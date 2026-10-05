Sporting CP, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Lizbon'daki Estádio José Alvalade'de LASK ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki önceki üç Avrupa karşılaşmalarında Avusturya ekibi LASK, Sporting'in bir galibiyetine karşılık iki galibiyetle ikili rekabette üstünlüğü elinde bulunduruyor. Taraflar arasındaki en unutulmaz önceki buluşma Ekim 2020'de yaşandı; LASK, Avrupa Ligi elemelerinde Alvalade'de Sporting'i deplasmanda 4-1 gibi net bir skorla şaşkına çevirmişti.

GOAL, Sporting CP - LASK maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Sporting CP - LASK Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Sporting CP - LASK maçı, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Lizbon'daki Estádio José Alvalade'de başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 3 21 Eki 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

Sporting CP - LASK Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Lizbon'daki Estádio José Alvalade'de oynanacak Sporting CP - LASK UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak adına birkaç seçeneğiniz bulunuyor:

1. Resmî kulüp platformları

Sporting CP resmî sitesi ve uygulaması: Genel satış ya da ev sahibi tribünü biletleri almak için en doğrudan ve en güvenli yol. Biletler önce kulüp üyelerine (Sócios) sunuluyor, kalan koltuklar ise daha sonra genel satışa açılıyor.

Estádio José Alvalade gişesi: Uygunluk durumuna bağlı olarak, maç öncesinde ya da maç günü Lizbon'daki stat gişesinden doğrudan bilet satın alabilirsiniz.

LASK deplasman tribünü (deplasman taraftarları için): Deplasman tribünü kontenjanı misafir kulüp tarafından yönetildiği için, konuk takım taraftarları biletlerini doğrudan LASK'ın resmî bilet satış portalı üzerinden almalı.

Sporting CP - LASK Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Sporting CP - LASK UEFA Şampiyonlar Ligi maçının Estádio José Alvalade'deki bilet fiyatları, biletleri resmî kulüp satış kanalları üzerinden mi yoksa ikincil bilet platformları üzerinden mi aldığınıza göre değişiklik gösteriyor.

1. Resmî kulüp fiyatları (Estádio José Alvalade)

Genel satış / üye olmayanlar: Resmî satıştaki biletler genellikle koltuk kategorisine bağlı olarak 25 € ile 75 € arasında değişiyor (kale arkası ile orta uzun kenar koltukları gibi).

Kulüp üyeleri (Sócios): Sporting CP üyeleri genellikle yaklaşık 15 € ile 40 € arasında başlayan indirimli fiyatlardan yararlanıyor.

VIP ve hospitality paketleri: Resmî hospitality ve premium executive koltuklar, lounge erişimi ve maç öncesi ikramlar dahil olmak üzere 150 € ile 350 €+ arasında değişiyor.

2. İkincil bilet pazarları

Resmî biletler tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında, talep ve koltuk konumuna bağlı olarak bilet fiyatları şu aralıklarda listeleniyor:

Giriş seviyesi koltuklar (üst kat / kale arkası): Yetkili yeniden satıcılar ve toplayıcı platformlardaki başlangıç fiyatları genellikle 35 € ile 75 € arasında değişiyor.

Orta kategori ve uzun kenar koltukları: Merkezi veya alt kat koltukları genellikle 75 € ile 130 € arasında oluyor.

Deplasman tribünü (LASK taraftarları): Doğrudan LASK üzerinden satılan deplasman tribünü kontenjanı, deplasman taraftarları için UEFA tarafından sınırlandırılmış standart fiyatlar üzerinden belirleniyor ve genellikle 30 € ile 45 € civarında oluyor.

Sporting CP - LASK Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Sporting CP - LASK form durumu

Sporting CP, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik aldı; bu süreçte 10 gol atıp dört gol yedi. Son sonuçları Liga Portugal'da Arouca ile 2-2'lik beraberlik oldu, ondan önce de Famalicão ile 1-1 berabere kaldılar. Bu serinin öne çıkan sonucu ise Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında alınan 3-1'lik galibiyetti; Rio Ave deplasmanındaki 4-0'lık galibiyet de iç sahadaki güçlü mesaj performanslarından biri olarak dikkat çekti.

LASK, son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Son maçları Avusturya Bundesliga'sında Sturm Graz'a 2-1 yenilgiyle sonuçlandı ve Şampiyonlar Ligi'nde de AEK Atina'ya 1-0 kaybettiler. Olumlu tarafta ise ÖFB Cup'ta Deutschlandsberger SC karşısında alınan 6-1'lik galibiyet ve Wolfsberger AC deplasmanındaki 3-1'lik zafer, şartlar uygun olduğunda üretken olabildiklerini gösteriyor.

Sporting CP - LASK: Son karşılaşmalar

Bu kulüpler arasındaki ikili rekabet kısa ama dikkat çekici bir geçmişe sahip. Son buluşma Ekim 2020'de yaşandı; LASK, Avrupa Ligi elemelerinde Alvalade'de 4-1 kazandı ve bu sonuç serinin tanımlayıcı anı olarak öne çıkıyor. Ondan önce LASK, Aralık 2019'da Avrupa Ligi grup aşamasında Sporting'i 3-0 mağlup etmişti. Daha önce ise Sporting, taraflar arasındaki ilk maçı aynı yılın ekim ayında sahasında 2-1 kazanmıştı. Kayda geçen üç karşılaşmanın toplamında LASK, Sporting'in bir galibiyetine karşılık iki galibiyetle üstün durumda.