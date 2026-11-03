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Çeviri:

Tottenham Hotspur-Arsenal maçına bilet nasıl alınır? Aralık ayındaki karşılaşma, Londra derbisinin bilet fiyatları, ağırlama paketleri ve daha fazlası

Premier Lig
Arsenal
Tottenham Hotspur

6 Aralık'ta futbol sezonunun en büyük derbilerinden birinde tribündeki yerinizi alabilirsiniz.

Arsenal ve Tottenham taraftarları için hiçbir şey Kuzey Londra derbisi kadar heyecan verici ve sinir bozucu değildir. 

Kazanmak iki taraf için de büyük önem taşır. Ezeli rakibe karşı alınan galibiyet, takımın ve onu tutkuyla destekleyen taraftarların moralini her zaman yükseltir.

Bir sonraki Kuzey Londra derbisi öncesinde biletlerin nasıl alınacağı ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken tüm önemli bilgileri GOAL sizin için derledi.

Bir sonraki Kuzey Londra derbisi ne zaman? Tottenham-Arsenal

Tarih

Maç (yerel saat)

Biletler

Stadyum (konum)

6 Aralık Pazar

Premier League: Tottenham-Arsenal (16.30)

Biletler

Tottenham Hotspur Stadyumu (Londra)

1/2 Mayıs (henüz kesinleşmedi)

Premier League: Arsenal-Tottenham (saat henüz kesinleşmedi)

Biletler

Emirates Stadyumu (Londra)

Kuzey Londra derbisi biletleri nasıl alınır? Tottenham-Arsenal

Tottenham'ın iç saha maçları için satışa sunulan tüm maç günü biletleri genellikle ‘One Hotspur’ veya ‘One Hotspur +’ üyeleri tarafından kısa sürede satın alınır:

  • One Hotspur’, herkesin katılabildiği giriş seviyesi Tottenham üyeliğidir ve sezonluk ücreti 45 sterlindir.
  • Temel üyeliğin bir üst seviyesi olan ‘One Hotspur +’ ise sezonluk 55 sterlindir. Temel pakete ek olarak bilet satışında 24 saatlik öncelik hakkı ve Tottenham kombine bileti bekleme listesine girme imkânı gibi çeşitli avantajlar sunar.

Taraftarlar, resmî bilet satış kanallarından doğrudan satın almanın yanı sıra ikinci el piyasasından da bilet edinebilir. StubHub, alternatif kanallardan son dakika bileti almak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biridir.

Kuzey Londra derbisi biletleri ne kadar? Tottenham-Arsenal

Kulüp üzerinden satın alınan Tottenham maçlarının yetişkin biletleri genellikle 38 ila 109 sterlin arasında değişir ve üç kategoriye ayrılır:

  • A kategorisi (71-109 sterlin): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle
  • B kategorisi (49-96 sterlin): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham
  • C kategorisi (38-81 sterlin): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Ek bilgi için kulübün resmî bilet satış sayfasını, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikinci el satış sitelerini takip edin.

Kuzey Londra derbisi için hangi ağırlama paketleri sunuluyor? Tottenham-Arsenal

Tottenham Hotspur maç günü ağırlama paketlerinin fiyatları; maçın kategorisine (A kategorisindeki Londra derbileri veya B/C kategorisindeki maçlar), yemek servisine (rahat bir ortamda sunulan sokak lezzetleri veya kaliteli restoran yemekleri) ve koltukların konumuna (üst kattaki panoramik görüş açısı veya orta saha çizgisi hizasında taç çizgisi kenarındaki koltuklar) göre değişiyor:

