Napoli, 13 Aralık 2026 Pazar günü Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda AC Milan'ı ağırlayacak.

İki kulüp de son yıllarda Serie A şampiyonluğu yaşadı. Milan 2022'de Scudetto'yu kazanırken Napoli, 2023'te tarihi ve üstün bir performansla şampiyonluğa ulaştı. İki takım arasındaki mücadelede üstünlük son dönemde el değiştirse de Napoli'nin Nisan 2026'daki 1-0'lık galibiyeti ve Aralık 2025'te Supercoppa Italiana'da aldığı 2-0'lık sonuç öne çıkıyor.

GOAL, Napoli - AC Milan maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor.

SSC Napoli - AC Milan Serie A maçı ne zaman başlayacak?

Napoli - AC Milan maçı, 13 Aralık 2026 Pazar günü Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak.

SSC Napoli - AC Milan Serie A maçına bilet nasıl alınır?

SSC Napoli - AC Milan Serie A maçına bilet almak için seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış siteleri: Orijinal bilet almanın en güvenli ve doğrudan yolu, iki kulübün resmî internet sitelerini ( sscnapoli.it veya acmilan.com ) kullanmaktır. Ev sahibi takım taraftarlarına ayrılan biletler genellikle aşamalı olarak satışa çıkar. Önce kombine sahiplerine, ardından taraftar kartı sahiplerine (Fidelity Card / Tessera del Tifoso gibi), son olarak da genel satışa sunulur.

Orijinal bilet almanın en güvenli ve doğrudan yolu, iki kulübün resmî internet sitelerini ( veya ) kullanmaktır. Ev sahibi takım taraftarlarına ayrılan biletler genellikle aşamalı olarak satışa çıkar. Önce kombine sahiplerine, ardından taraftar kartı sahiplerine (Fidelity Card / Tessera del Tifoso gibi), son olarak da genel satışa sunulur. Deplasman tribünü (Settore Ospiti): Konuk takımı destekliyorsanız deplasman tribününe ayrılan biletleri, konuk kulübün resmî bilet satış kanalı üzerinden satın almanız gerekir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Serie A maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

SSC Napoli - AC Milan Serie A maçı biletleri ne kadar?

SSC Napoli - AC Milan Serie A maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart alt tribün / kale arkası (Curva / Distinti Inferiori): Fiyatlar genellikle 20 ila 45 € civarından başlar.

Fiyatlar genellikle civarından başlar. Orta kategori ve saha kenarı koltukları (Distinti / Tribune Laterali): Fiyatlar genellikle 75 ila 150 € arasında değişir.

Fiyatlar genellikle arasında değişir. Premium ve merkezî tribünler (Tribuna Centrale / Posillipo/Onore): Fiyatlar genellikle 175 ila 275 € ve üzeri arasında değişir.

Fiyatlar genellikle arasında değişir. Resmî kurumsal ağırlama ve VIP paketleri: Fiyatlar 250 ila 350 € civarından başlar ve 1.000 €'nun üzerine çıkabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil satış platformlarındaki bilet fiyatları talebe göre belirlenir:

Ekonomik / üst tribün ikinci el biletleri: Fiyatlar genellikle 120 ila 150 € civarından başlar.

Fiyatlar genellikle civarından başlar. İkinci el piyasasında ortalama koltuk fiyatları: Genellikle 190 ila 250 € arasında değişir.

Genellikle arasında değişir. Premium maç günü paketleri ve seyahat paketleri: Fiyatlar çoğunlukla 250 ila 500 € ve üzeri aralığındadır.

SSC Napoli - AC Milan Serie A maçı: Bilmeniz gereken her şey

SSC Napoli ve AC Milan'ın form durumu

Napoli, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Serie A'da Lazio ile evinde 1-1 berabere kaldı. Bu süreçte daha önce Şampiyonlar Ligi'nde FC Porto'ya 4-1, ligde ise Juventus'a 2-0 yenildi. Monza karşısındaki 4-1'lik galibiyet ise takıma bir nebze moral verdi. Napoli, bu beş maçta dokuz gol atıp dokuz gol yedi.

Milan, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Serie A'da Genoa'yı deplasmanda 1-2 yendi. Inter karşısındaki 3-1'lik derbi galibiyeti bu dönemin öne çıkan sonucu oldu. Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 0-2, Bologna'ya ise 2-4 yenilmesi, Amorim'in gidermeye çalıştığı istikrarsızlığı gösteriyor. Milan, bu beş maçta dokuz gol atıp on gol yedi.

SSC Napoli - AC Milan: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 6 Nisan 2026'da karşılaştı ve Napoli, Serie A'da evinde 1-0 kazandı. Aralarındaki son beş maçın dördünü Napoli, birini Milan kazandı. Milan'ın tek galibiyeti, Eylül 2025'te San Siro'da aldığı 2-1'lik sonuçtu. Napoli ayrıca Aralık 2025'te Süper Kupa'da Milan'ı 2-0 mağlup etti.