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Çeviri:

Tottenham Hotspur-Arsenal maçının biletleri nasıl alınır? Aralık ayındaki maç, Londra derbisi bilet fiyatları, ağırlama paketleri ve daha fazlası

Premier Lig
Arsenal
Tottenham Hotspur

6 Aralık'ta futbol sezonunun en büyük derbilerinden birinde tribündeki yerinizi alabilirsiniz.

Arsenal ve Tottenham taraftarları için hiçbir şey Kuzey Londra derbisi kadar heyecan ve gerginlik yaratmaz. 

Galibiyet iki taraf için de büyük önem taşır. Ezeli rakibe karşı kazanmak, hem takımın hem de onu tutkuyla destekleyen taraftarların moralini yükseltir.

Biletlerin nasıl alınacağı ve fiyatları da dahil olmak üzere bir sonraki Kuzey Londra derbisi öncesinde ihtiyaç duyacağınız tüm önemli bilgileri GOAL sizin için derledi.

Bir sonraki Kuzey Londra derbisi ne zaman? Tottenham - Arsenal

Tarih

Maç (yerel saat)

Biletler

Stadyum (konum)

6 Aralık Pazar

Premier League: Tottenham - Arsenal (16.30)

Biletler

Tottenham Hotspur Stadium (Londra)

1/2 Mayıs (henüz kesinleşmedi)

Premier League: Arsenal - Tottenham (saat henüz kesinleşmedi)

Biletler

Emirates Stadium (Londra)

Tottenham - Arsenal Kuzey Londra derbisi biletleri nasıl alınır?

Tottenham'ın iç saha maçları için satışa sunulan biletler genellikle ‘One Hotspur’ veya ‘One Hotspur +’ üyeleri tarafından hızla satın alınır:

  • One Hotspur’, herkese açık olan ve sezonluk ücreti 45 £ olan başlangıç düzeyindeki Tottenham üyeliğidir.
  • Temel üyeliğin bir üst kademesi olan ‘One Hotspur +’ üyeliğinin sezonluk ücreti 55 £'dur. Temel pakete ek olarak 24 saatlik öncelikli bilet satın alma süresi ve Tottenham kombinesi için bekleme listesine girme hakkı gibi çeşitli avantajlar sunar.

Taraftarlar, resmî bilet satış kanallarından doğrudan satın almanın yanı sıra ikincil piyasadan da koltuk satın alabilir. StubHub, son dakika biletlerini alternatif kanallardan almak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biridir.

Tottenham - Arsenal Kuzey Londra derbisi biletleri ne kadar?

Kulüpten satın alınan Tottenham maçı yetişkin biletlerinin fiyatları genellikle 38-109 £ arasında değişir. Maçlar üç kategoriye ayrılır:

  • A kategorisi (71-109 £): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle
  • B kategorisi (49-96 £): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham
  • C kategorisi (38-81 £): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Ek bilgiler için kulübün resmî bilet satış kanalını, güncel bilet durumunu öğrenmek içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Tottenham - Arsenal Kuzey Londra derbisi için hangi ağırlama paketleri sunuluyor?

Tottenham Hotspur maç günü ağırlama paketlerinin fiyatları; maçın kategorisine (A kategorisi Londra derbileri veya B/C kategorisi maçlar), yemek servisine (rahat bir ortamda sunulan sokak yemekleri veya seçkin restoran yemekleri) ve koltuğun konumuna (üst kattan panoramik görüş veya orta saha çizgisi hizasında saha kenarı koltukları) göre değişir:

