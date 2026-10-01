Napoli, 20 Ekim 2026 Salı günü Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda Bodoe/Glimt ile karşı karşıya gelecek.

Her iki takım da tek lig sıralama formatında yukarı çıkıp tur atlama yolunda kritik puanlar için mücadele edecek. Yaklaşan bu karşılaşma, İtalyan devi ile Norveç şampiyonu arasında heyecan verici bir Avrupa mücadelesine sahne olacak.

Bırakın GOAL Napoli - Bodoe/Glimt maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

SSC Napoli - Bodoe/Glimt Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Napoli - Bodoe/Glimt maçı, 20 Ekim 2026 Salı günü Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 3 20 Eki 2026 - 15:00 Diego Armando Maradona

SSC Napoli - Bodoe/Glimt Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Stadio Diego Armando Maradona'da oynanacak SSC Napoli - FK Bodø/Glimt UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak adına şu adımları izleyin:

SSC Napoli resmi internet sitesi ve bilet satıcısı:

Napoli, biletleri resmi internet sitesi ve yetkili bilet ortağı üzerinden satışa sunuyor.

Fidelity Card (taraftar kartı): Yüksek talep gören Şampiyonlar Ligi maçlarında, Napoli Fidelity Card (Fan Stadium Card) sahiplerine sık sık öncelikli erişim verilir. Biletler üye aşamasında tükenmezse, daha sonra genel satışla halka açılır.

SSC Napoli - Bodoe/Glimt Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

SSC Napoli - FK Bodø/Glimt UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, onları nereden satın aldığınıza, oturma kategorisine ve üyelik durumuna göre değişiklik gösterir:

1. Resmi doğrudan satış

Standart kategori fiyatlandırması: Stadio Diego Armando Maradona'daki resmi liste fiyatındaki biletler, bölüme bağlı olarak genellikle 30 € ile 150 € arasında değişir:

Curva (A/B): Yaklaşık 30 € - 50 € Distinti: Yaklaşık 50 € - 80 € Tribuna Posillipo / Nisida: Yaklaşık 90 € - 150 €+



2. İkincil bilet pazarı

StubHub gibi ikincil bilet platformlarında genel giriş seviyesindeki biletler yaklaşık 55 € ile 100 € arasında başlarken, premium koltuklar ve VIP konumlar gerçek zamanlı piyasa talebine bağlı olarak daha yüksek seviyelere çıkıyor.

SSC Napoli - Bodoe/Glimt Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

SSC Napoli - Bodoe/Glimt form durumu

Napoli, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın ikisini kazandı, üçünü kaybetti. Takımın son sonucu, Bologna karşısında Serie A'da alınan 1-0'lık galibiyet oldu ve bu sonuç art arda gelen üç mağlubiyetlik seriyi sona erdirdi. Bu yenilgi serisinde Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'a 1-0, ligde ise Inter'e 3-2 ve Como'ya 2-1 mağlup oldular. Bu dönemdeki diğer tek galibiyetleri, Serie A'da Genoa deplasmanında aldıkları 2-0'lık zaferdi. Napoli, bu beş karşılaşmada beş gol attı ve yedi gol yedi.

Bodoe/Glimt, son beş maçının dördünü kazandı ve birini kaybetti. Takımın son sonucu, Sandefjord karşısında Eliteserien'de alınan 3-2'lik galibiyet oldu ve bundan önce ligde üst üste üç maç kazandılar. Bu serideki tek yenilgi, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı 5-0 kaybettikleri maçta geldi. Bodoe/Glimt, bu beş maçta toplam on beş gol attı ve dokuz gol yedi.

SSC Napoli - Bodoe/Glimt: Son kafa kafaya istatistikler

Napoli ile Bodoe/Glimt arasında oynanan önceki maçlara dair kafa kafaya veri bulunmuyor.