Strasbourg, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Strasbourg'daki Stade de la Meinau'da Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.

İki takımın ligdeki son karşılaşmasında, Şubat 2026'da PSG, maçın son bölümünde Achraf Hakimi'nin kırmızı kart görmesine rağmen Stade de la Meinau'da deplasmanda 2-1'lik zorlu bir galibiyet aldı. Strasbourg'un son dönemde Paris ekibi karşısındaki tek başarısı ise Aralık 2017'de yine Meinau'da aldığı unutulmaz 2-1'lik iç saha galibiyetiydi.

GOAL, Strasbourg - Paris Saint-Germain maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Strasbourg - Paris Saint-Germain Ligue 1 maçı ne zaman?

Strasbourg, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Strasbourg'daki Stade de la Meinau'da Paris Saint-Germain'i konuk edecek.

1. Lig - Hafta 7 17 Eki 2026 - 11:15 Stade de la Meinau

Strasbourg - Paris Saint-Germain Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

RC Strasbourg ile Paris Saint-Germain arasındaki bir Ligue 1 maçı için bilet almak istiyorsanız, birkaç resmi ve yetkili kanal üzerinden ilerleyebilirsiniz:

1. Ev sahibi kulübün resmi bilet platformu (ana kaynak)

Stade de la Meinau'da (Strasbourg iç saha maçı): RC Strasbourg'un resmi bilet portalını ( billetterie.rcstrasbourgalsace.fr ) ziyaret edin. Mevcut genel satış koltuklarını görüntülemek için bir hesap oluşturun veya giriş yapın.

Genel satış: PSG'ye karşı yüksek profilli maçlar genellikle hızla tükenir ya da kademeli satış aşamalarından geçer (önce kombine sahipleri, ardından üyeler/aboneler ve son olarak genel kamuoyu). Genel satışlar açılır açılmaz bilgilendirilmek için kulübün internet sitesinden doğrudan bilet uyarılarına kaydolabilirsiniz.

2. Resmi yeniden satış platformları

PSG Ticketplace: Parc des Princes'teki bir iç saha maçı genel satışta tamamen tükenirse, PSG bilet sitesine doğrudan entegre edilmiş Ticketplace adlı resmi ve güvenli bir yeniden satış pazaryeri işletir. Kombine sahipleri koltuklarını burada doğrulanmış fiyatlarla listeler.

Strasbourg yeniden satış hizmeti: Strasbourg da tükenen iç saha maçları için ana bilet platformu üzerinden resmi bir yeniden satış sistemi yürütür.

3. VIP ve hospitality paketleri

Genel kamuya açık satışları beklemeden garanti erişim için her iki kulüp de maç günü hospitality veya VIP lounge seçenekleri sunar. Bu paketler genellikle premium orta blok koltuklar, lounge erişimi ve maç öncesi/sonrası yiyecek ya da içecekleri içerir. Bunlar, kulüplerin resmi sitelerindeki kurumsal veya VIP bölümleri üzerinden talep edilebilir.

4. İkincil bilet toplayıcı platformlar

Resmi ana satış biletleri tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında yeniden satıcılar tarafından listelenen biletler bulunabilir, ancak fiyatlar nominal değerin üzerinde olabilir.

Strasbourg - Paris Saint-Germain Ligue 1 biletleri ne kadar?

RC Strasbourg ile Paris Saint-Germain arasındaki Ligue 1 maçının bilet fiyatları, bileti nereden aldığınıza, koltuk kategorisine ve satıcı türüne bağlı olarak ciddi şekilde değişir:

1. Resmi ana satışlar (liste fiyatı)

Standart kategori koltuklar: Kulübün resmi bilet portalı üzerinden doğrudan satılan genel satış biletleri, standart kale arkası tribün koltukları için genellikle 30 € ile 60 € arasında başlar. Orta veya yan çizgiye yakın koltuklar ise genel olarak 70 € ile 120 € arasında değişir.

Hospitality ve VIP: Resmi premium maç günü hospitality paketleri, yiyecek, içecek seçenekleri ve seçkin lounge koltukları dahil kişi başı yaklaşık 200 € ile 350 €+ seviyesinden başlar.

2. İkincil ve yeniden satış platformları

PSG'nin yer aldığı maçlar resmi ana kanallar üzerinden düzenli olarak hızla tükendiği için, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında talebe göre değişen dinamik fiyatlandırma uygulanır:

Giriş seviyesi / temel koltuklar: Standart koltukların yeniden satış fiyatları genellikle bilet başına yaklaşık 120 € ile 130 € seviyesinden başlar (platform ücretleri dahil).

Ortalama bilet fiyatı: İkincil yeniden satış pazarlarındaki ortalama standart bilet fiyatı yaklaşık 180 € ile 220 € seviyesinde dengelenir.

Premium yeniden satış koltukları: Alt kat orta blok koltuklar veya talebin yüksek olduğu kategorilerde fiyatlar çoğu zaman bilet başına 230 € ile 300 €+ arasında değişir.

Strasbourg - Paris Saint-Germain Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Strasbourg - Paris Saint-Germain form durumu

Strasbourg, son beş maçında iki galibiyet, bir mağlubiyet ve iki farklı sonuç aldı; bu süreçte üç resmi karşılaşma oynadı. Son maçında Ligue 1'de Troyes'u 6-2 mağlup eden ekip, bundan önce ligde Lens'i 2-1 yenmişti. Son dönemdeki en ağır sonucu ise Marsilya karşısında alınan 4-0'lık yenilgiydi. Strasbourg bu beş maçta sekiz gol attı ve kalesinde 10 gol gördü.

PSG'nin son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet çıktı. Takımın son karşılaşması, Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava karşısında alınan 6-1'lik galibiyetti; bu maçtan önce ise Ligue 1'de sahasında Monaco'ya 2-1 kaybetmişti. Daha önceki sonuçlar arasında Lille ve Rennes ile art arda alınan 2-2'lik beraberlikler de yer alıyor. PSG bu beş maçta 13 gol attı ve sekiz gol yedi.

Strasbourg - Paris Saint-Germain: Son karşılaşmalar

Bu ekipler arasındaki son maç, Şubat 2026'da Ligue 1'de Stade de la Meinau'da oynandı ve PSG 2-1 kazandı. Son beş karşılaşmadaki tablo dengeli görünüyor: PSG iki galibiyet alırken Strasbourg bir kez kazandı, iki maç da beraberlikle sonuçlandı. Bu beş maçta toplam 22 gol atıldı.