  • Rahat Ortamlı Spor Barları ve Premium Koltuklar (kişi başı 199-349 £): Doğu ve Batı tribünlerinin premium alanlarında erişilebilir başlangıç seçenekleri sunar. Minderli saha kenarı koltukları, rahat bir yemek alanında kullanılabilecek kuponlar, devre arası içecekleri ve stadyumun küçük ölçekli bira üretim tesisine ait barlara erişim içerir.
  • Modern Üst Kat Salonları (kişi başı 349-549 £): 5. kattaki Stratus veya Stadium Social gibi hareketli mekânlardır. Yüksekten maç izleme imkânı, kâselerde sunulan çok çeşitli yemekler veya Akdeniz mutfağından yemekler, içeceklerin dahil olduğu paketler ve maç sonrası DJ eğlencesi sunar.
  • Seçkin Restoranlar ve Şef Salonları (kişi başı 549-999 £): The Residency East/West veya Galvin at Tottenham gibi premium yemek alanlarıdır. Çok aşamalı gurme menüler, özel yemek masaları, ücretsiz içecekler ve orta saha hizasında minderli koltuklar sunar.
  • Öne Çıkan VIP Deneyimler (kişi başı 750-1.500 £ ve üzeri): The H Club ve The Tunnel Club gibi dünya standartlarında maç günü mekânlarını kapsar. Oyuncu tüneli alanını camın arkasından görme imkânı, seçkin restoran yemekleri, özel sommelier hizmeti ve yönetici locasının bitişiğinde lüks koltuklar sunar.
  • Özel Loge Süitleri ve Yönetici Locaları (loca başına 1.494-12.000 £ ve üzeri): 4-20 konuk kapasiteli kapalı süit ve loge alanlarıdır. Kişiye özel çok aşamalı yemek servisi, özel hizmet personeli ve süitin hemen dışında konuklara ayrılmış stadyum koltukları içerir.

Tottenham Hotspur - Arsenal: Son karşılaşmalar

Tarih

Sonuç

Stadyum

Şubat 2026

Premier League: Tottenham 1-4 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Kasım 2025

Premier League: Arsenal 4-1 Tottenham

Emirates Stadium

Ocak 2025

Premier League: Arsenal 2-1 Tottenham

Emirates Stadium

Eylül 2024

Premier League: Tottenham 0-1 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Nisan 2024

Premier League: Tottenham 2-3 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Eylül 2023

Premier League: Arsenal 2-2 Tottenham

Emirates Stadium

Ocak 2023

Premier League: Tottenham 0-2 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Ekim 2022

Premier League: Arsenal 3-1 Tottenham

Emirates Stadium

Mayıs 2022

Premier League: Tottenham 3-0 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

İlk resmî Kuzey Londra derbisinin oynandığı 1909'dan bu yana iki takım arasındaki maçlarda Arsenal 86, Tottenham 61 galibiyet aldı; 52 karşılaşma ise berabere bitti. Üstünlük yıllar içinde el değiştirmiş olsa da son dönemde derbiye Arsenal damga vurdu.

Arsenal, geçen sezonu Tottenham'ın 44 puan önünde tamamladı ve Mikel Arteta'nın takımı şehirdeki rakibine karşı üst üste beş maç kazandı. Şubat ayında Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan son karşılaşmada Arsenal, Eberechi Eze ve Viktor Gyökeres'in ikişer golüyle 4-1'lik rahat bir galibiyet elde etti.

TOT

TOT - Form

AVL
K2-3
MUN
B1-1
COV
K3-1
CHE
K0-2
CRY
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
ARS

ARS - Form

NFO
K0-1
FCB
B2-2
EVE
K2-0
FLE
K1-1
LIV
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
ArsenalArsenalARS
9801145+924
K
K
K
K
K
2
M.CityM.CityMCI
97022010+1021
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
9612247+1719
K
K
K
K
K
4
ChelseaChelseaCHE
95131915+416
K
K
K
K
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
9432119+215
K
K
K
K
K
6
BrentfordBrentfordBRE
9351169+714
K
B
K
B
K
7
EvertonEvertonEVE
934299013
K
K
K
B
K
8
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
93331413+112
K
K
K
K
K
9
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
93331010012
K
K
K
B
K
10
Aston VillaAston VillaAVL
93331013-312
B
K
K
B
K
11
Hull CityHull CityHUL
92521110+111
B
B
K
B
K
12
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
925298+111
K
B
B
K
B
13
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
93241215-311
K
K
K
K
K
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
93241418-411
B
B
K
K
K
15
FulhamFulhamFUL
9234911-29
B
K
K
K
B
16
Coventry CityCoventry CityCOV
9306916-79
K
K
K
K
K
17
M. UnitedM. UnitedMUN
91441015-57
K
K
B
B
B
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
9216921-127
K
K
K
K
B
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
9135612-66
K
B
K
K
K
20
SunderlandSunderlandSUN
9126717-105
K
B
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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