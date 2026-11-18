Thun, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Gent'i Thun'daki Arena Thun'da ağırlayacak.

Arena Thun'daki bu maç, Thun ile Gent'in Avrupa kupalarındaki ilk resmî karşılaşması olacak. Her iki takım da 2026/27 UEFA Konferans Ligi lig aşamasının kritik 5. hafta maçına puan tablosunda yükselme hedefiyle çıkacak.

Thun-Gent maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Thun-Gent Konferans Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Thun-Gent maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Thun'daki Arena Thun'da oynanacak.

Konferans Ligi - Hafta 5 10 Ara 2026 - 15:00 Arena Thun

Thun-Gent Konferans Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Thun-Gent Konferans Ligi maçı için mevcut bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Resmî kulüp bilet satışı: İlk bilet kontenjanı ve standart satış dönemi açık olduğunda biletleri doğrudan FC Thun'un yönettiği resmî satış kanallarından alabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanı tükendiğinde taraftarların yaklaşan Konferans Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Thun-Gent Konferans Ligi maçının biletleri ne kadar?

Thun-Gent Konferans Ligi maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart koltuklar: 25-60 €.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılır:

Genel giriş / yeniden satış ilanları: 50-150 € ve üzeri.

Thun-Gent Konferans Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Thun ve Gent'in form durumu

Thun, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Super League'de Basel ile 3-3 berabere kaldı. Bir önceki maçında ise Heart of Midlothian karşısında aldığı Konferans Ligi galibiyetinde üç gol attı. Bu beş maçta 13 gol atıp 13 gol yemesi, takımın açık ve öngörülmesi zor oyun tarzını yansıtıyor. İki mağlubiyetini Lugano (2-3) ve Hajduk Split (0-1) karşısında aldı.

Gent de son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Konferans Ligi'nde KuPS ile golsüz berabere kaldıktan sonra son maçında ülke içi bir karşılaşmada Kortrijk'i 1-0 yendi. Gent'in bu dönemdeki en dikkat çekici sonucu Anderlecht karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetti. Aynı dönemde Lommel ve Braga'ya ise 2-0'lık skorlarla yenildi.

Thun-Gent: İki takım arasındaki son maçlar

Thun ile Gent arasında son beş karşılaşmaya ilişkin şu anda bir veri bulunmuyor. Bu, iki kulübün bu düzeyde nadiren karşılaştığı ya da ilk kez karşılaşacağı bir maç gibi görünüyor.