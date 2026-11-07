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Tottenham Hotspur-Arsenal maçına nasıl bilet alınır? Aralık ayındaki karşılaşma, Londra derbisi bilet fiyatları, ağırlama paketleri ve daha fazlası

Premier Lig
Arsenal
Tottenham Hotspur

6 Aralık'ta futbol sezonunun en büyük derbilerinden birini tribünden izleyebilirsiniz.

Arsenal ve Tottenham taraftarları için hiçbir şey Kuzey Londra derbisi kadar heyecan verici ve sinir bozucu değildir. 

Galibiyet iki taraf için de büyük önem taşır. Ezeli rakibe karşı kazanmak, hem takımın hem de onu tutkuyla destekleyen taraftarların moralini yükseltir.

Bir sonraki Kuzey Londra derbisi öncesinde biletlerin nasıl alınacağı ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken tüm önemli bilgileri GOAL aktarıyor.

Bir sonraki Kuzey Londra derbisi ne zaman? Tottenham - Arsenal

Tarih

Maç (yerel saat)

Biletler

Stat (konum)

6 Aralık Pazar

Premier Lig: Tottenham - Arsenal (16.30)

Biletler

Tottenham Hotspur Stadyumu (Londra)

1/2 Mayıs (henüz kesinleşmedi)

Premier Lig: Arsenal - Tottenham (saat henüz kesinleşmedi)

Biletler

Emirates Stadyumu (Londra)

Kuzey Londra derbisi biletleri nasıl alınır? Tottenham - Arsenal

Tottenham'ın iç saha maçları için satışa sunulan biletlerin tamamı genellikle ‘One Hotspur’ veya ‘One Hotspur +’ üyeleri tarafından kısa sürede satın alınır:

  • One Hotspur’, herkese açık olan ve sezonluk 45 sterline mal olan temel Tottenham üyeliğidir.
  • Temel üyeliğin bir üst seviyesi olan ‘One Hotspur +’ ise sezonluk 55 sterline mal olur. Temel pakete ek olarak 24 saatlik öncelikli bilet satın alma süresi ve Tottenham kombinesi için bekleme listesine girme hakkı dâhil çeşitli avantajlar sunar.

Taraftarlar, resmî bilet satış kanallarının yanı sıra ikincil piyasadan da koltuk satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan son dakika bileti almak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biridir.

Kuzey Londra derbisi biletleri ne kadar? Tottenham - Arsenal

Kulüp aracılığıyla satın alınan Tottenham maç biletlerinin yetişkin fiyatları genellikle 38-109 sterlin arasında değişir ve üç kategoriye ayrılır:

  • A Kategorisi (71-109 sterlin): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle
  • B Kategorisi (49-96 sterlin): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham
  • C Kategorisi (38-81 sterlin): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Ek bilgiler için kulübün resmî bilet satış sayfasını, güncel bilet durumunu öğrenmek için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Kuzey Londra derbisi için hangi ağırlama paketleri mevcut? Tottenham - Arsenal

Tottenham Hotspur maçlarına yönelik ağırlama paketlerinin fiyatları; maçın kategorisine (A Kategorisi Londra derbileri veya B/C Kategorisi maçlar), yemek servisine (rahat bir ortamda sunulan sokak lezzetleri veya seçkin restoran yemekleri) ve koltuğun konumuna (üst kattan panoramik manzara veya orta saha çizgisi hizasında taç çizgisine yakın koltuklar) göre değişir:

