Sunderland-Leeds United maçına nasıl bilet alınır? Premier League bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Sunderland, 25 Ekim 2026 Pazar günü Leeds United'ı Sunderland'daki Stadium of Light'ta ağırlayacak.

İki takımın Premier League'deki son karşılaşmalarında Sunderland, sezonun önceki bölümünde evinde aldığı 1-1'lik beraberliğin ardından Elland Road'da 1-0 kazandı. İki takım arasında tüm kulvarlarda oynanan maçlar genel olarak çekişmeli geçerken, galibiyet sayısında Leeds az farkla önde.

GOAL, Sunderland-Leeds United maçının biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz de dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor.

Sunderland-Leeds United Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 8 25 Eki 2026 - 12:30 Stadium of Light

Sunderland-Leeds United Premier League maçı biletleri nasıl alınır?

25 Ekim 2026 Pazar günü Stadium of Light'ta oynanacak Sunderland-Leeds United Premier League maçının biletlerini almak için başlıca seçenekler şunlar:

1. Sunderland'ın resmî kanalları (ev sahibi taraftarlar)

Black Cat üyeliği ve bilet kurası: Ev sahibi tribünlerinin standart giriş biletleri, Sunderland AFC'nin resmî bilet gişesi üzerinden satılıyor. Black Cat Adult ve Academy üyeleri, 8. hafta için düzenlenen çevrim içi bilet kurasına katılabiliyor. Kurayı kazananların ödemeleri ve koltuk tahsisleri otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

Genel satış: Üye kurasının ardından tahsis edilmemiş koltuk kalırsa bunlar, kulübün resmî bilet satış portalı üzerinden üye olmayanlara genel satışa sunuluyor.

2. Leeds United'ın resmî bilet kontenjanı (deplasman taraftarları)

Deplasman kontenjanı ve Season Ticket Plus: Deplasman tribünündeki koltukların dağıtımı tamamen Leeds United'ın kontrolünde. Deplasman kontenjanının bir bölümü Leeds United Season Ticket Plus sahipleri arasında yapılan kura ile dağıtılırken, kalan biletler deplasman sadakat programındaki puanlara göre tahsis ediliyor.

3. İkincil bilet satış platformları

Resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında yeniden satışa sunulan koltuklar bulunabiliyor. Ancak fiyatlar biletin üzerinde yazan tutardan farklı olabilir.

Sunderland-Leeds United lig maçı biletleri ne kadar?

Sunderland-Leeds United maçı biletlerinin fiyatları, biletleri üzerlerinde yazan fiyattan standart giriş için mi yoksa ikincil satış platformlarından mı aldığınıza göre değişiyor.

1. Standart giriş (bilet üzerinde yazan fiyat)

Standart giriş için bilet üzerinde yazan fiyat: Stadium of Light'taki resmî yetişkin biletleri, tribündeki konuma ve maç kategorisine bağlı olarak genellikle 28 ila 45 sterlin arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bu maçın standart giriş biletleri şu anda yaklaşık 80 ila 115 sterlin seviyesinden başlıyor. Sahanın uzun kenarındaki alt tribün koltuklarının ilan fiyatları ise ortalama olarak daha yüksek.

Sunderland-Leeds United Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Sunderland ve Leeds United'ın form durumu

Sunderland'ın son beş maçı, sonuç alabilen ancak savunmada hatalar yapmaya yatkın bir takımın tablosunu çiziyor. Bu süreçte iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. Son maçında Manchester City'ye 5-3 yenilirken Brian Brobbey'nin hat-trick'i mağlubiyeti önleyemedi. Bir önceki maçta AZ Alkmaar karşısında alınan 1-0'lık Avrupa Ligi galibiyeti takımın farklı bir yönünü gösterdi. Sunderland bu dönemde hem çok gol attı hem de çok gol yedi.

Leeds ise son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet alarak daha istikrarlı bir görüntü sergiledi. Newcastle United karşısındaki 4-1'lik galibiyet, bu dönemin en dikkat çekici sonucuydu. Ardından son maçında Crystal Palace ile golsüz berabere kaldı. Chelsea'ye karşı alınan 6-3'lük Carabao Cup mağlubiyeti, aksi hâlde istikrarlı geçen bu dönemin tek olumsuz sonucuydu. Farke'nin takımı, fırsat bulduğunda etkili bitiricilik gösterebildiğini ortaya koydu.

Sunderland-Leeds United: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşması, Mart 2026'da Elland Road'da oynanan Premier League maçında Sunderland'ın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Bundan önce, Aralık 2025'te Stadium of Light'ta 1-1 berabere kaldılar. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmada iki taraf da galibiyet aldı ve rekabet yakın geçti. Bu maçlar arasında Leeds'in Temmuz 2026'da kazandığı sezon öncesi hazırlık karşılaşması da bulunuyor.