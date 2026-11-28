Arsenal ve Tottenham taraftarları için hiçbir maç, Kuzey Londra derbisi kadar heyecan ve gerginlik yaratmaz.

Galibiyet iki taraf için de büyük önem taşır. Ezeli rakibe karşı kazanmak, hem takımın hem de tutkulu taraftarların moralini yükseltir.

Bir sonraki Kuzey Londra derbisi öncesinde biletlerin nasıl alınacağından fiyatlarına kadar bilmeniz gereken tüm önemli bilgileri GOAL sizin için derledi.

Bir sonraki Kuzey Londra derbisi ne zaman? Tottenham-Arsenal maçı

Tarih Maç (yerel saat) Biletler Stadyum (şehir) 6 Aralık Pazar Premier Lig: Tottenham-Arsenal (16.30) Biletler Tottenham Hotspur Stadyumu (Londra) 1 veya 2 Mayıs (kesinleşecek) Premier Lig: Arsenal-Tottenham (saat kesinleşecek) Biletler Emirates Stadyumu (Londra)

Tottenham-Arsenal Kuzey Londra derbisi biletleri nasıl alınır?

Tottenham'ın iç saha maçları için satışa sunulan biletler genellikle ‘One Hotspur’ veya ‘One Hotspur +’ üyeleri tarafından hızla satın alınır:

‘ One Hotspur ’, herkese açık olan başlangıç düzeyindeki Tottenham üyeliğidir ve sezonluk ücreti 45 sterlindir.

’, herkese açık olan başlangıç düzeyindeki Tottenham üyeliğidir ve sezonluk ücreti 45 sterlindir. Temel üyeliğin bir üst düzeyi olan ‘One Hotspur +’ üyeliğinin sezonluk ücreti 55 sterlindir. Temel pakete ek olarak 24 saatlik öncelikli bilet satın alma süresi ve Tottenham kombinesi için bekleme listesine girme hakkı gibi çeşitli avantajlar sunar.

Taraftarlar, resmî bilet satış kanallarının yanı sıra ikinci el piyasasından da bilet alabilir. StubHub, son dakika biletlerini alternatif kanallardan almak isteyenler için önde gelen platformlardan biridir.

Tottenham-Arsenal Kuzey Londra derbisi biletleri ne kadar?

Kulüp üzerinden satın alınan Tottenham maç biletlerinin yetişkin fiyatları genellikle 38 ile 109 sterlin arasında değişir ve üç kategoriye ayrılır:

A kategorisi (71-109 sterlin) : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle

: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle B kategorisi (49-96 sterlin) : Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham

: Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham C kategorisi (38-81 sterlin): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Ek bilgiler için kulübün resmî bilet satış kanalını, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikinci el satış sitelerini takip edin.

Tottenham-Arsenal Kuzey Londra derbisi için hangi ağırlama paketleri var?

Tottenham Hotspur maçlarındaki ağırlama paketlerinin fiyatları; maçın kategorisine (A kategorisindeki Londra derbileri veya B/C kategorisindeki maçlar), yemek servisine (rahat bir ortamda sunulan sokak lezzetleri veya seçkin restoran yemekleri) ve koltukların konumuna (üst kattan panoramik görüş veya orta saha çizgisi hizasında taç çizgisine yakın koltuklar) göre değişir:

Rahat spor barları ve ayrıcalıklı koltuklar (kişi başı 199-349 sterlin) : Doğu ve Batı tribünlerinin ayrıcalıklı alanlarında erişilebilir başlangıç seçenekleri. Taç çizgisine yakın minderli koltuklar, rahat bir ortamda yemek almak için kuponlar, devre arasında içecekler ve stadyumun butik bira barlarına erişim sunar.

