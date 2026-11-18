St. Truiden, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Sint-Truiden'deki Daio Wasabi Stayen Stadyumu'nda Ajax'ı ağırlayacak.

İki takım arasında kayıtlara geçen önceki tek karşılaşma, 9 Temmuz 2024'te sezon öncesi hazırlık maçında oynandı ve Ajax, St. Truiden'i 4-0 mağlup etti. UEFA Konferans Ligi'ndeki bu karşılaşma, Avrupa sahnesinde tarihî başarıları bulunan güçlü bir rakibe karşı kendini sınayacak St. Truiden için önemli bir dönüm noktası.

St. Truiden - Ajax maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

St. Truiden - Ajax Konferans Ligi maçı ne zaman başlayacak?

St. Truiden - Ajax maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Sint-Truiden'deki Daio Wasabi Stayen Stadyumu'nda oynanacak.

Konferans Ligi - Hafta 5 10 Ara 2026 - 15:00 Daio Wasabi Stayen Stadium

St. Truiden - Ajax Konferans Ligi biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan St. Truiden - Ajax Konferans Ligi maçı için mevcut bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

St. Truiden'in (Sint-Truidense VV) resmî bilet satış kanalları: Ev sahibi tribünlerinden bilet almanın başlıca ve en güvenli yolu, kulübün internet sitesindeki resmî STVV bilet portalını kullanmak. Taraftarlar burada bilet hesabı oluşturabilir.

Ev sahibi tribünlerinden bilet almanın başlıca ve en güvenli yolu, kulübün internet sitesindeki resmî STVV bilet portalını kullanmak. Taraftarlar burada bilet hesabı oluşturabilir. Deplasman tribünü biletleri (Ajax taraftarları): Ajax taraftarlarına ayrılan biletler yalnızca AFC Ajax'ın resmî bilet satış kanalları üzerinden dağıtılıyor ve kulübün deplasman maçı sadakat puanı sistemi ile kontenjan kurallarına tabi.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Konferans Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanıyor.

St. Truiden - Ajax Konferans Ligi biletleri ne kadar?

St. Truiden - Ajax Konferans Ligi maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Yetişkin biletleri: Fiyatlar 20 € ile 32 € arasında değişiyor.

Fiyatlar arasında değişiyor. Öğrenci ve genç biletleri: Öğrenciler (23/24 yaş altı) için indirimli biletler 15 € ile 17 € arasında, 12 yaşından küçük çocuklar için biletler ise 12 € ile 15 € arasında fiyatlandırılıyor.

Öğrenciler (23/24 yaş altı) için indirimli biletler arasında, 12 yaşından küçük çocuklar için biletler ise arasında fiyatlandırılıyor. Ağırlama ve VIP paketleri: Fiyatlar genellikle 75 €'dan başlayıp 95 € ve üzerine çıkıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Başlangıç / en düşük yeniden satış fiyatları: Genellikle 120 € ile 250 € civarından başlıyor.

Genellikle civarından başlıyor. Ortalama yeniden satış fiyatları: Yaklaşık 400 € ile 520 € arasında değişiyor.

St. Truiden - Ajax Konferans Ligi maçı: Bilmeniz gerekenler

St. Truiden ve Ajax'ın form durumu

St. Truiden, son beş resmî maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son olarak 8 Kasım'da Birinci Lig A'da Zulte Waregem'i 4-1 yendi. Bu maçtan önce, 5 Kasım'da Konferans Ligi'nde Brann ile 1-1 berabere kalmıştı. Daha önce Konferans Ligi'nde FC Midtjylland'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederken bu galibiyetin öncesinde ligde OH Leuven ve Club Brugge'e üst üste kaybetmişti. St. Truiden, bu beş maçta dokuz gol atıp yedi gol yedi.

Ajax, son beş maçının dördünü kazandı ve bu süreçte yenilmedi. Puan kaybettiği tek maç, 8 Kasım'da FC Twente deplasmanında aldığı 2-2'lik beraberlikti. Bu dönemdeki en farklı galibiyetini 5 Kasım'da Konferans Ligi'nde FC Midtjylland'ı 6-1 yenerek aldı. Aynı süreçte AZ Alkmaar'ı 1-0, Atalanta'yı da 2-0 mağlup etti. Ajax, bu beş maçta on bir gol atıp dört gol yedi.

St. Truiden - Ajax: Önceki karşılaşmalar

Mevcut verilere göre iki takım arasında kayıtlara geçen tek maç, 9 Temmuz 2024'te oynanan sezon öncesi hazırlık karşılaşmasıydı. Ajax bu maçı 4-0 kazandı. Sağlanan veri setinde kulüpler arasında kayıtlara geçmiş bir resmî karşılaşma bulunmuyor.