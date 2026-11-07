Arsenal ve Tottenham taraftarları için hiçbir şey Kuzey Londra derbisi kadar heyecan verici ve sinir bozucu değildir.

Galibiyet iki taraf için de büyük önem taşır. Ezeli rakibe karşı kazanmak, hem takımın hem de onu tutkuyla destekleyen taraftarların moralini yükseltir.

Bir sonraki Kuzey Londra derbisi öncesinde biletlerin nasıl alınacağı ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken tüm önemli bilgileri GOAL aktarıyor.

Bir sonraki Kuzey Londra derbisi ne zaman? Tottenham - Arsenal

Tarih Maç (yerel saat) Biletler Stat (konum) 6 Aralık Pazar Premier Lig: Tottenham - Arsenal (16.30) Biletler Tottenham Hotspur Stadyumu (Londra) 1/2 Mayıs (henüz kesinleşmedi) Premier Lig: Arsenal - Tottenham (saat henüz kesinleşmedi) Biletler Emirates Stadyumu (Londra)

Kuzey Londra derbisi biletleri nasıl alınır? Tottenham - Arsenal

Tottenham'ın iç saha maçları için satışa sunulan biletlerin tamamı genellikle ‘One Hotspur’ veya ‘One Hotspur +’ üyeleri tarafından kısa sürede satın alınır:

‘ One Hotspur ’, herkese açık olan ve sezonluk 45 sterline mal olan temel Tottenham üyeliğidir.

’, herkese açık olan ve sezonluk 45 sterline mal olan temel Tottenham üyeliğidir. Temel üyeliğin bir üst seviyesi olan ‘One Hotspur +’ ise sezonluk 55 sterline mal olur. Temel pakete ek olarak 24 saatlik öncelikli bilet satın alma süresi ve Tottenham kombinesi için bekleme listesine girme hakkı dâhil çeşitli avantajlar sunar.

Taraftarlar, resmî bilet satış kanallarının yanı sıra ikincil piyasadan da koltuk satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan son dakika bileti almak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biridir.

Kuzey Londra derbisi biletleri ne kadar? Tottenham - Arsenal

Kulüp aracılığıyla satın alınan Tottenham maç biletlerinin yetişkin fiyatları genellikle 38-109 sterlin arasında değişir ve üç kategoriye ayrılır:

A Kategorisi (71-109 sterlin) : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle

: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle B Kategorisi (49-96 sterlin) : Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham

: Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham C Kategorisi (38-81 sterlin): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Ek bilgiler için kulübün resmî bilet satış sayfasını, güncel bilet durumunu öğrenmek için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Kuzey Londra derbisi için hangi ağırlama paketleri mevcut? Tottenham - Arsenal

Tottenham Hotspur maçlarına yönelik ağırlama paketlerinin fiyatları; maçın kategorisine (A Kategorisi Londra derbileri veya B/C Kategorisi maçlar), yemek servisine (rahat bir ortamda sunulan sokak lezzetleri veya seçkin restoran yemekleri) ve koltuğun konumuna (üst kattan panoramik manzara veya orta saha çizgisi hizasında taç çizgisine yakın koltuklar) göre değişir:

Rahat spor barları ve premium koltuklar (kişi başı 199-349 sterlin) : Doğu ve Batı tribünlerinin premium alanlarında sunulan erişilebilir başlangıç seçenekleri. Taç çizgisi kenarında minderli koltuklar, rahat bir ortamda yemek yenebilen alanlarda kullanılacak kuponlar, devre arasında içecekler ve stadın kendi bira üretim tesisine bağlı barlara erişim içerir.

: Doğu ve Batı tribünlerinin premium alanlarında sunulan erişilebilir başlangıç seçenekleri. Taç çizgisi kenarında minderli koltuklar, rahat bir ortamda yemek yenebilen alanlarda kullanılacak kuponlar, devre arasında içecekler ve stadın kendi bira üretim tesisine bağlı barlara erişim içerir. Modern üst kat salonları (kişi başı 349-549 sterlin) : Beşinci kattaki Stratus veya Stadium Social gibi canlı atmosferli mekânlar. Yüksekten saha manzarası, birkaç aşamada sunulan kâse yemekleri veya Akdeniz mutfağından seçenekler, içecekleri kapsayan bar paketleri ve maç sonrası DJ eğlencesi içerir.