  • Rahat spor barları ve premium koltuklar (kişi başı 199-349 sterlin): Doğu ve Batı tribünlerinin premium alanlarında sunulan erişilebilir başlangıç seçenekleri. Taç çizgisi kenarında minderli koltuklar, rahat bir ortamda yemek yenebilen alanlarda kullanılacak kuponlar, devre arasında içecekler ve stadın kendi bira üretim tesisine bağlı barlara erişim içerir.
  • Modern üst kat salonları (kişi başı 349-549 sterlin): Beşinci kattaki Stratus veya Stadium Social gibi canlı atmosferli mekânlar. Yüksekten saha manzarası, birkaç aşamada sunulan kâse yemekleri veya Akdeniz mutfağından seçenekler, içecekleri kapsayan bar paketleri ve maç sonrası DJ eğlencesi içerir.
  • Seçkin restoran yemekleri ve şef salonları (kişi başı 549-999 sterlin): The Residency East/West veya Galvin at Tottenham gibi üst düzey yemek alanları. Birkaç aşamada sunulan gurme menüler, özel yemek masaları, ücretsiz içecekler ve orta saha hizasında minderli koltuklar sunar.
  • Öne çıkan VIP deneyimleri (kişi başı 750-1.500+ sterlin): The H Club ve The Tunnel Club dâhil dünya standartlarında maç günü ortamları. Oyuncu tüneli bölümüne bakan cam cepheli alanlar, seçkin restoran yemekleri, özel sommelier hizmeti ve yönetici locasının bitişiğindeki lüks koltuklar içerir.
  • Özel loca süitleri ve yönetici locaları (loca başına 1.494-12.000+ sterlin): 4-20 konuk kapasiteli kapalı süitler ve loca alanları. İsteğe göre hazırlanan çok aşamalı yemekler, kişisel servis personeli ve süitin hemen dışındaki özel stat koltukları içerir.

Tottenham Hotspur - Arsenal: Son karşılaşmalar

Tarih

Sonuç

Stat

Şubat 2026

Premier Lig: Tottenham 1-4 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadyumu

Kasım 2025

Premier Lig: Arsenal 4-1 Tottenham

Emirates Stadyumu

Ocak 2025

Premier Lig: Arsenal 2-1 Tottenham

Emirates Stadyumu

Eylül 2024

Premier Lig: Tottenham 0-1 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadyumu

Nisan 2024

Premier Lig: Tottenham 2-3 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadyumu

Eylül 2023

Premier Lig: Arsenal 2-2 Tottenham

Emirates Stadyumu

Ocak 2023

Premier Lig: Tottenham 0-2 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadyumu

Ekim 2022

Premier Lig: Arsenal 3-1 Tottenham

Emirates Stadyumu

Mayıs 2022

Premier Lig: Tottenham 3-0 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadyumu

İlk resmî Kuzey Londra derbisinin oynandığı 1909'dan bu yana iki takım arasındaki maçlarda Arsenal 86, Tottenham 61 galibiyet aldı; 52 karşılaşma ise berabere bitti. Yıllar içinde üstünlük el değiştirmiş olsa da son dönemde derbilere Arsenal damga vurdu.

Arsenal, geçen sezonu Tottenham'ın 44 puan önünde tamamladı ve Mikel Arteta'nın ekibi şehirdeki rakibine karşı üst üste beş maç kazandı. Şubat ayında Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan son karşılaşmada Arsenal, Eberechi Eze ve Viktor Gyökeres'in ikişer golüyle 4-1'lik rahat bir galibiyet elde etti.

TOT

TOT - Form

AVL
K2-3
MUN
B1-1
COV
K3-1
CHE
K0-2
CRY
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
ARS

ARS - Form

FCB
B2-2
EVE
K2-0
FLE
K1-1
LIV
K0-1
SLP
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
ArsenalArsenalARS
9801145+924
K
K
K
K
K
2
M.CityM.CityMCI
97022010+1021
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
9612247+1719
K
K
K
K
K
4
ChelseaChelseaCHE
95131915+416
K
K
K
K
K
5
EvertonEvertonEVE
104421210+216
K
K
K
K
B
6
LiverpoolLiverpoolLIV
9432119+215
K
K
K
K
K
7
BrentfordBrentfordBRE
9351169+714
K
B
K
B
K
8
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
93331413+112
K
K
K
K
K
9
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
93331010012
K
K
K
B
K
10
Aston VillaAston VillaAVL
93331013-312
B
K
K
B
K
11
Hull CityHull CityHUL
92521110+111
B
B
K
B
K
12
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
925298+111
K
B
B
K
B
13
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
93241215-311
K
K
K
K
K
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
93241418-411
B
B
K
K
K
15
FulhamFulhamFUL
9234911-29
B
K
K
K
B
16
Coventry CityCoventry CityCOV
103071019-99
K
K
K
K
K
17
M. UnitedM. UnitedMUN
91441015-57
K
K
B
B
B
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
9216921-127
K
K
K
K
B
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
9135612-66
K
B
K
K
K
20
SunderlandSunderlandSUN
9126717-105
K
B
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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