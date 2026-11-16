Napoli, 8 Aralık 2026 Salı günü Club Brugge'ü Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda ağırlayacak.

SSC Napoli ile Club Brugge geçmişte yalnızca 2015/16 UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında resmi maçlarda karşılaştı. Napoli, bu maçlarda Belçika ekibine karşı üstünlük kurarak evinde 5-0'lık farklı bir galibiyet aldı, ardından deplasmanda Club Brugge'ü 1-0 yendi.

Napoli - Club Brugge maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dahil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

SSC Napoli - Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Napoli - Club Brugge maçı, 8 Aralık 2026 Salı günü Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 6 8 Ara 2026 - 15:00 Diego Armando Maradona

SSC Napoli - Club Brugge Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan SSC Napoli - Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı için bilet alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmi satış kanalları

Kulübün resmi bilet satışı: Stadio Diego Armando Maradona'daki maç için biletleri normal satış fiyatından almanın başlıca ve en güvenli yolu, SSC Napoli'nin resmi internet sitesi veya bilet gişesidir.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmi satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa sunulan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

SSC Napoli - Club Brugge Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

SSC Napoli - Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmi satış kanalları

Standart / genel giriş kategorileri: Fiyatlar genellikle 91 € ile 100 € civarından başlıyor.

Fiyatlar genellikle ile civarından başlıyor. Orta fiyatlı kategoriler (Kategori 2 / üst tribünler): Fiyatlar genellikle 100 € ile 170 € arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle ile arasında değişiyor. Premium koltuklar ve Tribuna: Fiyatlar 200 € seviyesinin oldukça üzerine çıkıp 400 €'yu aşabiliyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk el satışlarındaki resmi biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeleyebiliyor:

Curva ve alt Distinti tribünlerinde yeniden satış: Fiyatlar yaklaşık 70 € ile 90 € arasında başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık arasında başlıyor. Üst Distinti tribünü ve tercih edilen saha kenarı koltukları: Fiyatlar genellikle 95 € ile 175 € arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle ile arasında değişiyor. VIP ve premium ağırlama biletlerinin yeniden satışı: Fiyatlar 400 € seviyesine kadar çıkabiliyor.

SSC Napoli - Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

SSC Napoli ve Club Brugge'ün form durumu

Napoli, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Serie A'da Lazio ile 1-1 berabere kaldı. Bundan önce Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya 4-1, ligde ise Juventus'a 2-0 yenildi. Bu süreçte Monza deplasmanında 4-1'lik farklı bir galibiyet de elde etti. Napoli, beş maçta on iki gol atıp on bir gol yedi.

Club Brugge, son beş maçının üçünü kazandı ve ikisinde berabere kaldı. Son maçında First Division A'da Anderlecht ile 1-1 berabere kaldı. Ondan önce Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven'ı 2-1, Belçika liginde ise Zulte Waregem'i 4-2 yendi. Brugge, bu dönemde Lens karşısında da 3-0'lık bir Şampiyonlar Ligi galibiyeti aldı. Bu beş maçta on bir gol atıp beş gol yedi.

SSC Napoli - Club Brugge: Son karşılaşmalar

İki kulübün son karşılaşması, Kasım 2015'te Avrupa Ligi'nde oynandı ve Napoli, Club Brugge deplasmanında 1-0 kazandı. Takımlar arasında kayıtlara geçen diğer tek maç da aynı sezon Avrupa Ligi'nde oynandı. Napoli, Eylül 2015'te evindeki bu maçı 5-0 kazandı. İki karşılaşmayı da Napoli kazanırken Club Brugge henüz bu eşleşmeden puan çıkaramadı.