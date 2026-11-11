Tottenham Hotspur, 6 Aralık 2026 Pazar günü Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Arsenal'ı ağırlayacak.

İki takım arasındaki son lig derbisi 22 Şubat 2026'da oynandı ve Arsenal, Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki deplasman maçını 4-1 kazandı. Arsenal, Kasım 2025'te Emirates Stadyumu'nda oynanan bir önceki karşılaşmada da aynı skorla, 4-1 galip gelmişti.

Tottenham Hotspur-Arsenal maçının biletlerini nereden ve kaça alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Tottenham Hotspur-Arsenal Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Tottenham Hotspur-Arsenal maçı, 6 Aralık 2026 Pazar günü Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak.

Premier Lig - Hafta 14 6 Ara 2026 - 11:30 Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur-Arsenal Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Tottenham Hotspur-Arsenal Premier League maçı için bilet almak isteyenler şu seçenekleri değerlendirebilir:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Ücretli kulüp üyeliğiyle doğrudan Tottenham Hotspur veya Arsenal'ın resmî bilet satış portallarından bilet alınabilir. Biletleri satış fiyatından almanın en güvenli yolu budur. Ancak biletlerin bulunabilirliği, sadakat puanları ve kura sistemlerine bağlıdır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlarda taraftarlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satabilir.

Tottenham Hotspur-Arsenal Premier League maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Tottenham Hotspur-Arsenal Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart yetişkin biletleri: Genellikle yaklaşık 71 ila 109 sterlin arasında.

Genellikle yaklaşık arasında. İndirimli biletler: Yaklaşık 25 ila 30 sterlinden başlıyor.

Yaklaşık başlıyor. Premium ağırlama paketleri: Kişi başı yaklaşık 375 sterlinden başlıyor ve 1.000 sterlinin üzerine çıkıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil platformlarda biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

Genel giriş biletlerinin yeniden satışı: Fiyatlar genellikle 134 ila 142 sterlin civarından başlıyor.

Fiyatlar genellikle civarından başlıyor. Yoğun talep gören / premium koltuklar: Fiyatlar 470 ila 530 sterlin arasında değişiyor.

Tottenham Hotspur-Arsenal Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Tottenham Hotspur ve Arsenal'ın form durumu

Tottenham, son beş maçında dört galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Crystal Palace'ı evinde 2-0 yenen takım, bu süreçte Chelsea'yi de deplasmanda 2-0 mağlup etti. Tek yenilgisini üç gol yediği Aston Villa maçında aldı. Tottenham, aynı dönemde Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. De Zerbi'nin ekibi, son haftalarda hem evinde hem de deplasmanda kazanabildiğini istikrarlı biçimde gösterdi.

Arsenal, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'ı 2-1 yenen Arsenal, daha önce de Premier League'de Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Aynı süreçte Bayern Münih ile Avrupa'da 2-2 berabere kalan Arsenal, Fleetwood Town deplasmanındaki 1-1'lik maçın ardından Carabao Cup'a veda etti. Arsenal, bu beş maçta yedi gol atıp beş gol yedi.

Tottenham Hotspur-Arsenal: Son karşılaşmalar

İki kulüp en son 22 Şubat 2026'da bir Premier League maçında karşılaştı. Arsenal, Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki mücadeleyi 4-1 kazandı. Kasım 2025'te Emirates Stadyumu'nda oynanan bir önceki Kuzey Londra derbisinde de Arsenal aynı skorla, 4-1 galip geldi. İki takım arasında kayıtlara geçen son beş maçta Arsenal dört, Tottenham bir galibiyet aldı. Tottenham'ın tek galibiyeti, Temmuz 2025'teki bir sezon öncesi hazırlık maçında geldi.