: Doğu ve Batı tribünlerinin ayrıcalıklı alanlarında erişilebilir başlangıç seçenekleri. Taç çizgisine yakın minderli koltuklar, rahat bir ortamda yemek almak için kuponlar, devre arasında içecekler ve stadyumun butik bira barlarına erişim sunar. Modern üst kat salonları (kişi başı 349-549 sterlin) : Beşinci kattaki Stratus veya Stadium Social gibi canlı atmosferli alanlar. Yüksekten saha görüşü, kâselerde sunulan çok aşamalı yemekler veya Akdeniz mutfağı, fiyata dâhil bar paketleri ve maç sonrası DJ eğlencesi sunar.

: Beşinci kattaki Stratus veya Stadium Social gibi canlı atmosferli alanlar. Yüksekten saha görüşü, kâselerde sunulan çok aşamalı yemekler veya Akdeniz mutfağı, fiyata dâhil bar paketleri ve maç sonrası DJ eğlencesi sunar. Seçkin restoranlar ve şef salonları (kişi başı 549-999 sterlin) : The Residency East/West veya Galvin at Tottenham gibi seçkin yeme içme alanları. Çok aşamalı gurme menüler, özel yemek masaları, ücretsiz içecekler ve orta saha hizasında minderli koltuklar sunar.

: The Residency East/West veya Galvin at Tottenham gibi seçkin yeme içme alanları. Çok aşamalı gurme menüler, özel yemek masaları, ücretsiz içecekler ve orta saha hizasında minderli koltuklar sunar. Öne çıkan VIP deneyimleri (kişi başı 750-1.500 sterlin ve üzeri) : The H Club ve The Tunnel Club gibi dünya standartlarında maç günü alanları. Oyuncu tüneli bölümüne bakan cam cepheli alanlar, seçkin yemekler, özel sommelier hizmeti ve yönetici locasının yanındaki lüks koltuklar sunar.

: The H Club ve The Tunnel Club gibi dünya standartlarında maç günü alanları. Oyuncu tüneli bölümüne bakan cam cepheli alanlar, seçkin yemekler, özel sommelier hizmeti ve yönetici locasının yanındaki lüks koltuklar sunar. Özel localar ve yönetici locaları (loca başına 1.494-12.000 sterlin ve üzeri): 4 ila 20 konuk ağırlayan kapalı süitler ve loca alanları. Kişiye özel çok aşamalı yemekler, özel hizmet personeli ve locanızın hemen dışındaki size ayrılmış stadyum koltukları sunar.

Tottenham Hotspur-Arsenal: Son karşılaşmalar

Tarih Sonuç Stadyum Şubat 2026 Premier Lig: Tottenham 1-4 Arsenal Tottenham Hotspur Stadyumu Kasım 2025 Premier Lig: Arsenal 4-1 Tottenham Emirates Stadyumu Ocak 2025 Premier Lig: Arsenal 2-1 Tottenham Emirates Stadyumu Eylül 2024 Premier Lig: Tottenham 0-1 Arsenal Tottenham Hotspur Stadyumu Nisan 2024 Premier Lig: Tottenham 2-3 Arsenal Tottenham Hotspur Stadyumu Eylül 2023 Premier Lig: Arsenal 2-2 Tottenham Emirates Stadyumu Ocak 2023 Premier Lig: Tottenham 0-2 Arsenal Tottenham Hotspur Stadyumu Ekim 2022 Premier Lig: Arsenal 3-1 Tottenham Emirates Stadyumu Mayıs 2022 Premier Lig: Tottenham 3-0 Arsenal Tottenham Hotspur Stadyumu

İlk resmî Kuzey Londra derbisinin oynandığı 1909'dan bu yana iki takım arasındaki maçlarda Arsenal 86, Tottenham 61 galibiyet aldı; 52 karşılaşma ise berabere bitti. Yıllar içinde üstünlük el değiştirse de son dönemde derbiye Arsenal damga vurdu.

Arsenal geçen sezonu Tottenham'ın 44 puan önünde tamamladı ve Mikel Arteta'nın takımı şehirdeki rakibine karşı oynadığı son beş maçı kazandı. Şubat ayında Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan son karşılaşmada Arsenal, Eberechi Eze ve Viktor Gyökeres'in ikişer golüyle 4-1 kazandı.