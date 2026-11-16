Arsenal ve Tottenham taraftarları için hiçbir şey Kuzey Londra derbisi kadar heyecan ve gerginlik yaratmaz.

İki taraf için de galibiyet büyük önem taşır. Ezeli rakibe karşı kazanmak, hem takımın hem de onları tutkuyla destekleyen taraftarların moralini yükseltir.

Bir sonraki Kuzey Londra derbisi öncesinde biletlerin nasıl alınacağı ve fiyatları da dâhil olmak üzere ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri GOAL aktarıyor.

Bir sonraki Kuzey Londra derbisi ne zaman? Tottenham-Arsenal

Tarih Maç (yerel saat) Biletler Stadyum (konum) 6 Aralık Pazar Premier League: Tottenham-Arsenal (16.30) Biletler Tottenham Hotspur Stadyumu (Londra) 1/2 Mayıs (henüz kesinleşmedi) Premier League: Arsenal-Tottenham (henüz kesinleşmedi) Biletler Emirates Stadyumu (Londra)

Kuzey Londra derbisi biletleri nasıl alınır? Tottenham-Arsenal

Tottenham'ın iç saha maçları için satışa sunulan biletlerin tamamı genellikle ‘One Hotspur’ veya ‘One Hotspur +’ üyeleri tarafından kısa sürede satın alınır:

‘ One Hotspur ’, herkese açık olan temel Tottenham üyeliğidir ve sezonluk ücreti 45 sterlindir.

’, herkese açık olan temel Tottenham üyeliğidir ve sezonluk ücreti 45 sterlindir. Temel üyeliğin bir üst seviyesi olan ‘One Hotspur +’ın sezonluk ücreti 55 sterlindir. Temel pakete ek olarak 24 saatlik öncelikli bilet satın alma süresi ve Tottenham sezonluk bileti için bekleme listesine girme hakkı dâhil çeşitli avantajlar sunar.

Taraftarlar, kulübün resmî bilet satış kanallarından doğrudan satın almanın yanı sıra ikinci el piyasasından da bilet edinebilir. StubHub, son dakika biletlerini alternatif kanallardan almak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biridir.

Kuzey Londra derbisi biletleri ne kadar? Tottenham-Arsenal

Kulüpten satın alınan Tottenham maçı yetişkin biletlerinin fiyatları genellikle 38 ile 109 sterlin arasında değişir ve üç kategoriye ayrılır:

A Kategorisi (71-109 sterlin) : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle

: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle B Kategorisi (49-96 sterlin) : Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham

: Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham C Kategorisi (38-81 sterlin): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Ek bilgi için kulübün resmî bilet satış sayfasını, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikinci el bilet satış sitelerini takip edin.

Kuzey Londra derbisi için hangi ağırlama paketleri sunuluyor? Tottenham-Arsenal

Tottenham Hotspur maç günü ağırlama paketlerinin fiyatları; maçın kategorisine (A Kategorisi Londra derbileri veya B/C Kategorisi maçlar), yemek hizmetinin türüne (rahat bir ortamda sunulan sokak yemekleri veya seçkin yemek servisi) ve koltukların konumuna (üst katın panoramik görüşü veya orta saha çizgisi hizasındaki taç çizgisi koltukları) göre değişiyor:

Rahat spor barları ve ayrıcalıklı koltuklar (kişi başı 199-349 sterlin) : Doğu ve Batı tribünlerinin ayrıcalıklı hizmet sunulan salonlarına erişim sağlar. Paket; taç çizgisi yakınındaki minderli koltukları, rahat bir ortamda yemek sunan alanlar için kuponları, devre arasında içecekleri ve stadyumun butik bira üretim tesisindeki barlara erişimi içerir.

