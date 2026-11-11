Strasbourg, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Lorient'i Strasbourg'daki Stade de la Meinau'da ağırlayacak.

İki takımın ligdeki son karşılaşması 26 Nisan 2026'da oynandı. Strasbourg, Stade du Moustoir'daki heyecan dolu maçta deplasmanda 3-2 kazandı. Gollü geçen bu maçtan önce iki takım, Aralık 2025'te Stade de la Meinau'da savunmaların öne çıktığı çekişmeli bir mücadelede 0-0 berabere kalmıştı.

Strasbourg-Lorient maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve bilet fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Strasbourg-Lorient Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Strasbourg-Lorient maçı, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Strasbourg'daki Stade de la Meinau'da oynanacak.

1. Lig - Hafta 13 5 Ara 2026 - 14:45 Stade de la Meinau

Strasbourg-Lorient Ligue 1 maçı için bilet nasıl alınır?

Strasbourg-Lorient Ligue 1 maçı için bilet satın alabileceğiniz seçenekler ve yöntemler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: En doğrudan ve güvenli yöntem, ev sahibi RC Strasbourg Alsace'ın veya FC Lorient'in resmî internet sitesinden bilet satın almak. Kulüplerin resmî kanallarında biletler standart satış fiyatından sunulur; üyelere ve kombine sahiplerine öncelikli erişim sağlanır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Strasbourg-Lorient Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Strasbourg-Lorient Ligue 1 maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart koltuklar: Fiyatlar genellikle 20 € ile 40 € arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Premium veya VIP koltuklar: Fiyatlar genellikle 50 € ile 75 € arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

En uygun fiyatlı veya üst tribündeki koltuklar: Fiyatlar yaklaşık 30 € ile 35 € düzeyinden başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık düzeyinden başlıyor. Tribünlerdeki premium konumlar: Fiyatlar 75 € ile 95 € arasında değişiyor.

Strasbourg-Lorient Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Strasbourg ve Lorient'in form durumu

Strasbourg, son beş Ligue 1 maçında bir galibiyet ve dört mağlubiyet aldı. Son maçında 1 Kasım'da Auxerre'i sahasında 5-1 mağlup etti. Bundan önce ise Rennes (0-3), Paris Saint-Germain (1-3), Nice (2-1) ve Paris FC (2-1) karşısında üst üste yenilgiler yaşadı. Strasbourg bu beş maçta on gol atıp dokuz gol yedi. Bu tablo, takımın gol atabildiğini ancak savunmada kırılgan olduğunu gösteriyor.

Lorient, son beş Ligue 1 maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Monaco'yu 1-0, Paris FC'yi de 1-0 yenerek üst üste iki galibiyet elde etti ancak 2 Kasım'daki son maçında Brest'e 0-2 mağlup oldu. Bu beş maçlık süreçte Angers ile 0-0 berabere kaldı ve Le Mans'a 2-1 yenildi. Lorient bu dönemde üç gol attı, üç gol yedi.

Strasbourg-Lorient: Son karşılaşmalar

İki kulüp en son 26 Nisan 2026'da karşılaştı. Strasbourg, Ligue 1 maçında Lorient'i deplasmanda 3-2 yendi. Bundan önce, Aralık 2025'te Strasbourg'un ev sahipliği yaptığı maç 0-0 sona erdi. İki takım arasındaki son beş karşılaşmada Strasbourg'un üç, Lorient'in ise iki galibiyeti bulunuyor. Bu maçlarda toplam 12 gol atıldı.