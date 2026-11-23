Napoli, 16 Aralık 2026 Çarşamba günü Fiorentina'yı Napoli'deki Stadio Diego Armando Maradona'da ağırlayacak.

Napoli, son sezonlarda Fiorentina karşısında büyük ölçüde üstünlük kurdu ve Ekim 2023'ten bu yana iki takım arasında tüm kulvarlarda oynanan son yedi maçta yenilmedi. Bu süreçte güney ekibi, Ocak 2026'da evinde aldığı 2-1'lik galibiyet de dâhil olmak üzere üst üste dört Serie A karşılaşmasını kazandı. İki takım, Eylül 2026'da Floransa'da oynanan çekişmeli maçta ise 1-1 berabere kaldı.

Napoli-Fiorentina maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

SSC Napoli-Fiorentina Coppa Italia maçı ne zaman başlayacak?

Napoli-Fiorentina maçı, 16 Aralık 2026 Çarşamba günü Napoli'deki Stadio Diego Armando Maradona'da oynanacak.

SSC Napoli-Fiorentina Coppa Italia biletleri nasıl alınır?

SSC Napoli-Fiorentina Coppa Italia maçı için bilet almak isteyenler şu seçenekleri değerlendirebilir:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

SSC Napoli'nin resmî satış kanalları: Ev sahibi takımın taraftarları için en doğrudan ve güvenli yol, SSC Napoli'nin resmî bilet satış platformu Ticketone'dur. Biletler genellikle genel satışa çıkmadan önce öncelikli satış döneminde kombine sahiplerine sunulur.

Ev sahibi takımın taraftarları için en doğrudan ve güvenli yol, SSC Napoli'nin resmî bilet satış platformu Ticketone'dur. Biletler genellikle genel satışa çıkmadan önce öncelikli satış döneminde kombine sahiplerine sunulur. ACF Fiorentina'nın resmî satış kanalları: Napoli'ye gidecek deplasman taraftarları için deplasman tribünü (Curva Ospiti) biletlerinin dağıtımını Fiorentina'nın resmî bilet ofisi koordine eder. Satışlar genellikle Fidelity Card sahibi olmak gibi deplasman tribününe özgü satın alma koşullarıyla Vivaticket veya Ticketone üzerinden yürütülür.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Coppa Italia maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

SSC Napoli-Fiorentina Coppa Italia biletleri ne kadar?

SSC Napoli-Fiorentina Coppa Italia maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Curve (Alt/Üst Tribünler, Curva A & Curva B): Fiyatlar genellikle 14 ila 20 avro civarındadır.

Fiyatlar genellikle civarındadır. Distinti (Alt/Üst Katlar): Fiyatlar genellikle 25 ila 45 avro arasında değişir.

Fiyatlar genellikle arasında değişir. Tribuna (Ana Tribün/Alt ve Üst Koltuklar): Fiyatlar genellikle 50 ila 90 avro arasındadır.

Fiyatlar genellikle arasındadır. VIP & Ağırlama Kategorileri: Fiyatlar 120 avrodan başlayıp 250 avroyu aşar.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışlarında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler, piyasa talebine göre şu fiyatlardan listelenir:

Curve & Üst Kat Kategorileri: Fiyatlar 15 ila 25 avro civarından başlar.

Fiyatlar civarından başlar. Distinti Koltukları: Biletler genellikle 30 ila 65 avro arasında listelenir.

Biletler genellikle arasında listelenir. Tribuna & Kategori 1 Gold Koltukları: Fiyatlar genellikle 70 ila 130 avro arasında değişir.

Fiyatlar genellikle arasında değişir. VIP & Platinum Ağırlama Paketleri: Fiyatlar 250 avrodan başlayıp 300 avroyu aşabilir.

SSC Napoli-Fiorentina Coppa Italia maçı: Bilmeniz gereken her şey

SSC Napoli ve Fiorentina'nın form durumu

Napoli, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Serie A'da Lazio ile 1-1 berabere kalan Napoli, bir önceki karşılaşmasında Şampiyonlar Ligi'nde FC Porto'ya 4-1 yenildi. Maradona Stadı'nda oynayan ekip, bu beş maçta 12 gol atıp 11 gol yedi. Bu süreçteki en farklı galibiyetini ise Monza deplasmanında 4-1'lik skorla aldı.

Fiorentina, Serie A'daki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son karşılaşmasında Juventus ile 2-2 berabere kalan ekip, bu süreçteki öne çıkan galibiyetini Sassuolo deplasmanında 4-2'lik skorla elde etti. Beş maçta 10 gol atıp 10 gol yiyen Fiorentina için Inter ve Como yenilgileri bu serinin olumsuz sonuçları oldu.

SSC Napoli-Fiorentina: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 20 Eylül 2026'da Serie A'da karşılaştı. Artemio Franchi'deki maç 1-1 sona erdi. Son beş Serie A karşılaşmasında üç galibiyet alan Napoli, bir galibiyeti bulunan Fiorentina'ya karşı daha iyi bir performans sergiledi; bir maç ise berabere bitti. Napoli, Maradona'da oynanan son iki karşılaşmayı kazandı. Bunlardan biri, 31 Ocak 2026'daki 2-1'lik galibiyetti.