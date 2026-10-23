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Stade de la Meinau
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Strasbourg-Auxerre maçı biletleri nasıl alınır? Ligue 1 bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Strasbourg
Auxerre
1. Lig

Strasbourg, Ligue 1'de Auxerre ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

İki takım arasındaki son karşılaşmalarda Strasbourg genellikle üstünlük kurdu. Auxerre'i sahasında son ağırladığı maçı da 3-0 kazandı. Auxerre, dirençli Strasbourg karşısında deplasmanda galibiyet hasretine son vermeye çalışırken taraftarları yoğun bir taktik mücadele bekliyor.

Strasbourg-Auxerre maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Strasbourg-Auxerre Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Strasbourg-Auxerre maçı, 1 Kasım 2026 Pazar günü Strasbourg'daki Stade de la Meinau'da başlayacak.

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1. Lig - Hafta 9
Stade de la Meinau

Strasbourg-Auxerre Ligue 1 maçı için bilet nasıl alınır?

Stade de la Meinau'da oynanacak Strasbourg-Auxerre Ligue 1 maçı için bilet almak istiyorsanız birkaç seçeneğiniz var:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Kulübün resmî bilet satışı: Biletleri satış fiyatından almanın en güvenilir ve doğrudan yolu, maç günlerinden önce üyelere ve genel satışa yönelik biletlerin sunulduğu Racing Club de Strasbourg Alsace'ın resmî internet sitesi veya bilet gişesidir.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir.

Strasbourg-Auxerre Ligue 1 maçı biletleri ne kadar?

Strasbourg-Auxerre Ligue 1 maçının bilet fiyatları, biletleri kulübün resmî kanallarından mı yoksa ikincil satış platformlarından mı aldığınıza göre değişiyor:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Kale arkası tribünleri (Tribune Est / aile tribünleri): 30 € ile 50 € arası
  • Köşe bölümleri: 50 € ile 80 € arası
  • Yan tribün koltukları (Tribune Sud / Présidentielle): 80 € ile 120 € ve üzeri
  • VIP ve ağırlama paketleri: 150 € ile 250 € ve üzeri

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler, piyasadaki talebe göre şu fiyatlardan listeleniyor:

  • Üst kat / genel yeniden satış: 30 € ile 55 € arası
  • Standart yan tribün / köşe bölümlerindeki ikincil satış ilanları: 55 € ile 95 € arası
  • Alt kattaki premium koltuklar / yoğun talep gören bloklar: 95 € ile 140 € ve üzeri

Strasbourg-Auxerre Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Strasbourg ve Auxerre'in form durumu

Strasbourg, son beş Ligue 1 maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Paris FC'ye 2-1 yenildi. Öncesinde ise Monaco ile 1-1 berabere kaldı ve Troyes deplasmanında 6-2'lik farklı bir galibiyet elde etti. Bu beş maçlık seride Lens'i de 2-1 mağlup etti. Strasbourg, söz konusu beş karşılaşmada 11 gol atıp dokuz gol yedi.

Auxerre, son beş Ligue 1 maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Brest deplasmanında 2-1 kazandı; ondan önce de Nice'i 1-0 yendi. Bu galibiyetlerden önce Lyon'a (3-1), Angers'ye (3-1) ve Lens'e (5-2) mağlup olmuştu. Auxerre, bu beş maçta yedi gol atıp 12 gol yedi.

STR

STR - Form

TRO
K2-6
ASM
B1-1
PAR
K2-1
NCE
K2-1
PSG
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5
AJA

AJA - Form

NCE
K1-0
B29
K2-1
CLE
K4-3
REN
K4-1
LEH
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Strasbourg-Auxerre: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Mart 2026'da karşılaştı ve Auxerre'in sahasındaki maç 0-0 bitti. Ondan önce Strasbourg, Ekim 2025'te Auxerre'i sahasında 3-0 yenmişti. Aralarındaki son beş maçta Strasbourg üç galibiyet alırken Auxerre hiç kazanamadı; iki karşılaşma ise berabere bitti. Strasbourg, son sezonlarda bu eşleşmede üstün taraf oldu.

Kafa Kafaya

StrasbourgÇizimAuxerre
4
1
0
1. Lig
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
0
MS
1. Lig
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
3
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
MS
1. Lig
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
MS
1. Lig
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
3
Auxerre badge
Auxerre
AJA
1
MS
1. Lig
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
2
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
MS
9Attığı Gol1
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı1/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
LyonLyonOL
7421135+814
K
K
K
B
K
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
K
K
K
K
K
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
K
K
K
B
K
4
LilleLilleLIL
7421105+514
B
K
K
K
K
5
AS MonacoAS MonacoASM
7421106+414
K
B
K
B
K
6
RennesRennesREN
74121514+113
K
K
K
K
K
7
LorientLorientFCL
732276+111
K
K
K
B
K
8
LensLensRCL
73131411+310
K
K
K
B
K
9
MarseilleMarseilleOM
73041410+49
K
K
K
K
K
10
BrestBrestB29
72321310+39
B
K
K
K
K
11
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
K
B
K
B
K
12
AuxerreAuxerreAJA
73041117-69
K
K
K
K
K
13
NiceNiceNCE
722369-38
K
K
K
K
B
14
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
K
K
K
B
K
15
AngersAngersSCO
7214915-67
K
K
K
B
K
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
K
K
K
B
B
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
K
K
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
K
K
K
B
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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