila 449 sterlin ve üzeri fiyatlardan başlar. Özel locaların fiyatları ise daha yüksektir.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılır:

  • Yeniden satışa sunulan standart biletler: Üst tribün veya kale arkası görüş açısına sahip standart biletlerin ilan fiyatları genellikle yaklaşık 60 ila 65 sterlinden başlarken, piyasa ortalaması talebe bağlı olarak 220 ila 230 sterlin ve üzeri seviyelerine yaklaşır.
  • Yeniden satışa sunulan ağırlama/VIP paketleri: İkincil piyasadaki VIP ve ağırlama paketlerinin fiyatları genellikle yaklaşık 145 ila 155 sterlin ve üzeri seviyelerinden başlar.

Tottenham Hotspur-Crystal Palace Premier League maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Tottenham Hotspur ve Crystal Palace'ın form durumu

Tottenham'ın son dönemdeki sonuçları iç açıcı değil. De Zerbi'nin ekibi son beş maçında üç yenilgi ve iki beraberlik aldı; bu süreçte hiçbir kulvarda kazanamadı. Son Premier League maçında Aston Villa'ya 3-2 yenildi, ondan önce de Carabao Cup'ta Liverpool'a 3-1 mağlup oldu. Tottenham bu beş maçta yalnızca üç gol atarken sekiz gol yedi ve henüz bir maçta kalesini gole kapatamadı.

Crystal Palace'ın son dönemdeki sonuçları ise daha değişken. Sage'in ekibi son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Lech Poznan karşısındaki 4-0'lık Europa League galibiyeti bu dönemin öne çıkan sonucu olurken, Fulham deplasmanındaki 3-2'lik Premier League galibiyeti de deplasmanda gol atabildiğini gösterdi. Bu süreçteki tek lig yenilgisini üç gol yediği Ipswich deplasmanında aldı. Son Premier League maçında ise Leeds United ile golsüz berabere kaldı.

TOT

TOT - Form

EVE
B0-0
LIV
K3-1
AVL
K2-3
MUN
B1-1
COV
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5
CRY

CRY - Form

LEE
B0-0
BRC
K0-2
NFO
K3-1
OL
K3-2
BHA
K5-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Tottenham Hotspur-Crystal Palace: Son karşılaşmalar

İki takım en son Mart 2026'da karşılaştı. Crystal Palace, Premier League'de Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki maçı 3-1 kazandı. Son beş karşılaşmada Palace üç, Tottenham bir galibiyet aldı; karşılaşmalardan biri de Selhurst Park'ta Palace'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Tottenham'ın bu serideki tek galibiyeti, Aralık 2025'te deplasmanda aldığı 1-0'lık sonuçtu. Tottenham, Mart 2024'teki 3-1'lik galibiyetinden bu yana Premier League'de Palace'ı sahasında yenemedi.

Kafa Kafaya

Tottenham HotspurÇizimCrystal Palace
2
0
3
Premier Lig
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
MS
Premier Lig
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
MS
Premier Lig
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
MS
Premier Lig
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
0
MS
Premier Lig
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
MS
5Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
7700197+1221
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
K
K
K
K
B
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
K
K
K
B
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
K
K
K
B
K
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
K
B
K
B
B
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
B
K
B
K
B
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
K
B
K
B
B
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
K
B
K
B
B
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
K
K
K
K
K
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
K
K
K
K
B
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
K
B
K
K
B
13
M. UnitedM. UnitedMUN
7142101007
B
B
B
K
B
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
K
K
B
K
K
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
K
K
K
B
B
16
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
7133610-46
K
B
K
B
B
17
Coventry CityCoventry CityCOV
7205614-86
K
K
K
K
K
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
K
K
B
B
K
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
K
K
K
K
B
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
K
K
K
K
B
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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