  • Rahat atmosferli spor barları ve premium koltuklar (kişi başı 199-349 sterlin): Doğu ve Batı tribünlerinin premium alanlarında daha erişilebilir seçenekler. Taç çizgisi kenarında minderli koltuklar, rahat yemek alanlarında kullanılabilecek kuponlar, devre arasında içecekler ve stadyumun butik bira barlarına erişim sunuluyor.
  • Modern üst kat salonları (kişi başı 349-549 sterlin): Beşinci kattaki Stratus veya Stadium Social gibi canlı atmosfere sahip alanlar. Yüksekten saha manzarası, birkaç aşamalı kâse yemek servisi veya Akdeniz mutfağı, pakete dâhil bar hizmetleri ve maç sonrası DJ eğlencesi sunuluyor.
  • Üst düzey yemek ve şef salonları (kişi başı 549-999 sterlin): The Residency East/West veya Galvin at Tottenham gibi seçkin yemek alanları. Birkaç aşamalı gurme menüler, özel yemek masaları, ücretsiz içecekler ve orta saha hizasında minderli koltuklar sunuluyor.
  • En seçkin VIP deneyimleri (kişi başı 750-1.500 sterlin ve üzeri): The H Club ve The Tunnel Club gibi dünya standartlarında maç günü ortamları. Oyuncu tüneli bölgesini camın arkasından görme imkânı, üst düzey yemek servisi, özel sommelier hizmeti ve yönetici locasının yanındaki lüks koltuklar sunuluyor.
  • Özel loge süitleri ve yönetici locaları (loca başına 1.494-12.000 sterlin ve üzeri): 4 ila 20 kişilik kapalı süitler ve loge alanları. Kişiye özel, birkaç aşamalı yemek servisi, özel hizmet personeli ve süitin hemen dışındaki stadyum koltukları sunuluyor.

Tottenham Hotspur-Arsenal: Son karşılaşmalar

Tarih

Sonuç

Stadyum

Şubat 2026

Premier League: Tottenham 1-4 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadyumu

Kasım 2025

Premier League: Arsenal 4-1 Tottenham

Emirates Stadyumu

Ocak 2025

Premier League: Arsenal 2-1 Tottenham

Emirates Stadyumu

Eylül 2024

Premier League: Tottenham 0-1 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadyumu

Nisan 2024

Premier League: Tottenham 2-3 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadyumu

Eylül 2023

Premier League: Arsenal 2-2 Tottenham

Emirates Stadyumu

Ocak 2023

Premier League: Tottenham 0-2 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadyumu

Ekim 2022

Premier League: Arsenal 3-1 Tottenham

Emirates Stadyumu

Mayıs 2022

Premier League: Tottenham 3-0 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadyumu

İlk resmî Kuzey Londra derbisinin oynandığı 1909'dan bu yana iki takım arasındaki bilanço şöyle: Arsenal 86, Tottenham 61 galibiyet aldı; 52 maç ise berabere bitti. Yıllar içinde üstünlük el değiştirse de son dönemde derbiye Arsenal damga vurdu.

Arsenal geçen sezonu Tottenham'ın 44 puan önünde tamamladı ve Mikel Arteta'nın ekibi şehirdeki rakibine karşı üst üste beş maç kazandı. Şubat ayında Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan son karşılaşmayı Arsenal 4-1 kazanırken Eberechi Eze ve Viktor Gyökeres ikişer gol attı.

TOT

TOT - Form

AVL
K2-3
MUN
B1-1
COV
K3-1
CHE
K0-2
CRY
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
ARS

ARS - Form

NFO
K0-1
FCB
B2-2
EVE
K2-0
FLE
K1-1
LIV
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
ArsenalArsenalARS
9801145+924
K
K
K
K
K
2
M.CityM.CityMCI
97022010+1021
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
9612247+1719
K
K
K
K
K
4
ChelseaChelseaCHE
95131915+416
K
K
K
K
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
9432119+215
K
K
K
K
K
6
BrentfordBrentfordBRE
9351169+714
K
B
K
B
K
7
EvertonEvertonEVE
934299013
K
K
K
B
K
8
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
93331413+112
K
K
K
K
K
9
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
93331010012
K
K
K
B
K
10
Aston VillaAston VillaAVL
93331013-312
B
K
K
B
K
11
Hull CityHull CityHUL
92521110+111
B
B
K
B
K
12
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
925298+111
K
B
B
K
B
13
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
93241215-311
K
K
K
K
K
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
93241418-411
B
B
K
K
K
15
FulhamFulhamFUL
9234911-29
B
K
K
K
B
16
Coventry CityCoventry CityCOV
9306916-79
K
K
K
K
K
17
M. UnitedM. UnitedMUN
91441015-57
K
K
B
B
B
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
9216921-127
K
K
K
K
B
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
9135612-66
K
B
K
K
K
20
SunderlandSunderlandSUN
9126717-105
K
B
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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