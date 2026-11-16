Arsenal ve Tottenham taraftarları için hiçbir karşılaşma, Kuzey Londra derbisi kadar heyecan ve gerginlik yaratmaz.

Galibiyet iki taraf için de büyük önem taşır. Ezeli rakibe karşı alınan bir galibiyet, takımın ve onu tutkuyla destekleyen taraftarların moralini her zaman yükseltir.

GOAL, bir sonraki Kuzey Londra derbisi öncesinde biletlerin nasıl satın alınacağından fiyatlarına kadar ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri sunuyor.

Bir sonraki Kuzey Londra derbisi ne zaman? Tottenham - Arsenal

Tarih Maç (yerel saat) Biletler Stadyum (konum) 6 Aralık Pazar Premier League: Tottenham - Arsenal (16.30) Biletler Tottenham Hotspur Stadium (Londra) 1/2 Mayıs (kesinleşmedi) Premier League: Arsenal - Tottenham (kesinleşmedi) Biletler Emirates Stadium (Londra)

Kuzey Londra derbisi biletleri nasıl alınır? Tottenham - Arsenal

Tottenham'ın iç saha maçları için satışa sunulan biletlerin tamamı genellikle ‘One Hotspur’ veya ‘One Hotspur +’ üyeleri tarafından kısa sürede satın alınır:

‘ One Hotspur ’, herkese açık temel Spurs üyeliğidir ve sezonluk ücreti 45 sterlindir.

’, herkese açık temel Spurs üyeliğidir ve sezonluk ücreti 45 sterlindir. Temel üyeliğin bir üst seviyesi olan ‘One Hotspur +’ ise sezonluk 55 sterlindir. Temel pakete ek olarak bilet alımında 24 saatlik öncelik ve Spurs kombinesi için bekleme listesine girme hakkı gibi çeşitli avantajlar sunar.

Taraftarlar, resmî bilet satış kanallarından doğrudan satın almanın yanı sıra ikincil piyasadan da koltuk bulabilir. StubHub, son dakika biletlerini alternatif kanallardan almak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biridir.

Kuzey Londra derbisi biletleri ne kadar? Tottenham - Arsenal

Kulüpten satın alınan Tottenham maç biletlerinin yetişkin fiyatları genellikle 38 ila 109 sterlin arasında değişir ve üç kategoriye ayrılır:

A Kategorisi (71-109 sterlin) : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle

: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle B Kategorisi (49-96 sterlin) : Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham

: Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham C Kategorisi (38-81 sterlin): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Ek bilgi için kulübün resmî bilet satış portalını, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Kuzey Londra derbisi için hangi ağırlama paketleri sunuluyor? Tottenham - Arsenal

Tottenham Hotspur maçlarında ağırlama paketlerinin fiyatları; maçın kategorisine (A Kategorisi Londra derbileri veya B/C Kategorisi maçlar), yemek hizmetine (rahat bir ortamda sunulan sokak lezzetleri veya seçkin yemekler) ve koltuğun konumuna (üst kattaki panoramik görüşlü yerler veya orta saha çizgisi hizasında taç çizgisi kenarındaki koltuklar) göre değişir:

Rahat spor barları ve premium koltuklar (kişi başı 199-349 sterlin) : Doğu ve Batı tribünlerinin premium alanlarında daha erişilebilir seçenekler. Paket; taç çizgisi kenarında minderli koltukları, rahat bir ortamda yemek yenebilen alanlar için kuponları, devre arası içeceklerini ve stadyumun küçük ölçekli bira üretim tesisine bağlı barlara erişimi kapsar.

