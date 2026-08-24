Strasbourg ile Monaco, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü Strasbourg'daki Stade de la Meinau'da karşı karşıya gelecek.

İki takım, Mayıs 2026'daki 9 gollü nefes kesen maçın ardından yeniden karşılaşıyor. Strasbourg o maçta sahasında Monaco'yu 5-4 mağlup etmişti. 2026-27 sezonunun başlarında Monaco, puan tablosunda daha üst sırada bu maça çıkarken, Strasbourg zorlu başlangıç dönemini tersine çevirmeyi hedefliyor.

GOAL, Strasbourg - Monaco biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Strasbourg - Monaco Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Strasbourg - Monaco maçı, Strasbourg'daki Stade de la Meinau'da oynanacak.

1. Lig - Hafta 4 12 Eyl 2026 - 11:15 Stade de la Meinau

Strasbourg - Monaco Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Stade de la Meinau'da oynanacak RC Strasbourg - AS Monaco Ligue 1 maçı için bilet satın almak istiyorsanız, şu standart adımları takip edin:

1. Resmi RC Strasbourg bilet satış portalı

RC Strasbourg'un resmi çevrim içi bilet satış portalını ziyaret edin veya RC Strasbourg Alsace'ın resmi mobil uygulamasını kullanın.

2. Resmi yeniden satış platformu

Stade de la Meinau'daki yoğun ilgi gören Ligue 1 iç saha maçlarının biletleri çoğu zaman kombine sahiplerine tükendiği için, standart koltuklar mevcut değilse kulübün bilet sitesindeki resmi bilet değişim/yeniden satış bölümünü kontrol edin.

Kulübün yeniden satış kanalı, nominal fiyatlarla özgünlüğü garanti edilmiş biletler sunar.

3. İkincil bilet pazarları

Resmi kaynaklarda bilet kalmadıysa, StubHub gibi ikincil platformlarda genel giriş ve hospitality seçenekleri listelenir.

Satın alma öncesinde fiyat veya tribün bölümüne göre filtreleme yapın ve satıcının dijital teslimat sağladığından emin olun.

Strasbourg - Monaco Ligue 1 biletleri ne kadar?

12 Eylül 2026'daki RC Strasbourg - AS Monaco maçının bilet fiyatları, platforma, oturma kategorisine ve bulunabilirliğe göre değişiyor:

Resmi genel giriş biletleri (kulüp gişesi): Standart nominal fiyatlı biletler, alt kat kale arkası tribünlerden (örneğin Tribune Ouest ) merkezi yan tribünlere ( Tribune Sud ) kadar genellikle 15 £ ile 60 £ (€20 ile €70) arasında değişir.

Resmi ikincil / yeniden satış pazarları: İkincil ilanlar ve StubHub gibi ikincil bilet toplayıcı platformlarda fiyatlar şu anda genel oturma kategorileri için (örneğin Sud Présidentielle veya Est Famille ) yaklaşık 60 £ ile 65 £ 'dan ($80 ile $83) başlıyor.

Premium ve premium yeniden satış koltukları: Üst kat merkezi görüş açısına sahip veya son dakika satışa çıkan üst kategori biletler 90 £ ile 110 £+ (€105 ile €125+) seviyesine çıkabiliyor.

Strasbourg - Monaco Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Strasbourg - Monaco form durumu

Strasbourg son beş maçının birini kazandı, hiç berabere kalmadı ve dördünü kaybetti. Takımın tek olumlu sonucu, Newcastle United ile 1-1 sona eren hazırlık maçında geldi. Son resmi maçında ise Ligue 1'de Marsilya'ya 4-0 gibi ağır bir skorla mağlup oldu. Bu beş maçta Strasbourg 13 gol yerken dört gol attı; bu tablo, hâlâ ritmini bulmaya çalışan bir takımı yansıtıyor.

Monaco son beş maçının dördünü kazandı, birini kaybetti. Takımın son maçı, Ligue 1'de Le Havre deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetti. Ayrıca Konferans Ligi elemelerinde Gornik Zabrze'yi 3-2 mağlup etti. Tek yenilgisi sezon öncesi hazırlık maçında Coventry City karşısında geldi. Monaco bu beş maçta dokuz gol attı ve altı gol yedi.

Strasbourg - Monaco: Son karşılaşmalar

Bu iki ekip arasındaki son karşılaşma, 17 Mayıs 2026'da Ligue 1'de Stade de la Meinau'da Strasbourg'un 5-4 kazandığı maç oldu. İki takım arasındaki son beş karşılaşmada Monaco iki, Strasbourg iki galibiyet aldı ve bir maç berabere bitti. Strasbourg ayrıca Şubat 2026'da Coupe de France'ta Monaco'yu 3-1 yendi. Bu beş karşılaşmada toplam 22 gol atıldı.

Strasbourg - Monaco puan durumu

Ligue 1'de Strasbourg şu anda 18. sırada yer alırken, Monaco 5. sırada bulunuyor.