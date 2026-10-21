Premier League'de 24 Mayıs 2026'da oynadıkları son karşılaşmada Sunderland, Chelsea'yi kendi sahasında 2-1 mağlup etti.

Bu maçtan önce Chelsea, Ekim 2025'te Sunderland deplasmanında, Stadium of Light'ta 2-1 kazanmıştı.

Sunderland-Chelsea Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Sunderland-Chelsea maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Sunderland'daki Stadium of Light'ta oynanacak.

Premier Lig - Hafta 10 8 Kas 2026 - 09:00 Stadium of Light

Sunderland-Chelsea Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Sunderland A.F.C. ile Chelsea F.C. arasında 8 Kasım 2026'da Stadium of Light'ta oynanacak Premier League maçı için biletler, resmî satış kanallarına erişim durumuna ve ikincil seçeneklere bağlı olarak çeşitli yollarla alınabilir:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Sunderland A.F.C. resmî bilet satışı: Ev sahibi Sunderland, maç biletlerini önce kulüp üyelerine ve kombine sahiplerine sunar. Kalan biletler ise genellikle müsaitlik durumuna ve sadakat puanlarına bağlı olarak Sunderland A.F.C.'nin resmî internet sitesinden satışa çıkarılır.

Chelsea F.C. resmî bilet satışı: Deplasman tribünü biletleri, deplasman sadakat puanlarına göre uygun kombine sahiplerine ve üyelere Chelsea'nin resmî bilet satış portalı üzerinden dağıtılır.

Sunderland-Chelsea Premier League maçı biletleri ne kadar?

Sunderland-Chelsea Premier League maçı için bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Doğrudan kulüpten alınan standart yetişkin maç biletleri , Stadium of Light'taki kategoriye ve tribün bölümüne göre genellikle 28 ila 45 sterlin arasında değişir.

Üst düzey rakiplere karşı oynanan yüksek profilli maçlarda standart bilet fiyatları, zaman zaman resmî fiyat aralığının üst sınırına yaklaşabilir veya belirli üyelik kategorileri gerekebilir.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, piyasa talebine göre bilet listeleyebilir:

Genel giriş biletleri, üst ve uzun kenar tribünleri için yaklaşık 83 sterlinden başlar.

Yeniden satış sitelerindeki VIP ağırlama ve premium maç günü paketi seçenekleri yaklaşık 185 sterlinden başlar ve daha yüksek fiyatlara çıkar.

Sunderland-Chelsea Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Sunderland ve Chelsea'nin form durumu

Sunderland, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Manchester City'ye 5-3 kaybetti. Bu karşılaşma, Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'ı 1-0 mağlup etmesinin ardından geldi. Le Bris'in ekibi beş maçta yedi gol atıp sekiz gol yedi. AZ Alkmaar'a ve Carabao Cup'ta Hull City'ye karşı aldığı üst üste iki galibiyet, ligdeki mağlubiyetlerinin arasında yer aldı.

Chelsea de son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Chelsea, Hull City ile 2-2 berabere kaldıktan sonra son maçında Premier League'de Brentford'a 3-0 yenildi. Bu süreçteki en dikkat çekici sonucu, Carabao Cup'ta Leeds United karşısında aldığı 6-3'lük galibiyet oldu. Alonso'nun ekibi beş maçta 16 gol atarken dokuz gol yedi.

Sunderland-Chelsea: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 24 Mayıs 2026'da Premier League'de karşılaştı. Sunderland, Stadium of Light'ta Chelsea'yi 2-1 yendi. Bundan önce Chelsea, Ekim 2025'te Sunderland deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Sunderland'ın üç, Chelsea'nin ise iki galibiyeti bulunuyor.