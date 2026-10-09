Tottenham Hotspur, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Coventry City ile karşı karşıya gelecek.

İki takımın son resmi maçı, Eylül 2024'te Carabao Cup'ın üçüncü turunda oynandı. Spurs, Djed Spence ve Brennan Johnson'ın geç golleri sayesinde Coventry'yi 2-1'lik skorla kıl payı mağlup etti. Son karşılaşmaları öncesinde Tottenham, Coventry ile son dönemde oynadığı karşılaşmalarda güçlü bir istatistik yakaladı ve tüm kulvarlarda rakibine karşı son beş maçının tamamını kazandı.

Bırakın GOAL Tottenham Hotspur - Coventry City maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi size anlatsın.

Tottenham Hotspur - Coventry City Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 7 19 Eki 2026 - 15:00 Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur - Coventry City Premier League biletleri nasıl alınır?

Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki Tottenham Hotspur - Coventry City maçı için bilet satın almak istiyorsanız, kullanabileceğiniz birkaç resmi ve üçüncü taraf seçenek bulunuyor.

1. Resmi kulüp kanalları (birincil kaynak)

Premier League maçları nadiren genel satışa çıktığı için, doğrudan resmi kulüp kanalları üzerinden bilet satın almak genellikle kulüp üyeliği gerektirir.

One Hotspur / One Hotspur+ üyeliği:

Öncelikli erişim: One Hotspur+ üyeleri, normal One Hotspur üyelerinden 24 saat önce bilet satın alma hakkı elde eder. Nasıl satın alınır: Size ayrılan zaman diliminde üyelik bilgilerinizle Tottenham Hotspur'un resmi eTicketing platformuna giriş yapın.

Tottenham Ticket Exchange:

Maç standart satışlarda tükenirse, resmi kombine sahipleri koltuklarını Tottenham Hotspur Ticket Exchange üzerinden üyelere doğrudan nominal değer üzerinden yeniden satar.

Maç günü ağırlama paketleri:

Üyeliğiniz yoksa, koltuk, lounge erişimi ve yiyecek/içecekleri içeren premium ve hospitality paketleri genellikle kulüp üyeliği gerekmeden doğrudan resmi sitede sunulur.



2. İkincil / yeniden satış pazarı ve üçüncü taraf platformlar

Resmi biletlerin tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında satıcılar tarafından listelenen koltuklar bulunabiliyor, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir.

Tottenham Hotspur - Coventry City Premier League biletleri ne kadar?

Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki Tottenham Hotspur - Coventry City maçı için bilet fiyatları, resmi nominal değerli bilet alıp almadığınıza ya da üçüncü taraf yeniden satış biletlerini tercih edip etmediğinize göre değişiyor.

1. Resmi nominal değerli biletler (doğrudan Spurs'ten)

Tottenham, iç sahadaki Premier League maçlarını rakibe olan talebe göre A, B ve C kategorilerine ayırır. Yeni yükselen ya da geleneksel rakip olmayan kulüplere karşı oynanan maçlar genellikle Kategori C ya da Kategori B olarak sınıflandırılır.

Kategori C maçları (en düşük kademe):

Yetişkinler: yaklaşık £37 ila £65 İndirimli biletler (65 yaş üstü ve 18-21 yaş arası genç yetişkinler): yaklaşık £19 ila £33 Gençler (18 yaş altı): yaklaşık £19 ila £33

Kategori B maçları (standart kademe):

Yetişkinler: yaklaşık £49 ila £85 İndirimli biletler: yaklaşık £25 ila £43 Gençler: yaklaşık £25 ila £43



2. Resmi üyelik ve hospitality

One Hotspur üyelik ücreti:

One Hotspur: £45 One Hotspur+: £55 (24 saat erken bilet önceliği penceresi içerir)

Maç günü hospitality paketleri:

Paketler genellikle kişi başı £145 + KDV 'den başlar ve lounge erişimi, yiyecek ve oturma konumuna göre £400+'a kadar çıkabilir.



3. Yeniden satış ve üçüncü taraf platformlar

StubHub gibi ikincil bilet pazarlarından satın alırken fiyatlar piyasa talebi ve uygunluğa göre belirlenir:

Başlangıç / taban fiyatlar: Genellikle üst kat genel giriş koltukları için £65 ila £80 civarında başlar.

Ortalama yeniden satış aralığı: Orta ve alt kat koltuklar genellikle bilet başına £90 ila £160+ seviyesinden satılır.

Tottenham Hotspur - Coventry City Premier League: Bilmeniz gereken her şey

Tottenham Hotspur - Coventry City form durumu

Tottenham, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Nottingham Forest ile 0-0 berabere kalan ekip, bunun öncesinde Newcastle United'a 0-2 yenildi. Carabao Cup'ta Charlton Athletic karşısında alınan 5-1'lik galibiyet bir nebze rahatlama sağladı, ancak lig formu zayıf kaldı ve yakın dönemdeki sonuçlar arasında Brentford'a karşı alınan 3-0'lık yenilgi de bulunuyor. Spurs, bu beş maçta sekiz gol attı ve yedi gol yedi.

Coventry ise tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet alırken hiç berabere kalmadı ve üç kez yenildi. Son sonucu, Premier League'de Manchester City'ye karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet oldu; ekip ayrıca ligde Hull City'ye de 0-1 kaybetti. Plymouth Argyle deplasmanındaki 2-4'lük Carabao Cup galibiyeti ve Monaco karşısında alınan 2-0'lık hazırlık maçı zaferi daha olumlu anlar olarak öne çıkıyor. Coventry, bu beş maçta beş gol attı ve sekiz gol yedi.

Tottenham Hotspur - Coventry City: Son maçların kafa kafaya istatistiği

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Eylül 2024'te Carabao Cup'ta oynandı ve Tottenham, Coventry City deplasmanında 2-1 kazandı. Kayıtlara geçen son beş buluşmada Spurs beş galibiyetin tamamını aldı, 13 gol attı ve sadece iki gol yedi. Coventry, bu veri setindeki beş maçın hiçbirinde Tottenham'ı yenemedi.