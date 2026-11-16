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SSC Napoli - Club Brugge biletleri nasıl alınır? Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
SSC Napoli
Club Brugge
Şampiyonlar Ligi

SSC Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile karşılaşıyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

Napoli, 8 Aralık 2026 Salı günü Club Brugge'ü Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda ağırlayacak.

SSC Napoli ile Club Brugge geçmişte yalnızca 2015/16 UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında resmi maçlarda karşılaştı. Napoli, bu maçlarda Belçika ekibine karşı üstünlük kurarak evinde 5-0'lık farklı bir galibiyet aldı, ardından deplasmanda Club Brugge'ü 1-0 yendi.

Napoli - Club Brugge maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dahil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

SSC Napoli - Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Napoli - Club Brugge maçı, 8 Aralık 2026 Salı günü Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 6
Diego Armando Maradona

SSC Napoli - Club Brugge Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan SSC Napoli - Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı için bilet alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmi satış kanalları

  • Kulübün resmi bilet satışı: Stadio Diego Armando Maradona'daki maç için biletleri normal satış fiyatından almanın başlıca ve en güvenli yolu, SSC Napoli'nin resmi internet sitesi veya bilet gişesidir.

2. İkincil bilet pazarları

  • İkincil bilet platformları: Kulübün resmi satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa sunulan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

SSC Napoli - Club Brugge Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

SSC Napoli - Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmi satış kanalları

  • Standart / genel giriş kategorileri: Fiyatlar genellikle 91 € ile 100 € civarından başlıyor.
  • Orta fiyatlı kategoriler (Kategori 2 / üst tribünler): Fiyatlar genellikle 100 € ile 170 € arasında değişiyor.
  • Premium koltuklar ve Tribuna: Fiyatlar 200 € seviyesinin oldukça üzerine çıkıp 400 €'yu aşabiliyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk el satışlarındaki resmi biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeleyebiliyor:

  • Curva ve alt Distinti tribünlerinde yeniden satış: Fiyatlar yaklaşık 70 € ile 90 € arasında başlıyor.
  • Üst Distinti tribünü ve tercih edilen saha kenarı koltukları: Fiyatlar genellikle 95 € ile 175 € arasında değişiyor.
  • VIP ve premium ağırlama biletlerinin yeniden satışı: Fiyatlar 400 € seviyesine kadar çıkabiliyor.

SSC Napoli - Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

SSC Napoli ve Club Brugge'ün form durumu

Napoli, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Serie A'da Lazio ile 1-1 berabere kaldı. Bundan önce Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya 4-1, ligde ise Juventus'a 2-0 yenildi. Bu süreçte Monza deplasmanında 4-1'lik farklı bir galibiyet de elde etti. Napoli, beş maçta on iki gol atıp on bir gol yedi.

Club Brugge, son beş maçının üçünü kazandı ve ikisinde berabere kaldı. Son maçında First Division A'da Anderlecht ile 1-1 berabere kaldı. Ondan önce Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven'ı 2-1, Belçika liginde ise Zulte Waregem'i 4-2 yendi. Brugge, bu dönemde Lens karşısında da 3-0'lık bir Şampiyonlar Ligi galibiyeti aldı. Bu beş maçta on bir gol atıp beş gol yedi.

NAP

NAP - Form

ROM
B3-3
MON
K1-4
JUV
K2-0
POR
K4-1
LAZ
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5
CLB

CLB - Form

RCL
K3-0
STT
K3-2
ZUL
K2-4
PSV
K1-2
AND
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

SSC Napoli - Club Brugge: Son karşılaşmalar

İki kulübün son karşılaşması, Kasım 2015'te Avrupa Ligi'nde oynandı ve Napoli, Club Brugge deplasmanında 1-0 kazandı. Takımlar arasında kayıtlara geçen diğer tek maç da aynı sezon Avrupa Ligi'nde oynandı. Napoli, Eylül 2015'te evindeki bu maçı 5-0 kazandı. İki karşılaşmayı da Napoli kazanırken Club Brugge henüz bu eşleşmeden puan çıkaramadı.

Kafa Kafaya

SSC NapoliÇizimClub Brugge
2
0
0
Ligi Europa
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
0
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
1
MS
Ligi Europa
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
5
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
0
MS
6Attığı Gol0
Maç 2.5 üstü golle bitti1/2
Her iki takım da gol attı0/2

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