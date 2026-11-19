Sunderland, Nottingham Forest'ı 13 Desember 2026 Pazar günü Sunderland'daki Stadium of Light'ta ağırlayacak.

İki takımın Stadium of Light'taki son lig karşılaşmasında Nottingham Forest, Sunderland'ı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti. Bu ağır yenilgiden önce ise Sunderland, City Ground'da Nottingham Forest'ı 1-0 yenmişti.

İşte GOAL olarak Sunderland - Nottingham Forest maçı biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şey.

Sunderland - Nottingham Forest Premier Lig maçı ne zaman başlayacak?

Sunderland - Nottingham Forest maçı, 13 Desember 2026 Pazar günü Sunderland'daki Stadium of Light'ta başlayacak.

Sunderland - Nottingham Forest Premier Lig maçı biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Sunderland - Nottingham Forest Premier Lig maçı için bilet almak isteyenler şu seçenekleri değerlendirebilir:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Biletler öncelikle iki kulübün resmî satış kanallarından temin edilebilir: Stadium of Light'taki iç saha maçları için Sunderland AFC'nin çevrim içi bilet platformu ve City Ground'daki maçlar için Nottingham Forest'ın resmî bilet gişesi. Doğrudan bu kanallardan satın almak, biletin nominal fiyatını ödemeyi ve geçerli bir biletle stadyuma girmeyi sağlar.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier Lig maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Sunderland - Nottingham Forest Premier Lig maçı biletleri ne kadar?

Yaklaşan Sunderland - Nottingham Forest Premier Lig maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Yetişkin genel giriş: £35 ila £56 .

. İndirimli biletler (65 yaş ve üzeri ile 22 yaş altı): £22 ila £38 .

. 16 yaş altı / çocuklar: £12 ila £20 .

. Resmî maç günü ağırlama paketleri: Fiyatlar £110'dan başlayıp £250 ve üzerine çıkıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

En düşük / başlangıç yeniden satış fiyatı: £62 ila £81 .

. İkincil piyasada ortalama bilet fiyatı: £126 ila £132 .

. Premium / sahanın uzun kenarındaki yeniden satış biletleri: £160 ila £250 ve üzeri.

Sunderland - Nottingham Forest Premier Lig maçı: Bilmeniz gereken her şey

Sunderland ve Nottingham Forest'ın form durumu

Sunderland, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Premier Lig'de Chelsea'yi 1-0 yendi. Bu galibiyetten önce ise ligde Coventry City'ye, Avrupa Ligi'nde de Dinamo Zagreb'e üst üste mağlup olmuştu. Brentford karşısındaki 3-2'lik Carabao Kupası galibiyeti ve Leeds United ile oynanan 0-0'lık maç da bu beş karşılaşmayı tamamlıyor. Sunderland, bu maçlarda altı gol atıp sekiz gol yedi.

Nottingham Forest, Premier Lig'deki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Manchester City'yi 3-1 yenerek Brentford, Arsenal ve Crystal Palace karşısında aldığı üst üste üç mağlubiyetlik seriye son verdi. Forest, bu dönemde Ipswich Town deplasmanından da 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Beş maçta altı gol atıp yedi gol yedi.

Sunderland - Nottingham Forest: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 24 Nisan 2026'da Premier Lig'de karşılaştı. Nottingham Forest'ın Stadium of Light'ta aldığı 5-0'lık galibiyet, takımların yakın geçmişindeki en dikkat çekici sonuç olarak öne çıkıyor. Forest, bundan önce Eylül 2025'te City Ground'da Sunderland'a 1-0 yenilmişti. Bir sezon öncesi hazırlık maçı ve iki Championship karşılaşmasının da yer aldığı kayıtlardaki son beş maçta Sunderland'ın iki, Forest'ın bir galibiyeti bulunuyor. Kayıtlarda bir beraberlik ve Nisan ayındaki o ağır yenilgi de yer alıyor.