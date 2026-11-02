Strasbourg, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Brest'i Strasbourg'daki Stade de la Meinau'da ağırlayacak.

2025–26 Ligue 1 sezonunda Brest, Kasım 2025'te Stade de la Meinau'da deplasmanda 2-1'lik bir galibiyet aldı. Strasbourg ise aynı sezonun Mayıs 2026'daki rövanş maçında Stade Francis-Le Blé'de deplasmanda 2-1 kazanarak karşılık verdi.

Strasbourg-Brest maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Strasbourg-Brest Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Strasbourg-Brest maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Strasbourg'daki Stade de la Meinau'da başlayacak.

1. Lig - Hafta 11 21 Kas 2026 - 14:45 Stade de la Meinau

Strasbourg-Brest Ligue 1 maçı için bilet nasıl alınır?

Strasbourg ile Brest arasında oynanacak Ligue 1 maçının biletlerini satın almak için şu seçenekler mevcut:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satış kanalı (RC Strasbourg Alsace): Özellikle Stade de la Meinau'daki genel seyirci tribünlerinde oturacak ev sahibi takım taraftarları için resmî fiyatlı bilet almanın en doğrudan ve güvenilir yolu, Strasbourg'un resmî bilet satış portalıdır.

Özellikle Stade de la Meinau'daki genel seyirci tribünlerinde oturacak ev sahibi takım taraftarları için resmî fiyatlı bilet almanın en doğrudan ve güvenilir yolu, Strasbourg'un resmî bilet satış portalıdır. Stade de la Meinau bilet gişeleri: Maçın tüm biletleri tükenmemişse biletler, müsabaka gününden önce stok durumuna bağlı olarak zaman zaman doğrudan stadyum gişelerinden de satın alınabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Strasbourg-Brest Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Strasbourg-Brest Ligue 1 maçı için kulübün resmî kanalları ve ikincil piyasadaki bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart koltuklar / genel seyirci kategorileri: Fiyatlar genellikle 20 € ile 40 € arasında değişir. Bu biletler, Stade de la Meinau'da kale arkası veya aile bölümlerinden standart maç görüşü ve atmosferi sunar.

Fiyatlar genellikle arasında değişir. Bu biletler, Stade de la Meinau'da kale arkası veya aile bölümlerinden standart maç görüşü ve atmosferi sunar. Premium / orta tribün koltukları: Orta sahayı daha iyi açıdan görme ve daha fazla konfor sunan bu koltukların fiyatları genellikle 50 € ile 75 € arasındadır.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılır:

Düşük fiyatlı / ekonomik yeniden satış ilanları: Üst tribün veya aile bölümlerindeki genel giriş koltukları için fiyatlar yaklaşık 25 € ile 55 € arasında başlar.

Üst tribün veya aile bölümlerindeki genel giriş koltukları için fiyatlar yaklaşık arasında başlar. Üst tribün ve premium yeniden satış koltukları: Yüksek talep gören veya daha iyi konumdaki yan yana koltuklarda bilet başına fiyatlar 110 € ile 150 € ve üzeri arasında değişir.

Strasbourg-Brest Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Strasbourg ve Brest'in form durumu

Strasbourg, son beş Ligue 1 maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı; dokuz gol atıp 11 gol yedi. Son maçında Paris Saint-Germain'e 1-3 yenildi. Bu süreçte Nice ve Paris FC'ye de 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Tek galibiyetini Troyes karşısında 6-2'lik skorla aldı ancak ardından gelen üç yenilgi nedeniyle bu sonuç artık geride kalmış gibi görünüyor.

Brest, biri Monza'ya karşı oynanan hazırlık maçında olmak üzere son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Ligue 1'deki son maçında Lille ile 1-1 berabere kaldı; ondan önce Angers'ı 5-1 gibi farklı bir skorla yendi. Bu süreçte daha önce Auxerre'e 2-1, Paris Saint-Germain'e ise 0-1 yenildi.

Strasbourg-Brest: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Mayıs 2026'da oynandı ve Brest, Ligue 1'de Strasbourg deplasmanında 1-2 kazandı. İki takım arasındaki son beş maçta Brest üç, Strasbourg bir galibiyet aldı; bir maç ise berabere bitti. Brest, Stade de la Meinau'ya yaptığı son iki ziyaretten de galibiyetle ayrıldı.