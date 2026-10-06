SSC Napoli ile AS Roma arasındaki Derby del Sole, İtalyan futbolunun en ateşli ve tarihi rekabetlerinden biri olarak öne çıkıyor. Napoli'deki ikonik Stadio Diego Armando Maradona'da oynanacak bu mücadele, güneyin iki efsane devini ateşli bir Serie A şöleninde karşı karşıya getiriyor. Bitmek bilmeyen bir tempo, dünya klasında taktik mücadele ve tribünlerden yükselen inanılmaz bir gürültü bekleyin.

GOAL, maç bilet fiyatları, bulunabilirlik durumu ve biletlerin bugün nasıl satın alınacağına dair tüm temel detayları sizler için derledi.

SSC Napoli - Roma Serie A maçı ne zaman başlayacak?

Napoli - Roma maçı, Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati, milli aranın ardından Serie A maç günü programının bir parçası olarak planlandı.

Serie A - Hafta 8 24 Eki 2026 - 12:00 Diego Armando Maradona

Napoli - Roma biletleri nereden alınır?

SSC Napoli maçlarının resmi biletleri öncelikli olarak resmi TicketOne portalı ve SSC Napoli'nin internet sitesi üzerinden satışa sunuluyor. Resmi kulüp kartı sahipleri ve yerel taraftarlardan gelen yüksek talep nedeniyle, resmi platformlardaki birincil genel satış kontenjanları çoğu zaman hızla tükeniyor.

Birincil satış dönemini kaçırırsanız, StubHub, resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurmanız gereken seçenek oluyor.

Napoli - Roma biletleri ne kadar?

SSC Napoli'nin Stadio Diego Armando Maradona'daki standart Serie A iç saha maçları için belirlediği resmi gişe fiyatları, genellikle Curva üst kat tribünleri için 45 €'dan başlıyor ve merkezi Tribuna koltuklarında 150 € veya üzerine kadar çıkıyor.

İkincil platformlarda ise ikinci el pazardaki giriş seviyesi seçenekler, standart koltuklar için yaklaşık 70 €'dan başlıyor ve fiyatlar talep ile konuma göre değişkenlik gösteriyor.

SSC Napoli - Roma Serie A: Bilmeniz gereken her şey

SSC Napoli - Roma form durumu

Napoli bu maça tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmasında aldığı bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyetle karışık sonuçların ardından çıkıyor. Son maçında Serie A'da Fiorentina ile 1-1 berabere kalan ekip, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e yenildi ve sezonun daha önceki bölümünde sahasında Como'ya kaybetti. Allegri'nin takımı, Bologna karşısındaki 1-0'lık galibiyetin gösterdiği gibi sonuç almayı başarabiliyor, ancak savunmadaki kırılganlık tekrar eden bir sorun oldu. Bu beş maçta sekiz gol yediler ve beş gol attılar.

Roma'nın son form grafiği ise daha olumlu bir tablo çiziyor. Gasperini'nin takımı son beş maçının üçünü kazandı, ikisinde berabere kaldı ve hiç kaybetmedi. Deplasmanda Lecce karşısında alınan 4-0'lık galibiyet, hücum güçlerinin güçlü bir göstergesi olarak öne çıkarken, bunu Atalanta ve Torino galibiyetleri izledi. Inter deplasmanındaki 2-2'lik beraberlik, ligin en güçlü ekipleriyle rekabet edebildiklerini gösteriyor. Roma bu süreçte on gol attı ve dört gol yedi; bu istatistik hem hücum üretkenliklerini hem de makul savunma disiplinlerini yansıtıyor.

SSC Napoli - Roma: Son ikili rekabet karnesi

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, Şubat 2026'da Maradona'da 2-2 sona erdi ve bu sonuç, başa baş geçen maçlar serisinin devamı oldu. Serie A'daki son beş ikili eşleşmede Roma bir kez kazanırken, Napoli iki kez kazandı ve iki maç da beraberlikle sonuçlandı. Goller seri geneline oldukça dengeli şekilde yayıldı ve bu da bu fikstürün ne kadar rekabetçi olma eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor.



