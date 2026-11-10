Sunderland, 29 Kasım 2026 Pazar günü Tottenham Hotspur'u Sunderland'daki Stadium of Light'ta ağırlayacak.

İki takımın 2025-26 Premier League sezonundaki son lig karşılaşmaları büyük çekişmeye sahne oldu. Tottenham Hotspur Stadium'daki mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Sunderland, bu beraberliğin ardından Nisan 2026'da Stadium of Light'ta Nordi Mukiele'nin galibiyeti getiren golüyle Tottenham'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Sunderland-Tottenham Hotspur maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve bilet fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Sunderland-Tottenham Hotspur Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Sunderland-Tottenham Hotspur maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Sunderland'daki Stadium of Light'ta oynanacak.

Premier Lig - Hafta 12 29 Kas 2026 - 09:05 Stadium of Light

Sunderland-Tottenham Hotspur Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Sunderland-Tottenham Hotspur Premier League maçına bilet almak için şu seçeneklere göz atabilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Taraftarlar genel satış, üyelere ayrılan biletler ve bilet değişim seçenekleri için Sunderland AFC'nin resmî bilet satış portalını veya Tottenham Hotspur'un resmî bilet satış merkezini doğrudan kontrol edebilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Sunderland-Tottenham Hotspur Premier League maçının biletleri ne kadar?

Sunderland ile Tottenham Hotspur arasında oynanacak Premier League maçının bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Standart kategori biletleri: Fiyatları genellikle 30 ila 60 sterlin arasında değişir f.

Fiyatları genellikle arasında değişir f. Ağırlama ve VIP paketleri: Kişi başı yaklaşık 150 ila 180 sterlin ve üzeri fiyatlardan başlar.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasadaki talebe göre fiyatlandırır:

Standart yeniden satış ilanları: Üst tribünlerdeki koltuklar için fiyatlar yaklaşık 79 sterlinden başlar. Genel talebe bağlı olarak piyasadaki tipik fiyatlar ortalama 245 ila 250 sterlin civarındadır.

Üst tribünlerdeki koltuklar için fiyatlar yaklaşık başlar. Genel talebe bağlı olarak piyasadaki tipik fiyatlar ortalama civarındadır. Yeniden satıştaki VIP seçenekleri: Genellikle 183 sterlinin üzerindeki fiyatlardan başlar.

Sunderland-Tottenham Hotspur Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Sunderland ve Tottenham Hotspur'un form durumu

Sunderland, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Leeds United'ı konuk eden ekip, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Bu maçtan önce de Avrupa Ligi'nde Lech Poznan ile 1-1 berabere kalmıştı. Sunderland'ın bu süreçteki tek galibiyeti, Avrupa kupalarında deplasmanda Torreense karşısında geldi. Takım, söz konusu beş maçta dört gol atıp beş gol yedi.

Tottenham, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Chelsea'yi 2-0 mağlup etti. Bu süreçte Coventry City karşısında da 3-1'lik galibiyet elde etti. Tottenham, bu beş maçta sekiz gol atıp sekiz gol yedi. Yine de bu karşılaşma öncesinde ligde üst üste aldığı galibiyetler olumlu bir gidişata işaret ediyor.

Sunderland-Tottenham Hotspur: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 12 Nisan 2026'da Premier League'de karşılaştı. Sunderland, Stadium of Light'taki maçı 1-0 kazandı. Bundan önce Ocak 2026'da Tottenham'ın sahasında oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti. Kayıtlara geçen son beş Premier League karşılaşmasında Tottenham, Sunderland'ın iki galibiyetine karşılık iki galibiyet ve bir beraberlikle geçmiş karşılaşmalarda üstünlüğe sahip.