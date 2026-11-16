24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Premier Lig
team-logoTottenham Hotspur
Tottenham Hotspur Stadium
team-logoArsenal
Book Tottenham vs Arsenal ticketsTottenham vs Arsenal Hospitality packages
Çeviri:

Tottenham Hotspur-Arsenal maçına bilet nasıl alınır? Aralık karşılaşması, Londra derbisi bilet fiyatları, ağırlama paketleri ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Tottenham Hotspur
Arsenal

6 Aralık'ta futbol sezonunun en büyük derbilerinden birini tribünden izleyebilirsiniz.

Arsenal ve Tottenham taraftarları için hiçbir karşılaşma, Kuzey Londra derbisi kadar heyecan ve gerginlik yaratmaz. 

Galibiyet iki taraf için de büyük önem taşır. Ezeli rakibe karşı alınan bir galibiyet, takımın ve onu tutkuyla destekleyen taraftarların moralini her zaman yükseltir.

GOAL, bir sonraki Kuzey Londra derbisi öncesinde biletlerin nasıl satın alınacağından fiyatlarına kadar ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri sunuyor.

Bir sonraki Kuzey Londra derbisi ne zaman? Tottenham - Arsenal

Tarih

Maç (yerel saat)

Biletler

Stadyum (konum)

6 Aralık Pazar

Premier League: Tottenham - Arsenal (16.30)

Biletler

Tottenham Hotspur Stadium (Londra)

1/2 Mayıs (kesinleşmedi)

Premier League: Arsenal - Tottenham (kesinleşmedi)

Biletler

Emirates Stadium (Londra)

Kuzey Londra derbisi biletleri nasıl alınır? Tottenham - Arsenal

Tottenham'ın iç saha maçları için satışa sunulan biletlerin tamamı genellikle ‘One Hotspur’ veya ‘One Hotspur +’ üyeleri tarafından kısa sürede satın alınır:

  • One Hotspur’, herkese açık temel Spurs üyeliğidir ve sezonluk ücreti 45 sterlindir.
  • Temel üyeliğin bir üst seviyesi olan ‘One Hotspur +’ ise sezonluk 55 sterlindir. Temel pakete ek olarak bilet alımında 24 saatlik öncelik ve Spurs kombinesi için bekleme listesine girme hakkı gibi çeşitli avantajlar sunar.

Taraftarlar, resmî bilet satış kanallarından doğrudan satın almanın yanı sıra ikincil piyasadan da koltuk bulabilir. StubHub, son dakika biletlerini alternatif kanallardan almak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biridir.

Kuzey Londra derbisi biletleri ne kadar? Tottenham - Arsenal

Kulüpten satın alınan Tottenham maç biletlerinin yetişkin fiyatları genellikle 38 ila 109 sterlin arasında değişir ve üç kategoriye ayrılır:

  • A Kategorisi (71-109 sterlin): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle
  • B Kategorisi (49-96 sterlin): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham
  • C Kategorisi (38-81 sterlin): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Ek bilgi için kulübün resmî bilet satış portalını, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Kuzey Londra derbisi için hangi ağırlama paketleri sunuluyor? Tottenham - Arsenal

Tottenham Hotspur maçlarında ağırlama paketlerinin fiyatları; maçın kategorisine (A Kategorisi Londra derbileri veya B/C Kategorisi maçlar), yemek hizmetine (rahat bir ortamda sunulan sokak lezzetleri veya seçkin yemekler) ve koltuğun konumuna (üst kattaki panoramik görüşlü yerler veya orta saha çizgisi hizasında taç çizgisi kenarındaki koltuklar) göre değişir:

