SSC Napoli ile AS Roma arasındaki Derby del Sole, İtalyan futbolunun en heyecanlı ve köklü rekabetlerinden biri. Napoli'deki ikonik Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan bu karşılaşma, güneyin iki köklü kulübünü ateşli bir Serie A mücadelesinde buluşturuyor. Yüksek tempo, üst düzey taktik mücadele ve tribünlerden yükselen müthiş bir gürültü bekleyin.

GOAL, bilet fiyatları, biletlerin bulunabilirliği ve bugün nasıl satın alınabilecekleri hakkında bilmeniz gereken tüm ayrıntıları sunuyor.

SSC Napoli-Roma Serie A maçı ne zaman başlayacak?

Napoli-Roma maçı, millî aranın ardından Serie A maç programı kapsamında Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak.

Serie A - Hafta 8 24 Eki 2026 - 12:00 Diego Armando Maradona

Napoli-Roma maçının biletleri nereden alınır?

SSC Napoli maçlarının resmî biletleri öncelikle resmî TicketOne portalı ve SSC Napoli'nin internet sitesi üzerinden satışa çıkıyor. Kulübün resmî kart sahipleri ve yerel taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle resmî platformlarda genel satışa ayrılan biletler çoğu zaman hızla tükeniyor.

İlk satışta bilet alamazsanız ve resmî sitedeki biletler tükenirse StubHub'a başvurabilirsiniz.

Napoli-Roma maçının biletleri ne kadar?

SSC Napoli'nin Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki standart Serie A iç saha maçları için belirlediği resmî bilet fiyatları, Curva'nın üst katındaki bölümlerde genellikle 45 €'dan başlıyor ve Tribuna'nın orta bölümlerindeki koltuklarda 150 € veya üzerine çıkıyor.

İkincil satış platformlarında standart koltuklar için en uygun fiyatlı seçenekler yaklaşık 70 €'dan başlıyor. Fiyatlar talebe ve koltuğun konumuna göre değişiyor.

SSC Napoli-Roma Serie A maçı: Bilmeniz gereken her şey

SSC Napoli ve Roma'nın form durumu

Napoli, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya geliyor. Son maçında Serie A'da Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'a yenildi ve sezonun daha önceki bölümünde sahasında Como'ya kaybetti. Bologna karşısındaki 1-0'lık galibiyet, Allegri'nin takımının zorlu maçlardan sonuç çıkarabildiğini gösterse de savunmadaki kırılganlık tekrarlayan bir sorun oldu. Napoli, bu beş maçta beş gol atarken sekiz gol yedi.

Roma'nın son dönemdeki formu daha olumlu. Gasperini'nin takımı, son beş maçının üçünü kazandı, ikisinde berabere kaldı ve hiç yenilmedi. Lecce deplasmanındaki 4-0'lık galibiyet, hücum gücünün dikkat çekici bir göstergesiydi. Roma, ardından Atalanta ve Torino'yu da mağlup etti. Inter deplasmanındaki 2-2'lik beraberlik ise ligin en güçlü takımlarıyla rekabet edebildiğini gösteriyor. Roma, bu dönemde on gol atıp dört gol yedi. Bu istatistik hem hücum üretkenliğini hem de savunmadaki makul disiplinini yansıtıyor.

SSC Napoli-Roma: Son karşılaşmalar

İki kulüp arasında Şubat 2026'da Maradona'da oynanan son maç 2-2 sona erdi. Bu sonuç, çekişmeli karşılaşmalar serisini sürdürdü. Serie A'daki son beş karşılaşmada Roma bir, Napoli iki kez kazandı; iki maç ise berabere bitti. Bu maçlardaki goller de iki takım arasında oldukça dengeli dağıldı. Bu durum, rekabetin ne kadar çekişmeli geçtiğini gösteriyor.