: Beşinci kattaki Stratus veya Stadium Social gibi canlı atmosferli mekânlar. Yüksekten saha manzarası, birkaç aşamada sunulan kâse yemekleri veya Akdeniz mutfağından seçenekler, içecekleri kapsayan bar paketleri ve maç sonrası DJ eğlencesi içerir. Seçkin restoran yemekleri ve şef salonları (kişi başı 549-999 sterlin) : The Residency East/West veya Galvin at Tottenham gibi üst düzey yemek alanları. Birkaç aşamada sunulan gurme menüler, özel yemek masaları, ücretsiz içecekler ve orta saha hizasında minderli koltuklar sunar.

: The Residency East/West veya Galvin at Tottenham gibi üst düzey yemek alanları. Birkaç aşamada sunulan gurme menüler, özel yemek masaları, ücretsiz içecekler ve orta saha hizasında minderli koltuklar sunar. Öne çıkan VIP deneyimleri (kişi başı 750-1.500+ sterlin) : The H Club ve The Tunnel Club dâhil dünya standartlarında maç günü ortamları. Oyuncu tüneli bölümüne bakan cam cepheli alanlar, seçkin restoran yemekleri, özel sommelier hizmeti ve yönetici locasının bitişiğindeki lüks koltuklar içerir.

: The H Club ve The Tunnel Club dâhil dünya standartlarında maç günü ortamları. Oyuncu tüneli bölümüne bakan cam cepheli alanlar, seçkin restoran yemekleri, özel sommelier hizmeti ve yönetici locasının bitişiğindeki lüks koltuklar içerir. Özel loca süitleri ve yönetici locaları (loca başına 1.494-12.000+ sterlin): 4-20 konuk kapasiteli kapalı süitler ve loca alanları. İsteğe göre hazırlanan çok aşamalı yemekler, kişisel servis personeli ve süitin hemen dışındaki özel stat koltukları içerir.

Tottenham Hotspur - Arsenal: Son karşılaşmalar

Tarih Sonuç Stat Şubat 2026 Premier Lig: Tottenham 1-4 Arsenal Tottenham Hotspur Stadyumu Kasım 2025 Premier Lig: Arsenal 4-1 Tottenham Emirates Stadyumu Ocak 2025 Premier Lig: Arsenal 2-1 Tottenham Emirates Stadyumu Eylül 2024 Premier Lig: Tottenham 0-1 Arsenal Tottenham Hotspur Stadyumu Nisan 2024 Premier Lig: Tottenham 2-3 Arsenal Tottenham Hotspur Stadyumu Eylül 2023 Premier Lig: Arsenal 2-2 Tottenham Emirates Stadyumu Ocak 2023 Premier Lig: Tottenham 0-2 Arsenal Tottenham Hotspur Stadyumu Ekim 2022 Premier Lig: Arsenal 3-1 Tottenham Emirates Stadyumu Mayıs 2022 Premier Lig: Tottenham 3-0 Arsenal Tottenham Hotspur Stadyumu

İlk resmî Kuzey Londra derbisinin oynandığı 1909'dan bu yana iki takım arasındaki maçlarda Arsenal 86, Tottenham 61 galibiyet aldı; 52 karşılaşma ise berabere bitti. Yıllar içinde üstünlük el değiştirmiş olsa da son dönemde derbilere Arsenal damga vurdu.

Arsenal, geçen sezonu Tottenham'ın 44 puan önünde tamamladı ve Mikel Arteta'nın ekibi şehirdeki rakibine karşı üst üste beş maç kazandı. Şubat ayında Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan son karşılaşmada Arsenal, Eberechi Eze ve Viktor Gyökeres'in ikişer golüyle 4-1'lik rahat bir galibiyet elde etti.