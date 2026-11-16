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Swansea City ile Bolton Wanderers maçının biletleri nasıl alınır? Championship fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Bolton Wanderers
Championship

Swansea City, Championship'te Bolton Wanderers ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi nasıl temin edebileceğiniz

Swansea City, Bolton Wanderers'ı 8 Aralık 2026 Salı günü Swansea'deki Swansea.com Stadium'da ağırlayacak.

İki takımın Mart 2019'daki son karşılaşmasında Swansea City, Oli McBurnie ve Bersant Celina'nın maçın son bölümünde attığı gollerle evinde rahat bir 2-0 galibiyet elde etti. İki kulüp arasında mevcut sezonlarından önce oynanan son beş resmî maçta Swansea, Bolton'ın bir galibiyetine karşılık üç galibiyetle üstünlük sağladı. Bir maç ise berabere bitti.

Swansea City ile Bolton Wanderers maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve bilet fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Swansea City ile Bolton Wanderers arasındaki Championship maçı ne zaman başlayacak?

Swansea City ile Bolton Wanderers arasındaki maç, 8 Aralık 2026 Salı günü Swansea'deki Swansea.com Stadium'da oynanacak.

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Championship - Hafta 20
Swansea.com Stadium

Swansea City ile Bolton Wanderers arasındaki Championship maçının biletleri nasıl alınır?

Swansea City ile Bolton Wanderers arasındaki Championship maçının biletlerini satın almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Resmî kulüp bilet satışı: Ev sahibi tribünlerindeki standart koltuklar için biletleri doğrudan Swansea City'nin resmî bilet gişesinden veya internet sitesinden satın alabilirsiniz. Deplasman taraftarları, kendilerine ayrılan bölümün biletleri için Bolton Wanderers'ın resmî bilet satış platformunu kontrol etmeli.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Championship maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Swansea City ile Bolton Wanderers arasındaki Championship maçının biletleri ne kadar?

Swansea City ile Bolton Wanderers arasındaki Championship maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Yetişkin genel giriş bileti: Fiyatlar 20 ila 35 sterlinden başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları fiyatları piyasa talebine göre belirliyor:

  • Kale arkası üst tribün ve genel oturma alanları: Fiyatlar genellikle 65 ila 70 sterlin civarından başlıyor.
  • Premium kategori koltuklar: Fiyatlar 100 sterlin ile 155 sterlin ve üzeri arasında değişiyor.

Swansea City ile Bolton Wanderers arasındaki Championship maçı: Bilmeniz gereken her şey

Swansea City ve Bolton Wanderers'ın form durumu

Swansea, Championship'teki son beş maçında bir galibiyet ve dört mağlubiyet aldı; hiç berabere kalmadı. Bu maçlarda sekiz gol atıp dokuz gol yedi. Son maçında evinde Birmingham City'ye 2-1 yenildi. Ayrıca ekim ayı sonunda Queens Park Rangers karşısında 5-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Bu süreçteki en dikkat çekici sonucu, 31 Ekim'de Blackburn Rovers'ı 4-0 yenmesiydi.

Bolton, ligdeki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Derby County deplasmanında 3-1 yenildi. Ayrıca ekim ayının başlarında Middlesbrough deplasmanında 1-5 mağlup oldu. Bu dönemdeki tek galibiyetini 3 Kasım'da Charlton Athletic deplasmanında elde etti.

SWA

SWA - Form

WHU
K0-1
QPR
K5-0
BLB
K4-0
POR
K3-1
BIR
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5
BOL

BOL - Form

SOU
B0-0
MID
K1-5
BRC
K2-3
CHA
K0-1
DER
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Swansea City ile Bolton Wanderers arasındaki son maçlar

İki kulüp son olarak Mart 2019'da karşılaştı; Swansea City, Championship'teki o maçı evinde 2-0 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Swansea üç, Bolton bir galibiyet aldı; bir maç da berabere bitti.

Kafa Kafaya

Swansea CityÇizimBolton Wanderers
3
1
1
Championship
Swansea City badge
Swansea City
SWA
2
Bolton Wanderers badge
Bolton Wanderers
BOL
0
MS
Championship
Bolton Wanderers badge
Bolton Wanderers
BOL
0
Swansea City badge
Swansea City
SWA
1
MS
Premier Lig
Bolton Wanderers badge
Bolton Wanderers
BOL
1
Swansea City badge
Swansea City
SWA
1
MS
FA Kupası
Bolton Wanderers badge
Bolton Wanderers
BOL
2
Swansea City badge
Swansea City
SWA
1
MS
Premier Lig
Swansea City badge
Swansea City
SWA
3
Bolton Wanderers badge
Bolton Wanderers
BOL
1
MS
8Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5

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