  • Rahat spor barları ve premium koltuklar (kişi başı 199-349 sterlin): Doğu ve Batı tribünlerinin premium alanlarında daha erişilebilir seçenekler. Paket; taç çizgisi kenarında minderli koltukları, rahat bir ortamda yemek yenebilen alanlar için kuponları, devre arası içeceklerini ve stadyumun küçük ölçekli bira üretim tesisine bağlı barlara erişimi kapsar.
  • Modern üst kat salonları (kişi başı 349-549 sterlin): Beşinci kattaki Stratus veya Stadium Social gibi canlı atmosfere sahip mekânlar. Paket; yüksek konumdan maç izleme imkânını, kâselerde servis edilen çok aşamalı yemekleri veya Akdeniz mutfağından seçenekleri, içeceklerin dâhil olduğu bar paketlerini ve maç sonrası DJ eğlencesini kapsar.
  • Seçkin yemek ve şef salonları (kişi başı 549-999 sterlin): The Residency East/West veya Galvin at Tottenham gibi üst düzey yemek alanları. Çok aşamalı gurme menüler, özel yemek masaları, ücretsiz içecekler ve orta saha hizasında minderli koltuklar sunulur.
  • Öne çıkan VIP deneyimleri (kişi başı 750-1.500 sterlin ve üzeri): The H Club ve The Tunnel Club gibi dünya standartlarında maç günü mekânları. Paket; oyuncu tüneli bölgesine camın ardından bakma imkânını, seçkin yemekleri, özel sommelier hizmetini ve yönetici locasının yanındaki lüks koltukları kapsar.
  • Özel loge süitleri ve yönetici locaları (loca başına 1.494-12.000 sterlin ve üzeri): 4 ila 20 konuk kapasiteli kapalı süitler ve loge alanları. Pakete özel olarak hazırlanan çok aşamalı yemekler, kişisel hizmet personeli ve süitinizin hemen dışındaki size özel stadyum koltukları dâhildir.

Tottenham Hotspur - Arsenal: Son karşılaşmalar

Tarih

Sonuç

Stadyum

Şubat 2026

Premier League: Tottenham 1-4 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Kasım 2025

Premier League: Arsenal 4-1 Tottenham

Emirates Stadium

Ocak 2025

Premier League: Arsenal 2-1 Tottenham

Emirates Stadium

Eylül 2024

Premier League: Tottenham 0-1 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Nisan 2024

Premier League: Tottenham 2-3 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Eylül 2023

Premier League: Arsenal 2-2 Tottenham

Emirates Stadium

Ocak 2023

Premier League: Tottenham 0-2 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Ekim 2022

Premier League: Arsenal 3-1 Tottenham

Emirates Stadium

Mayıs 2022

Premier League: Tottenham 3-0 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

İlk resmî Kuzey Londra derbisinin oynandığı 1909'dan bu yana iki takım arasındaki bilançoda Arsenal'in 86, Tottenham'ın 61 galibiyeti ve 52 beraberlik bulunuyor. Yıllar içinde üstünlük el değiştirmiş olsa da son döneme Arsenal damga vurdu.

Arsenal, geçen sezonu Tottenham'ın 44 puan önünde tamamladı ve Mikel Arteta'nın ekibi şehirdeki rakibine karşı üst üste beş maç kazandı. Şubat ayında Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan son karşılaşmayı Arsenal 4-1 kazanırken Eberechi Eze ve Viktor Gyökeres ikişer gol attı.

TOT

TOT - Form

MUN
B1-1
COV
K3-1
CHE
K0-2
CRY
K2-0
LEE
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5
ARS

ARS - Form

EVE
K2-0
FLE
K1-1
LIV
K0-1
SLP
K1-2
HUL
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
ArsenalArsenalARS
10901155+1027
K
K
K
K
K
2
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
10712267+1922
K
K
K
K
K
3
M.CityM.CityMCI
107032113+821
K
K
K
K
K
4
LiverpoolLiverpoolLIV
105321410+418
K
K
K
K
K
5
ChelseaChelseaCHE
105141916+316
K
K
K
K
K
6
EvertonEvertonEVE
104421210+216
K
K
K
K
B
7
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
104331614+215
K
K
K
K
K
8
BrentfordBrentfordBRE
103521611+514
K
K
B
K
B
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
10352108+214
K
K
B
B
K
10
Aston VillaAston VillaAVL
103431417-313
B
B
K
K
B
11
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
103341011-112
K
K
K
K
B
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
103341316-312
B
K
K
K
K
13
Hull CityHull CityHUL
102531111011
K
B
B
K
B
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
103251520-511
K
B
B
K
K
15
FulhamFulhamFUL
102441012-210
B
B
K
K
K
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
10235913-49
K
K
B
K
K
17
Coventry CityCoventry CityCOV
103071019-99
K
K
K
K
K
18
M. UnitedM. UnitedMUN
101541419-58
B
K
K
B
B
19
SunderlandSunderlandSUN
10226817-98
K
K
B
K
K
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
102171024-147
K
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin