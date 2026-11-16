Arsenal ve Tottenham taraftarları için hiçbir karşılaşma, Kuzey Londra derbisi kadar heyecan ve gerginlik yaratmaz.
Galibiyet iki taraf için de büyük önem taşır. Ezeli rakibe karşı alınan bir galibiyet, takımın ve onu tutkuyla destekleyen taraftarların moralini her zaman yükseltir.
GOAL, bir sonraki Kuzey Londra derbisi öncesinde biletlerin nasıl satın alınacağından fiyatlarına kadar ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri sunuyor.
Bir sonraki Kuzey Londra derbisi ne zaman? Tottenham - Arsenal
Tarih
Maç (yerel saat)
Biletler
Stadyum (konum)
6 Aralık Pazar
Premier League: Tottenham - Arsenal (16.30)
Tottenham Hotspur Stadium (Londra)
1/2 Mayıs (kesinleşmedi)
Premier League: Arsenal - Tottenham (kesinleşmedi)
Emirates Stadium (Londra)
Kuzey Londra derbisi biletleri nasıl alınır? Tottenham - Arsenal
Tottenham'ın iç saha maçları için satışa sunulan biletlerin tamamı genellikle ‘One Hotspur’ veya ‘One Hotspur +’ üyeleri tarafından kısa sürede satın alınır:
- ‘One Hotspur’, herkese açık temel Spurs üyeliğidir ve sezonluk ücreti 45 sterlindir.
- Temel üyeliğin bir üst seviyesi olan ‘One Hotspur +’ ise sezonluk 55 sterlindir. Temel pakete ek olarak bilet alımında 24 saatlik öncelik ve Spurs kombinesi için bekleme listesine girme hakkı gibi çeşitli avantajlar sunar.
Taraftarlar, resmî bilet satış kanallarından doğrudan satın almanın yanı sıra ikincil piyasadan da koltuk bulabilir. StubHub, son dakika biletlerini alternatif kanallardan almak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biridir.
Kuzey Londra derbisi biletleri ne kadar? Tottenham - Arsenal
Kulüpten satın alınan Tottenham maç biletlerinin yetişkin fiyatları genellikle 38 ila 109 sterlin arasında değişir ve üç kategoriye ayrılır:
- A Kategorisi (71-109 sterlin): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle
- B Kategorisi (49-96 sterlin): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham
- C Kategorisi (38-81 sterlin): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland
Ek bilgi için kulübün resmî bilet satış portalını, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.
Kuzey Londra derbisi için hangi ağırlama paketleri sunuluyor? Tottenham - Arsenal
Tottenham Hotspur maçlarında ağırlama paketlerinin fiyatları; maçın kategorisine (A Kategorisi Londra derbileri veya B/C Kategorisi maçlar), yemek hizmetine (rahat bir ortamda sunulan sokak lezzetleri veya seçkin yemekler) ve koltuğun konumuna (üst kattaki panoramik görüşlü yerler veya orta saha çizgisi hizasında taç çizgisi kenarındaki koltuklar) göre değişir:
- Rahat spor barları ve premium koltuklar (kişi başı 199-349 sterlin): Doğu ve Batı tribünlerinin premium alanlarında daha erişilebilir seçenekler. Paket; taç çizgisi kenarında minderli koltukları, rahat bir ortamda yemek yenebilen alanlar için kuponları, devre arası içeceklerini ve stadyumun küçük ölçekli bira üretim tesisine bağlı barlara erişimi kapsar.
- Modern üst kat salonları (kişi başı 349-549 sterlin): Beşinci kattaki Stratus veya Stadium Social gibi canlı atmosfere sahip mekânlar. Paket; yüksek konumdan maç izleme imkânını, kâselerde servis edilen çok aşamalı yemekleri veya Akdeniz mutfağından seçenekleri, içeceklerin dâhil olduğu bar paketlerini ve maç sonrası DJ eğlencesini kapsar.
- Seçkin yemek ve şef salonları (kişi başı 549-999 sterlin): The Residency East/West veya Galvin at Tottenham gibi üst düzey yemek alanları. Çok aşamalı gurme menüler, özel yemek masaları, ücretsiz içecekler ve orta saha hizasında minderli koltuklar sunulur.
- Öne çıkan VIP deneyimleri (kişi başı 750-1.500 sterlin ve üzeri): The H Club ve The Tunnel Club gibi dünya standartlarında maç günü mekânları. Paket; oyuncu tüneli bölgesine camın ardından bakma imkânını, seçkin yemekleri, özel sommelier hizmetini ve yönetici locasının yanındaki lüks koltukları kapsar.
- Özel loge süitleri ve yönetici locaları (loca başına 1.494-12.000 sterlin ve üzeri): 4 ila 20 konuk kapasiteli kapalı süitler ve loge alanları. Pakete özel olarak hazırlanan çok aşamalı yemekler, kişisel hizmet personeli ve süitinizin hemen dışındaki size özel stadyum koltukları dâhildir.
Tottenham Hotspur - Arsenal: Son karşılaşmalar
Tarih
Sonuç
Stadyum
Şubat 2026
Premier League: Tottenham 1-4 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Kasım 2025
Premier League: Arsenal 4-1 Tottenham
Emirates Stadium
Ocak 2025
Premier League: Arsenal 2-1 Tottenham
Emirates Stadium
Eylül 2024
Premier League: Tottenham 0-1 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Nisan 2024
Premier League: Tottenham 2-3 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Eylül 2023
Premier League: Arsenal 2-2 Tottenham
Emirates Stadium
Ocak 2023
Premier League: Tottenham 0-2 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Ekim 2022
Premier League: Arsenal 3-1 Tottenham
Emirates Stadium
Mayıs 2022
Premier League: Tottenham 3-0 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
İlk resmî Kuzey Londra derbisinin oynandığı 1909'dan bu yana iki takım arasındaki bilançoda Arsenal'in 86, Tottenham'ın 61 galibiyeti ve 52 beraberlik bulunuyor. Yıllar içinde üstünlük el değiştirmiş olsa da son döneme Arsenal damga vurdu.
Arsenal, geçen sezonu Tottenham'ın 44 puan önünde tamamladı ve Mikel Arteta'nın ekibi şehirdeki rakibine karşı üst üste beş maç kazandı. Şubat ayında Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan son karşılaşmayı Arsenal 4-1 kazanırken Eberechi Eze ve Viktor Gyökeres ikişer gol attı.
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|16
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|16
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|19
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|2
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|8
|17
|-9
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