Stoke City, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Stoke'daki Bet365 Stadyumu'nda West Brom'u ağırlayacak.

İki takımın ligdeki son karşılaşması, 7 Şubat 2026'da The Hawthorns'ta oynandı ve çekişmeli geçen mücadele 0-0 berabere bitti. Daha önce, 30 Ağustos 2025'te bet365 Stadyumu'nda oynanan maçta ise West Bromwich Albion ev sahibini 1-0 mağlup etti.

Stoke City - West Brom maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Stoke City - West Bromwich Albion Championship maçı ne zaman başlayacak?

Stoke City - West Brom maçı, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Stoke'daki Bet365 Stadyumu'nda başlayacak.

Championship - Hafta 21 12 Ara 2026 - 07:30 Bet365 Stadium

Stoke City - West Bromwich Albion Championship maçının biletleri nasıl alınır?

Stoke City - West Bromwich Albion Championship maçına bilet almak için şu seçeneklere göz atabilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Stoke City resmî bilet satış noktaları: Maça bet365 Stadyumu'nda ev sahipliği yapan Stoke City, biletleri doğrudan resmî çevrim içi bilet platformu, telefon hattı veya stadyumdaki bilet gişesi üzerinden satıyor.

Maça bet365 Stadyumu'nda ev sahipliği yapan Stoke City, biletleri doğrudan resmî çevrim içi bilet platformu, telefon hattı veya stadyumdaki bilet gişesi üzerinden satıyor. West Bromwich Albion resmî deplasman biletleri: Deplasman taraftarları biletlerini doğrudan West Bromwich Albion'ın resmî bilet portalından almalı. Deplasman tribünü biletleri, mevcut olması hâlinde öncelikle West Bromwich Albion kombine sahiplerine ve sadakat puanı sahiplerine dağıtılıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Championship maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Stoke City - West Bromwich Albion Championship maçının biletleri ne kadar?

Stoke City - West Bromwich Albion Championship maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Yetişkinler için standart ev sahibi/deplasman koltukları: Genellikle 25 ile 38 sterlin arasında değişiyor.

Genellikle arasında değişiyor. İndirimli ve ileri yaş biletleri: Genellikle 18 ile 27 sterlin arasında fiyatlandırılıyor.

Genellikle arasında fiyatlandırılıyor. Gençler ve küçük yaş grupları için koltuklar: Genellikle 12 ile 15 sterlin arasında değişiyor.

Genellikle arasında değişiyor. Resmî ağırlama paketleri: Yaklaşık 334 sterlinden başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satış kanallarındaki resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre listeliyor:

Standart yeniden satış koltukları: Fiyatlar genellikle 63 ile 85 sterlin civarından başlıyor.

Fiyatlar genellikle Ortalama piyasa fiyatı: Piyasadaki ortalama fiyat yaklaşık 81 sterlin.

Piyasadaki ortalama fiyat yaklaşık Premium ve uzun kenar yeniden satış koltukları: Sıklıkla 100 ile 135 sterlin ve üzeri fiyatlarla listeleniyor.

Stoke City - West Bromwich Albion Championship maçı: Bilmeniz gerekenler

Stoke City ve West Bromwich Albion'ın form durumu

Stoke City, son beş Championship maçının dördünü kazandı, birinde berabere kaldı ve bu süreçte yalnızca bir gol yedi. Son maçında 7 Kasım'da Portsmouth deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen ekip, 3 Kasım'da da Blackburn Rovers'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmişti. Bu süreçte Preston North End'i evinde 2-0, Derby County'yi de deplasmanda 1-0 yendi. Stoke, söz konusu beş maçta yedi gol atıp bir gol yerken üç maçta kalesini gole kapattı.

West Brom, son beş Championship maçında üç galibiyet ve iki beraberlik aldı; hiç yenilmedi. Son maçında 7 Kasım'da Millwall'u 3-0 mağlup eden ekip, 31 Ekim'de de West Ham'ı 3-1 yendi. West Bromwich Albion, bu süreçte Southampton ve Preston North End ile 1-1 berabere kalırken beş maçta dokuz gol atıp beş gol yedi.

Stoke City - West Bromwich Albion: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Şubat 2026'da Championship'te karşılaştı. West Brom ile Stoke City'nin The Hawthorns'ta oynadığı maç 0-0 bitti. Bundan önce West Brom, Ağustos 2025'te Bet365 Stadyumu'nda 1-0 kazanırken taraflar Ocak 2025'te The Hawthorns'ta 1-1 berabere kaldı. İki takım arasındaki son beş maçta Stoke iki, West Brom bir galibiyet aldı; iki karşılaşma ise berabere bitti.