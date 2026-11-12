Stoke City, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Queens Park Rangers'ı Stoke'taki Bet365 Stadium'da ağırlayacak.

İki takımın ligdeki son karşılaşması, Ocak 2026'da bet365 Stadium'da oynanan ve büyük mücadeleye sahne olan maçta 0-0 berabere bitti. Stoke City, sahasında QPR karşısında geleneksel olarak aşılması zor bir rakip oldu. Londra ekibine karşı önceki iki iç saha maçını 3-1 ve 1-0'lık skorlarla kazandı.

Stoke City ile Queens Park Rangers maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Stoke City ile Queens Park Rangers arasındaki Championship maçı ne zaman başlayacak?

Stoke City ile Queens Park Rangers, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Stoke'taki Bet365 Stadium'da karşılaşacak.

Championship - Hafta 19 5 Ara 2026 - 10:00 Bet365 Stadium

Stoke City ile Queens Park Rangers arasındaki Championship maçının biletleri nasıl alınır?

Stoke City ile Queens Park Rangers arasındaki Championship maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Stoke City'nin resmî bilet gişesi: Standart iç saha biletlerini doğrudan Stoke City'nin resmî internet sitesinden veya bilet gişesiyle iletişime geçerek alabilirsiniz. Bu, ev sahibi takım taraftarları için başlıca ve en güvenli seçenektir.

Standart iç saha biletlerini doğrudan Stoke City'nin resmî internet sitesinden veya bilet gişesiyle iletişime geçerek alabilirsiniz. Bu, ev sahibi takım taraftarları için başlıca ve en güvenli seçenektir. Queens Park Rangers'ın resmî internet sitesi: bet365 Stadium'a gitmek isteyen deplasman taraftarları, konuk taraftarlara her zaman belirli bir bilet kontenjanı ayrıldığı için biletlerini QPR'ın resmî bilet satış portalından alabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletlerin tamamı tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Championship maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Stoke City ile Queens Park Rangers arasındaki Championship maçının biletleri ne kadar?

Stoke City ile Queens Park Rangers arasındaki Championship maçının tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Yetişkinler için standart iç saha/deplasman koltukları: 25 £ ile 38 £ arası.

25 £ ile 38 £ arası. İndirimli ve ileri yaş biletleri: 18 £ ile 27 £ arası.

18 £ ile 27 £ arası. Çocuklar ve 18 yaş altı için koltuklar: 12 £ ile 15 £ arası.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılır:

Genel giriş için yeniden satışa sunulan koltuklar: 75 £ ile 95 £ arası.

75 £ ile 95 £ arası. Premium ve uzun kenarda yeniden satışa sunulan koltuklar: 100 £ ile 135 £ arası.

Stoke City ile Queens Park Rangers arasındaki Championship maçı: Bilmeniz gereken her şey

Stoke City ve Queens Park Rangers'ın form durumu

Stoke City, son beş Championship maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya formda çıkıyor. Stoke City, son maçında Blackburn Rovers'ı deplasmanda 2-1 yendi. Ondan önce de Preston North End'i evinde 2-0 mağlup etti. Bu süreçteki tek yenilgisini üç gol yediği Middlesbrough karşısında aldı. Stoke City, beş maçta altı gol atıp dört gol yerken iki kez kalesini gole kapattı.

QPR'ın son beş maçlık performansı ise daha istikrarsız: İki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet. En dikkat çekici sonucu Swansea City'yi 5-0 yenmesi oldu. Ancak bu galibiyeti, evinde Southampton'a 4-1 ve deplasmanda Birmingham City'ye 3-0 yenilmesi gölgeledi. QPR, son maçında Burnley ile 1-1 berabere kaldı. Bu beş maçta 11 gol atıp dokuz gol yiyen QPR, pozisyon üretebilmesine karşın savunmada açıklar vermeye devam ediyor.

Stoke City ile Queens Park Rangers arasındaki son maçlar

İki takımın son karşılaşması, Ocak 2026'da Bet365 Stadium'da oynanan Championship maçında 0-0 sona erdi. Son beş karşılaşmada Stoke City iki, QPR bir galibiyet aldı; iki maç ise berabere bitti. Stoke City, bu verilerdeki önceki iki iç saha maçını 3-1 ve 1-0'lık skorlarla kazanarak evinde genel olarak üstünlük sağladı.