: Doğu ve Batı tribünlerinin premium alanlarında daha erişilebilir seçenekler. Paket; taç çizgisi kenarında minderli koltukları, rahat bir ortamda yemek yenebilen alanlar için kuponları, devre arası içeceklerini ve stadyumun küçük ölçekli bira üretim tesisine bağlı barlara erişimi kapsar. Modern üst kat salonları (kişi başı 349-549 sterlin) : Beşinci kattaki Stratus veya Stadium Social gibi canlı atmosfere sahip mekânlar. Paket; yüksek konumdan maç izleme imkânını, kâselerde servis edilen çok aşamalı yemekleri veya Akdeniz mutfağından seçenekleri, içeceklerin dâhil olduğu bar paketlerini ve maç sonrası DJ eğlencesini kapsar.

: Beşinci kattaki Stratus veya Stadium Social gibi canlı atmosfere sahip mekânlar. Paket; yüksek konumdan maç izleme imkânını, kâselerde servis edilen çok aşamalı yemekleri veya Akdeniz mutfağından seçenekleri, içeceklerin dâhil olduğu bar paketlerini ve maç sonrası DJ eğlencesini kapsar. Seçkin yemek ve şef salonları (kişi başı 549-999 sterlin) : The Residency East/West veya Galvin at Tottenham gibi üst düzey yemek alanları. Çok aşamalı gurme menüler, özel yemek masaları, ücretsiz içecekler ve orta saha hizasında minderli koltuklar sunulur.

: The Residency East/West veya Galvin at Tottenham gibi üst düzey yemek alanları. Çok aşamalı gurme menüler, özel yemek masaları, ücretsiz içecekler ve orta saha hizasında minderli koltuklar sunulur. Öne çıkan VIP deneyimleri (kişi başı 750-1.500 sterlin ve üzeri) : The H Club ve The Tunnel Club gibi dünya standartlarında maç günü mekânları. Paket; oyuncu tüneli bölgesine camın ardından bakma imkânını, seçkin yemekleri, özel sommelier hizmetini ve yönetici locasının yanındaki lüks koltukları kapsar.

: The H Club ve The Tunnel Club gibi dünya standartlarında maç günü mekânları. Paket; oyuncu tüneli bölgesine camın ardından bakma imkânını, seçkin yemekleri, özel sommelier hizmetini ve yönetici locasının yanındaki lüks koltukları kapsar. Özel loge süitleri ve yönetici locaları (loca başına 1.494-12.000 sterlin ve üzeri): 4 ila 20 konuk kapasiteli kapalı süitler ve loge alanları. Pakete özel olarak hazırlanan çok aşamalı yemekler, kişisel hizmet personeli ve süitinizin hemen dışındaki size özel stadyum koltukları dâhildir.

Tottenham Hotspur - Arsenal: Son karşılaşmalar

Tarih Sonuç Stadyum Şubat 2026 Premier League: Tottenham 1-4 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Kasım 2025 Premier League: Arsenal 4-1 Tottenham Emirates Stadium Ocak 2025 Premier League: Arsenal 2-1 Tottenham Emirates Stadium Eylül 2024 Premier League: Tottenham 0-1 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Nisan 2024 Premier League: Tottenham 2-3 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Eylül 2023 Premier League: Arsenal 2-2 Tottenham Emirates Stadium Ocak 2023 Premier League: Tottenham 0-2 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Ekim 2022 Premier League: Arsenal 3-1 Tottenham Emirates Stadium Mayıs 2022 Premier League: Tottenham 3-0 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium

İlk resmî Kuzey Londra derbisinin oynandığı 1909'dan bu yana iki takım arasındaki bilançoda Arsenal'in 86, Tottenham'ın 61 galibiyeti ve 52 beraberlik bulunuyor. Yıllar içinde üstünlük el değiştirmiş olsa da son döneme Arsenal damga vurdu.

Arsenal, geçen sezonu Tottenham'ın 44 puan önünde tamamladı ve Mikel Arteta'nın ekibi şehirdeki rakibine karşı üst üste beş maç kazandı. Şubat ayında Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan son karşılaşmayı Arsenal 4-1 kazanırken Eberechi Eze ve Viktor Gyökeres ikişer gol attı.