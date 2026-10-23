Strasbourg-Auxerre maçı biletleri nasıl alınır? Ligue 1 bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

İki takım arasındaki son karşılaşmalarda Strasbourg genellikle üstünlük kurdu. Auxerre'i sahasında son ağırladığı maçı da 3-0 kazandı. Auxerre, dirençli Strasbourg karşısında deplasmanda galibiyet hasretine son vermeye çalışırken taraftarları yoğun bir taktik mücadele bekliyor.

Strasbourg-Auxerre maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Strasbourg-Auxerre Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Strasbourg-Auxerre maçı, 1 Kasım 2026 Pazar günü Strasbourg'daki Stade de la Meinau'da başlayacak.

1. Lig - Hafta 9 1 Kas 2026 - 09:00 Stade de la Meinau

Strasbourg-Auxerre Ligue 1 maçı için bilet nasıl alınır?

Stade de la Meinau'da oynanacak Strasbourg-Auxerre Ligue 1 maçı için bilet almak istiyorsanız birkaç seçeneğiniz var:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Biletleri satış fiyatından almanın en güvenilir ve doğrudan yolu, maç günlerinden önce üyelere ve genel satışa yönelik biletlerin sunulduğu Racing Club de Strasbourg Alsace'ın resmî internet sitesi veya bilet gişesidir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir.

Strasbourg-Auxerre Ligue 1 maçı biletleri ne kadar?

Strasbourg-Auxerre Ligue 1 maçının bilet fiyatları, biletleri kulübün resmî kanallarından mı yoksa ikincil satış platformlarından mı aldığınıza göre değişiyor:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kale arkası tribünleri (Tribune Est / aile tribünleri): 30 € ile 50 € arası

Köşe bölümleri: 50 € ile 80 € arası

Yan tribün koltukları (Tribune Sud / Présidentielle): 80 € ile 120 € ve üzeri

VIP ve ağırlama paketleri: 150 € ile 250 € ve üzeri

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler, piyasadaki talebe göre şu fiyatlardan listeleniyor:

Üst kat / genel yeniden satış: 30 € ile 55 € arası

Standart yan tribün / köşe bölümlerindeki ikincil satış ilanları: 55 € ile 95 € arası

Alt kattaki premium koltuklar / yoğun talep gören bloklar: 95 € ile 140 € ve üzeri

Strasbourg-Auxerre Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Strasbourg ve Auxerre'in form durumu

Strasbourg, son beş Ligue 1 maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Paris FC'ye 2-1 yenildi. Öncesinde ise Monaco ile 1-1 berabere kaldı ve Troyes deplasmanında 6-2'lik farklı bir galibiyet elde etti. Bu beş maçlık seride Lens'i de 2-1 mağlup etti. Strasbourg, söz konusu beş karşılaşmada 11 gol atıp dokuz gol yedi.

Auxerre, son beş Ligue 1 maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Brest deplasmanında 2-1 kazandı; ondan önce de Nice'i 1-0 yendi. Bu galibiyetlerden önce Lyon'a (3-1), Angers'ye (3-1) ve Lens'e (5-2) mağlup olmuştu. Auxerre, bu beş maçta yedi gol atıp 12 gol yedi.

Strasbourg-Auxerre: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Mart 2026'da karşılaştı ve Auxerre'in sahasındaki maç 0-0 bitti. Ondan önce Strasbourg, Ekim 2025'te Auxerre'i sahasında 3-0 yenmişti. Aralarındaki son beş maçta Strasbourg üç galibiyet alırken Auxerre hiç kazanamadı; iki karşılaşma ise berabere bitti. Strasbourg, son sezonlarda bu eşleşmede üstün taraf oldu.