Sunderland - Fulham biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

1973'ten bu yana ilk kez, kulüp tarihindeyse yalnızca ikinci kez Avrupa'ya katılma hakkı kazanan Sunderland için çok büyük bir sezon olması bekleniyor. Elbette Premier League ana odak olmaya devam ediyor ve yetenekli kadro, 30 Ağustos Pazar günü Fulham'a karşı Stadium of Light'ta oynanacak sezon açılış maçında Sunderland taraftarlarını sevindirmeyi hedefleyecek.

Sunderland, geçen sezon Premier League'e dönüşünde tüm beklentileri aşarak yedinci sırada yer aldı ve UEFA Avrupa Ligi bileti aldı. Bu başarı, Régis Le Bris'in ekibinin Stadium of Light'ta Chelsea, Tottenham, Bournemouth ve özellikle Newcastle'a karşı aldığı unutulmaz galibiyetlerle şekillenen etkileyici iç saha performansının üzerine inşa edildi.

Ağustos ayının son pazar gününde Sunderland'in Premier League'deki iç saha açılış maçında siz de tribünde olabilirsiniz. GOAL, Sunderland-Fulham maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Sunderland-Fulham Premier League maçı ne zaman?

Sunderland-Fulham maçı, 30 Ağustos Pazar günü Sunderland'deki Stadium of Light'ta oynanacak. Planlanan başlama saati ise BST ile 14.00.

Premier Lig - Hafta 2 30 Ağu 2026 - 09:00 Stadium of Light

Sunderland-Fulham Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için bireysel maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunur. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları yeniden kulübe bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esasına dayalı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kura çekilişinde bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal değerinden satın alabilir.

Genel satış: Üye olmayan genel kamuya yönelik açık satışlar, Premier League maçlarında neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Sunderland-Fulham Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kademeleri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan karşılaşmalar, en yüksek nominal fiyatların uygulandığı Kategori A'ya girer.

Koltuk konumu: Orta bölümdeki yan tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekir: Ev sahibi takım biletlerini nominal değerden satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bilet fiyatları ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu olan 30 £ tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmen uzattı ve bunun en az 2027/28 sezonu boyunca da geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri 30 £ ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda temin edilmesi en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmaz.

Yüksek önem taşıyan Premier League maçları için bilet satın almak, taraftarlara üst düzey taktik mücadelelere ve dünya çapında bireysel yeteneklere canlı tanıklık etme fırsatı verir. Maç gününe dair öngörülerinizi nihai sonuca dair desteklemeyi düşünüyorsanız, yeni müşteri teşviklerinizi geride bırakmayın. Bugün olağanüstü bahis avantajlarından yararlanmak için doğrulanmış betfred promo code seçeneğimizi kullanmayı unutmayın.

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