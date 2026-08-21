Sunderland - Arsenal biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Sunderland, geçen sezon Premier League'e dönüşünde tüm beklentileri aştı; yedinci sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi bileti aldı. Bu başarının temelinde etkileyici iç saha performansı vardı. Régis Le Bris'in öğrencileri, Stadium of Light'ta Chelsea, Tottenham, Bournemouth ve özellikle Newcastle gibi takımlara karşı unutulmaz galibiyetler elde etti.

Geçen kasımda Arsenal, Stadium of Light'a geldiğinde Sunderland yine direnç gösterdi ve mücadeleci ruhunu ortaya koydu. Arsenal karşısında 2-1 geri düşmesine rağmen Brian Brobbey, uzatma anlarında attığı beraberlik golüyle ev sahibi taraftarı çılgına çevirdi.

Premier League şampiyonu, 12 Eylül Cumartesi günü gece maçı için yeniden kuzey doğuya geliyor ve Sunderland, bir kez daha tam konsantrasyonla oynaması, yüksek mücadele gücü ve kararlılık göstermesi gerektiğini biliyor.

Kaçırılmaması gereken bir maç olmaya aday ve siz de tribünde olabilirsiniz. GOAL, Sunderland ile Arsenal arasındaki maç için bilet alırken bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, sizin için derledi.

Sunderland - Arsenal Premier League maçı ne zaman?

Sunderland - Arsenal maçı, 12 Eylül Cumartesi günü Sunderland'daki Stadium of Light'ta oynanacak. Karşılaşmanın planlanan başlama saati BST ile 20.00.

Premier Lig - Hafta 4 12 Eyl 2026 - 15:00 Stadium of Light

Sunderland - Arsenal Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Küresel ölçekte çok yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnike sistemi nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreçle dağıtıyor:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kura çekilişine katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maç tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatı üzerinden satın alabilir.

Genel satış: Üye olmayan genel kamuya açık satışlar, Premier League maçlarında neredeyse hiç yoktur.

Son dakikada bilet arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Sunderland - Arsenal Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League maç bileti fiyatı; ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösteriyor:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altıdaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar, en yüksek liste fiyatlarının uygulandığı Kategori A'ya girer.

Koltuk konumu: Orta bölgedeki yan tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: Ev sahibi takım biletlerini liste fiyatı üzerinden satın alabilmek için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif ve ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmen uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar da geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da dünya sporundaki en zor bulunan biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmaz.

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