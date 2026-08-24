Strasbourg ile Monaco, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü Strasbourg'daki Stade de la Meinau'da karşı karşıya gelecek.
İki takım, Mayıs 2026'daki 9 gollü nefes kesen maçın ardından yeniden karşılaşıyor. Strasbourg o maçta sahasında Monaco'yu 5-4 mağlup etmişti. 2026-27 sezonunun başlarında Monaco, puan tablosunda daha üst sırada bu maça çıkarken, Strasbourg zorlu başlangıç dönemini tersine çevirmeyi hedefliyor.
GOAL, Strasbourg - Monaco biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.
Strasbourg - Monaco Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?
Strasbourg - Monaco maçı, Strasbourg'daki Stade de la Meinau'da oynanacak.
Strasbourg - Monaco Ligue 1 biletleri nasıl alınır?
Stade de la Meinau'da oynanacak RC Strasbourg - AS Monaco Ligue 1 maçı için bilet satın almak istiyorsanız, şu standart adımları takip edin:
1. Resmi RC Strasbourg bilet satış portalı
- RC Strasbourg'un resmi çevrim içi bilet satış portalını ziyaret edin veya RC Strasbourg Alsace'ın resmi mobil uygulamasını kullanın.
2. Resmi yeniden satış platformu
- Stade de la Meinau'daki yoğun ilgi gören Ligue 1 iç saha maçlarının biletleri çoğu zaman kombine sahiplerine tükendiği için, standart koltuklar mevcut değilse kulübün bilet sitesindeki resmi bilet değişim/yeniden satış bölümünü kontrol edin.
- Kulübün yeniden satış kanalı, nominal fiyatlarla özgünlüğü garanti edilmiş biletler sunar.
3. İkincil bilet pazarları
- Resmi kaynaklarda bilet kalmadıysa, StubHub gibi ikincil platformlarda genel giriş ve hospitality seçenekleri listelenir.
- Satın alma öncesinde fiyat veya tribün bölümüne göre filtreleme yapın ve satıcının dijital teslimat sağladığından emin olun.
Strasbourg - Monaco Ligue 1 biletleri ne kadar?
12 Eylül 2026'daki RC Strasbourg - AS Monaco maçının bilet fiyatları, platforma, oturma kategorisine ve bulunabilirliğe göre değişiyor:
- Resmi genel giriş biletleri (kulüp gişesi): Standart nominal fiyatlı biletler, alt kat kale arkası tribünlerden (örneğin Tribune Ouest) merkezi yan tribünlere (Tribune Sud) kadar genellikle 15 £ ile 60 £ (€20 ile €70) arasında değişir.
- Resmi ikincil / yeniden satış pazarları: İkincil ilanlar ve StubHub gibi ikincil bilet toplayıcı platformlarda fiyatlar şu anda genel oturma kategorileri için (örneğin Sud Présidentielle veya Est Famille) yaklaşık 60 £ ile 65 £'dan ($80 ile $83) başlıyor.
- Premium ve premium yeniden satış koltukları: Üst kat merkezi görüş açısına sahip veya son dakika satışa çıkan üst kategori biletler 90 £ ile 110 £+ (€105 ile €125+) seviyesine çıkabiliyor.
Strasbourg - Monaco Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey
Strasbourg - Monaco form durumu
Strasbourg son beş maçının birini kazandı, hiç berabere kalmadı ve dördünü kaybetti. Takımın tek olumlu sonucu, Newcastle United ile 1-1 sona eren hazırlık maçında geldi. Son resmi maçında ise Ligue 1'de Marsilya'ya 4-0 gibi ağır bir skorla mağlup oldu. Bu beş maçta Strasbourg 13 gol yerken dört gol attı; bu tablo, hâlâ ritmini bulmaya çalışan bir takımı yansıtıyor.
Monaco son beş maçının dördünü kazandı, birini kaybetti. Takımın son maçı, Ligue 1'de Le Havre deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetti. Ayrıca Konferans Ligi elemelerinde Gornik Zabrze'yi 3-2 mağlup etti. Tek yenilgisi sezon öncesi hazırlık maçında Coventry City karşısında geldi. Monaco bu beş maçta dokuz gol attı ve altı gol yedi.
Strasbourg - Monaco: Son karşılaşmalar
Bu iki ekip arasındaki son karşılaşma, 17 Mayıs 2026'da Ligue 1'de Stade de la Meinau'da Strasbourg'un 5-4 kazandığı maç oldu. İki takım arasındaki son beş karşılaşmada Monaco iki, Strasbourg iki galibiyet aldı ve bir maç berabere bitti. Strasbourg ayrıca Şubat 2026'da Coupe de France'ta Monaco'yu 3-1 yendi. Bu beş karşılaşmada toplam 22 gol atıldı.
Kafa Kafaya
Strasbourg - Monaco puan durumu
Ligue 1'de Strasbourg şu anda 18. sırada yer alırken, Monaco 5. sırada bulunuyor.
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