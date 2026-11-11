24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Serie A
team-logoSSC Napoli
Diego Armando Maradona
team-logoLecce
Book SSC Napoli vs Lecce Tickets
Yardımcı:

SSC Napoli-Lecce maçının biletleri nasıl alınır? Serie A bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
SSC Napoli
Lecce
Serie A

SSC Napoli, Serie A'da Lecce ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Napoli, 5 Desember 2026 Cumartesi günü Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda Lecce'yi ağırlayacak.

İki takımın Mart 2026'daki son lig karşılaşmasında Napoli, sahasında zorlu bir maçın ardından 2-1 kazanarak Serie A'da üç puanı almıştı. Aralarındaki son beş resmî maçın dördünü kazanıp birinde berabere kalan Napoli üstünlük kurarken, Lecce bu süreçte henüz galibiyet elde edemedi.

Napoli-Lecce maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

SSC Napoli-Lecce Serie A maçı ne zaman başlayacak?

Napoli-Lecce maçı, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda başlayacak.

crest
Serie A - Hafta 14
Diego Armando Maradona

SSC Napoli-Lecce Serie A maçının biletleri nasıl alınır?

SSC Napoli-Lecce Serie A maçının biletlerini satın almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Kulübün resmî bilet satışı: En doğrudan ve güvenilir seçenek, Napoli'nin resmî satış platformudur. Biletler, kombine sahipleri ve sadakat kartı üyeleri için ayrılan ilk satış dönemlerinin ardından genel satışa çıkar.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Serie A maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

SSC Napoli-Lecce Serie A maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan SSC Napoli-Lecce Serie A maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Standart kategoriler (kale arkaları ve alt tribünler): Genel oturma alanlarında fiyatlar genellikle 20 ila 35 avrodan başlar.
  • Orta fiyatlı tribünler (Distinti bölümleri): Fiyatlar, koltuğun konumuna göre genellikle 45 ile 90 avro arasında değişir.
  • Premium / Tribuna koltukları: Üst düzey ağırlama hizmetleri ve merkez tribünlerdeki koltuklar için fiyatlar 120 avrodan 275 avro ve üzerine çıkabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre listeler:

  • En uygun fiyatlı ilanlar (üst / standart tribünler): Fiyatlar genellikle 30 ila 40 avrodan başlar.
  • Ortalama piyasa fiyatı: Ortalama fiyat 160 ila 210 avro civarındadır.
  • VIP ve ağırlama hizmetli biletlerin yeniden satışı: Fiyatlar genellikle 85 ila 100 avro ve üzerinden başlar.

SSC Napoli-Lecce Serie A maçı: Bilmeniz gereken her şey

SSC Napoli ve Lecce'nin form durumu

Napoli, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Serie A'da Juventus'a 2-0 yenildi; karşılaşmanın sonucunu Alajbegovic ve Boga'nın golleri belirledi. Bundan önce Monza'yı 4-1 yenip Roma ile 3-3 berabere kalmış, ancak bu beş maçlık süreçte Venezia'ya da 1-0 mağlup olmuştu. Napoli, performansında istikrar sağlayamadığı bu beş maçta 13 gol atıp yedi gol yedi.

Lecce ise son beş maçında bir galibiyet ve dört mağlubiyet aldı. Bu dönemdeki tek galibiyetini Udinese deplasmanında 3-0'lık skorla elde etti. Ardından Bologna, Juventus, Frosinone ve son olarak Genoa'ya yenildi; bu dört mağlubiyette 10 gol yedi. Di Francesco'nun ekibi son beş maçında yalnızca dört gol attı.

NAP

NAP - Form

ROM
B3-3
MON
K1-4
JUV
K2-0
POR
K4-1
LAZ
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5
LEC

LEC - Form

UDI
K0-3
JUV
K0-2
FRC
K5-1
GEN
K1-2
TOR
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

SSC Napoli-Lecce: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Mart 2026'da karşılaştı ve Napoli, Maradona'daki Serie A maçını 2-1 kazandı. Aralarındaki son beş maçta Napoli dört galibiyet ve bir beraberlik alırken, Lecce bu süreçte henüz galibiyet elde edemedi. Napoli, bu beş karşılaşmada sekiz gol atıp iki gol yedi.

Kafa Kafaya

SSC NapoliÇizimLecce
4
1
0
Serie A
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
Lecce badge
Lecce
LEC
1
MS
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
0
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
1
MS
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
0
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
1
MS
Serie A
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
1
Lecce badge
Lecce
LEC
0
MS
Serie A
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
Lecce badge
Lecce
LEC
0
MS
5Attığı Gol1
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı1/5

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin