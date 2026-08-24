Strasbourg ile Monaco, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü Strasbourg'daki Stade de la Meinau'da karşı karşıya gelecek.

İki takım, Mayıs 2026'daki 9 gollü ve nefes kesen karşılaşmanın ardından yeniden karşılaşıyor. Strasbourg o maçta sahasında Monaco'yu 5-4 mağlup etmişti. 2026-27 sezonunun ilk bölümünde Monaco maça puan tablosunda daha üst sırada girerken, Strasbourg ise zorlu başlangıç dönemini tersine çevirmeyi hedefliyor.

GOAL, Strasbourg - Monaco maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden satın alabileceğinizi ve fiyatlarının ne kadar olduğunu sizler için derledi.

Strasbourg - Monaco Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Strasbourg - Monaco maçı, Strasbourg'daki Stade de la Meinau'da oynanacak.

1. Lig - Hafta 4 12 Eyl 2026 - 11:15 Stade de la Meinau

Strasbourg - Monaco Ligue 1 bileti nasıl alınır?

RC Strasbourg - AS Monaco Ligue 1 maçının Stade de la Meinau'daki biletlerini satın almak için şu standart adımları izleyin:

1. Resmi RC Strasbourg bilet satış portalı

RC Strasbourg'un resmi çevrim içi bilet satış portalını ziyaret edin ya da resmi RC Strasbourg Alsace mobil uygulamasını kullanın.

2. Resmi yeniden satış platformu

Stade de la Meinau'daki yüksek talep gören Ligue 1 iç saha maçları sık sık kombine sahipleri nedeniyle tükendiği için, standart koltuklar mevcut değilse kulübün bilet satış sitesindeki resmi bilet değişim/yeniden satış bölümünü kontrol edin.

Kulübün yeniden satış sistemi, nominal fiyat üzerinden orijinal bilet garantisi sunar.

3. İkincil bilet pazarları

Resmi kaynaklarda bilet kalmadıysa, StubHub gibi ikincil platformlarda genel giriş ve ağırlama seçenekleri listelenir.

Satın alma öncesinde fiyat ya da tribün bölümüne göre filtreleme yapın ve satıcının dijital teslimat sunduğundan emin olun.

Strasbourg - Monaco Ligue 1 biletleri ne kadar?

12 Eylül 2026'daki RC Strasbourg - AS Monaco maçının bilet fiyatları; platforma, oturma kategorisine ve müsaitliğe göre değişiyor:

Resmi genel giriş (kulüp gişesi): Standart nominal fiyatlı biletler genellikle alt kat kale arkası tribünlerden (örneğin Tribune Ouest ) merkezi yan tribünlere ( Tribune Sud ) kadar 15 £ ile 60 £ (€20 ile €70) arasında değişir.

Resmi ikincil / yeniden satış pazarları: İkincil ilanlar ve StubHub gibi ikincil bilet toplayıcı platformlardaki fiyatlar şu anda genel oturma kategorilerinde (örneğin Sud Présidentielle veya Est Famille ) yaklaşık 60 £ ile 65 £ 'dan ($80 ile $83) başlıyor.

Premium ve premium yeniden satış koltukları: Üst kat merkezi görüş açısına sahip ya da son dakika en iyi kategori biletleri 90 £ ile 110 £+ (€105 ile €125+) seviyesine ulaşıyor.

Strasbourg - Monaco Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Strasbourg - Monaco form durumu

Strasbourg son beş maçının birini kazandı, hiç berabere kalmadı ve dördünü kaybetti. Tek olumlu sonucu Newcastle United ile oynadığı ve 1-1 biten hazırlık maçında aldı. Takımın son resmi maçı ise Ligue 1'de Marsilya'ya karşı alınan ağır 4-0'lık yenilgiydi. Bu beş maçta Strasbourg 13 gol yedi ve dört gol attı; bu tablo, hâlâ ritmini bulmaya çalışan bir ekibi yansıtıyor.

Monaco son beş maçının dördünü kazandı, birini kaybetti. Takımın son maçı Ligue 1'de Le Havre deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetti. Ayrıca Konferans Ligi elemelerinde Gornik Zabrze'yi 3-2 mağlup etti. Tek yenilgisi sezon öncesi hazırlık maçında Coventry City karşısında geldi. Monaco bu beş maçta dokuz gol attı ve altı gol yedi.

Strasbourg - Monaco: Son karşılaşmalar

Bu iki ekip arasındaki son karşılaşma, 17 Mayıs 2026'da Ligue 1'de Stade de la Meinau'da Strasbourg'un 5-4 kazandığı maç olmuştu. Son beş karşılaşmada Monaco iki galibiyet aldı, Strasbourg iki kez kazandı ve bir maç berabere bitti. Strasbourg ayrıca Şubat 2026'da Coupe de France'ta Monaco'yu 3-1 mağlup etti. Bu beş maçta toplam 22 gol atıldı.

Strasbourg - Monaco puan durumu

Ligue 1'de Strasbourg şu anda 18. sırada yer alırken, Monaco 5. basamakta bulunuyor.