: Doğu ve Batı tribünlerinin ayrıcalıklı hizmet sunulan salonlarına erişim sağlar. Paket; taç çizgisi yakınındaki minderli koltukları, rahat bir ortamda yemek sunan alanlar için kuponları, devre arasında içecekleri ve stadyumun butik bira üretim tesisindeki barlara erişimi içerir. Üst kattaki modern salonlar (kişi başı 349-549 sterlin) : Beşinci kattaki Stratus veya Stadium Social gibi canlı atmosfere sahip mekânlar. Yüksekten maç izleme imkânını, kâselerde sunulan çok çeşitli yemekleri veya Akdeniz mutfağından yemekleri, içeceklerin dâhil olduğu bar paketlerini ve maç sonrası DJ eğlencesini içerir.

: Beşinci kattaki Stratus veya Stadium Social gibi canlı atmosfere sahip mekânlar. Yüksekten maç izleme imkânını, kâselerde sunulan çok çeşitli yemekleri veya Akdeniz mutfağından yemekleri, içeceklerin dâhil olduğu bar paketlerini ve maç sonrası DJ eğlencesini içerir. Seçkin yemek servisi ve şef salonları (kişi başı 549-999 sterlin) : The Residency East/West veya Galvin at Tottenham gibi üst düzey yemek mekânları. Çok çeşitli gurme menüler, özel yemek masaları, ücretsiz içecekler ve orta saha hizasında minderli koltuklar sunar.

: The Residency East/West veya Galvin at Tottenham gibi üst düzey yemek mekânları. Çok çeşitli gurme menüler, özel yemek masaları, ücretsiz içecekler ve orta saha hizasında minderli koltuklar sunar. Öne çıkan VIP deneyimleri (kişi başı 750-1.500 sterlin ve üzeri) : The H Club ve The Tunnel Club gibi dünya standartlarında maç günü ortamları. Oyuncu tüneli bölgesine camın ardından bakma imkânını, seçkin yemek servisini, özel sommelier hizmetini ve yönetici locasının yanındaki lüks koltukları içerir.

: The H Club ve The Tunnel Club gibi dünya standartlarında maç günü ortamları. Oyuncu tüneli bölgesine camın ardından bakma imkânını, seçkin yemek servisini, özel sommelier hizmetini ve yönetici locasının yanındaki lüks koltukları içerir. Özel localar ve yönetici locaları (loca başına 1.494-12.000 sterlin ve üzeri): 4-20 konuk kapasiteli kapalı özel localar. İsteğe göre hazırlanan çok çeşitli yemekler, kişisel hizmet personeli ve locanın hemen dışındaki özel stadyum koltuklarını içerir.

Tottenham Hotspur-Arsenal: Son karşılaşmalar

Tarih Sonuç Stadyum Şubat 2026 Premier League: Tottenham 1-4 Arsenal Tottenham Hotspur Stadyumu Kasım 2025 Premier League: Arsenal 4-1 Tottenham Emirates Stadyumu Ocak 2025 Premier League: Arsenal 2-1 Tottenham Emirates Stadyumu Eylül 2024 Premier League: Tottenham 0-1 Arsenal Tottenham Hotspur Stadyumu Nisan 2024 Premier League: Tottenham 2-3 Arsenal Tottenham Hotspur Stadyumu Eylül 2023 Premier League: Arsenal 2-2 Tottenham Emirates Stadyumu Ocak 2023 Premier League: Tottenham 0-2 Arsenal Tottenham Hotspur Stadyumu Ekim 2022 Premier League: Arsenal 3-1 Tottenham Emirates Stadyumu Mayıs 2022 Premier League: Tottenham 3-0 Arsenal Tottenham Hotspur Stadyumu

İlk resmî Kuzey Londra derbisinin oynandığı 1909'dan bu yana iki takım arasındaki maçlarda Arsenal 86, Tottenham 61 galibiyet aldı; 52 karşılaşma ise berabere bitti. Üstünlük yıllar içinde el değiştirmiş olsa da son döneme Arsenal damga vurdu.

Arsenal, geçen sezonu Tottenham'ın 44 puan önünde tamamladı. Mikel Arteta'nın ekibi, şehirdeki rakibine karşı oynadığı son beş maçı kazandı. Şubat ayında Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan son karşılaşmada Arsenal, Eberechi Eze ve Viktor Gyökeres'in ikişer golüyle 4-1'lik farklı bir galibiyet elde etti.