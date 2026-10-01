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Şampiyonlar Ligi
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SSC Napoli - Bodoe/Glimt maçının biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
SSC Napoli
Bodoe/Glimt
Şampiyonlar Ligi

SSC Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde Bodoe/Glimt ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

Napoli, 20 Ekim 2026 Salı günü Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda Bodoe/Glimt ile karşı karşıya gelecek.

Her iki takım da tek lig sıralama formatında yukarı çıkıp tur atlama yolunda kritik puanlar için mücadele edecek. Yaklaşan bu karşılaşma, İtalyan devi ile Norveç şampiyonu arasında heyecan verici bir Avrupa mücadelesine sahne olacak.

Bırakın GOAL Napoli - Bodoe/Glimt maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

SSC Napoli - Bodoe/Glimt Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Napoli - Bodoe/Glimt maçı, 20 Ekim 2026 Salı günü Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 3
Diego Armando Maradona

SSC Napoli - Bodoe/Glimt Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Stadio Diego Armando Maradona'da oynanacak SSC Napoli - FK Bodø/Glimt UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak adına şu adımları izleyin:

SSC Napoli resmi internet sitesi ve bilet satıcısı:

Napoli, biletleri resmi internet sitesi ve yetkili bilet ortağı üzerinden satışa sunuyor.

Fidelity Card (taraftar kartı): Yüksek talep gören Şampiyonlar Ligi maçlarında, Napoli Fidelity Card (Fan Stadium Card) sahiplerine sık sık öncelikli erişim verilir. Biletler üye aşamasında tükenmezse, daha sonra genel satışla halka açılır.

SSC Napoli - Bodoe/Glimt Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

SSC Napoli - FK Bodø/Glimt UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, onları nereden satın aldığınıza, oturma kategorisine ve üyelik durumuna göre değişiklik gösterir:

1. Resmi doğrudan satış

  • Standart kategori fiyatlandırması: Stadio Diego Armando Maradona'daki resmi liste fiyatındaki biletler, bölüme bağlı olarak genellikle 30 € ile 150 € arasında değişir:
    • Curva (A/B): Yaklaşık 30 € - 50 €
    • Distinti: Yaklaşık 50 € - 80 €
    • Tribuna Posillipo / Nisida: Yaklaşık 90 € - 150 €+

2. İkincil bilet pazarı

  • StubHub gibi ikincil bilet platformlarında genel giriş seviyesindeki biletler yaklaşık 55 € ile 100 € arasında başlarken, premium koltuklar ve VIP konumlar gerçek zamanlı piyasa talebine bağlı olarak daha yüksek seviyelere çıkıyor.

SSC Napoli - Bodoe/Glimt Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

SSC Napoli - Bodoe/Glimt form durumu

Napoli, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın ikisini kazandı, üçünü kaybetti. Takımın son sonucu, Bologna karşısında Serie A'da alınan 1-0'lık galibiyet oldu ve bu sonuç art arda gelen üç mağlubiyetlik seriyi sona erdirdi. Bu yenilgi serisinde Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'a 1-0, ligde ise Inter'e 3-2 ve Como'ya 2-1 mağlup oldular. Bu dönemdeki diğer tek galibiyetleri, Serie A'da Genoa deplasmanında aldıkları 2-0'lık zaferdi. Napoli, bu beş karşılaşmada beş gol attı ve yedi gol yedi.

Bodoe/Glimt, son beş maçının dördünü kazandı ve birini kaybetti. Takımın son sonucu, Sandefjord karşısında Eliteserien'de alınan 3-2'lik galibiyet oldu ve bundan önce ligde üst üste üç maç kazandılar. Bu serideki tek yenilgi, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı 5-0 kaybettikleri maçta geldi. Bodoe/Glimt, bu beş maçta toplam on beş gol attı ve dokuz gol yedi.

NAP

NAP - Form

COM
K1-2
INT
K3-2
ARS
K0-1
BOL
K1-0
FIO
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
BOD

BOD - Form

RBK
K4-2
FRE
K1-2
FCB
K5-0
SAN
K3-2
BRA
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/12
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

SSC Napoli - Bodoe/Glimt: Son kafa kafaya istatistikler

Napoli ile Bodoe/Glimt arasında oynanan önceki maçlara dair kafa kafaya veri bulunmuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

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