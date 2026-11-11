Napoli, 5 Desember 2026 Cumartesi günü Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda Lecce'yi ağırlayacak.

İki takımın Mart 2026'daki son lig karşılaşmasında Napoli, sahasında zorlu bir maçın ardından 2-1 kazanarak Serie A'da üç puanı almıştı. Aralarındaki son beş resmî maçın dördünü kazanıp birinde berabere kalan Napoli üstünlük kurarken, Lecce bu süreçte henüz galibiyet elde edemedi.

Napoli-Lecce maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

SSC Napoli-Lecce Serie A maçı ne zaman başlayacak?

Napoli-Lecce maçı, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda başlayacak.

Serie A - Hafta 14 5 Ara 2026 - 14:45 Diego Armando Maradona

SSC Napoli-Lecce Serie A maçının biletleri nasıl alınır?

SSC Napoli-Lecce Serie A maçının biletlerini satın almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: En doğrudan ve güvenilir seçenek, Napoli'nin resmî satış platformudur. Biletler, kombine sahipleri ve sadakat kartı üyeleri için ayrılan ilk satış dönemlerinin ardından genel satışa çıkar.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Serie A maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

SSC Napoli-Lecce Serie A maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan SSC Napoli-Lecce Serie A maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart kategoriler (kale arkaları ve alt tribünler): Genel oturma alanlarında fiyatlar genellikle 20 ila 35 avrodan başlar.

Genel oturma alanlarında fiyatlar genellikle başlar. Orta fiyatlı tribünler (Distinti bölümleri): Fiyatlar, koltuğun konumuna göre genellikle 45 ile 90 avro arasında değişir.

Fiyatlar, koltuğun konumuna göre genellikle ile arasında değişir. Premium / Tribuna koltukları: Üst düzey ağırlama hizmetleri ve merkez tribünlerdeki koltuklar için fiyatlar 120 avrodan 275 avro ve üzerine çıkabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre listeler:

En uygun fiyatlı ilanlar (üst / standart tribünler): Fiyatlar genellikle 30 ila 40 avrodan başlar.

Fiyatlar genellikle başlar. Ortalama piyasa fiyatı: Ortalama fiyat 160 ila 210 avro civarındadır.

Ortalama fiyat civarındadır. VIP ve ağırlama hizmetli biletlerin yeniden satışı: Fiyatlar genellikle 85 ila 100 avro ve üzerinden başlar.

SSC Napoli-Lecce Serie A maçı: Bilmeniz gereken her şey

SSC Napoli ve Lecce'nin form durumu

Napoli, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Serie A'da Juventus'a 2-0 yenildi; karşılaşmanın sonucunu Alajbegovic ve Boga'nın golleri belirledi. Bundan önce Monza'yı 4-1 yenip Roma ile 3-3 berabere kalmış, ancak bu beş maçlık süreçte Venezia'ya da 1-0 mağlup olmuştu. Napoli, performansında istikrar sağlayamadığı bu beş maçta 13 gol atıp yedi gol yedi.

Lecce ise son beş maçında bir galibiyet ve dört mağlubiyet aldı. Bu dönemdeki tek galibiyetini Udinese deplasmanında 3-0'lık skorla elde etti. Ardından Bologna, Juventus, Frosinone ve son olarak Genoa'ya yenildi; bu dört mağlubiyette 10 gol yedi. Di Francesco'nun ekibi son beş maçında yalnızca dört gol attı.

SSC Napoli-Lecce: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Mart 2026'da karşılaştı ve Napoli, Maradona'daki Serie A maçını 2-1 kazandı. Aralarındaki son beş maçta Napoli dört galibiyet ve bir beraberlik alırken, Lecce bu süreçte henüz galibiyet elde edemedi. Napoli, bu beş karşılaşmada sekiz gol atıp iki gol yedi.