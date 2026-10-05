24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Şampiyonlar Ligi
team-logoSporting CP
Estadio Jose Alvalade
team-logoLASK
Book Sporting CP vs LASK Tickets
GOAL-e
Yardımcı:

Sporting CP - LASK maçının biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Sporting CP
LASK
Şampiyonlar Ligi

Sporting CP, Şampiyonlar Ligi'nde LASK ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Sporting CP, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Lizbon'daki Estádio José Alvalade'de LASK ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki önceki üç Avrupa karşılaşmalarında Avusturya ekibi LASK, Sporting'in bir galibiyetine karşılık iki galibiyetle ikili rekabette üstünlüğü elinde bulunduruyor. Taraflar arasındaki en unutulmaz önceki buluşma Ekim 2020'de yaşandı; LASK, Avrupa Ligi elemelerinde Alvalade'de Sporting'i deplasmanda 4-1 gibi net bir skorla şaşkına çevirmişti.

GOAL, Sporting CP - LASK maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Sporting CP - LASK Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Sporting CP - LASK maçı, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Lizbon'daki Estádio José Alvalade'de başlayacak.

crest
Şampiyonlar Ligi - Hafta 3
Estadio Jose Alvalade

Sporting CP - LASK Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Lizbon'daki Estádio José Alvalade'de oynanacak Sporting CP - LASK UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak adına birkaç seçeneğiniz bulunuyor:

1. Resmî kulüp platformları

  • Sporting CP resmî sitesi ve uygulaması: Genel satış ya da ev sahibi tribünü biletleri almak için en doğrudan ve en güvenli yol. Biletler önce kulüp üyelerine (Sócios) sunuluyor, kalan koltuklar ise daha sonra genel satışa açılıyor.
  • Estádio José Alvalade gişesi: Uygunluk durumuna bağlı olarak, maç öncesinde ya da maç günü Lizbon'daki stat gişesinden doğrudan bilet satın alabilirsiniz.
  • LASK deplasman tribünü (deplasman taraftarları için): Deplasman tribünü kontenjanı misafir kulüp tarafından yönetildiği için, konuk takım taraftarları biletlerini doğrudan LASK'ın resmî bilet satış portalı üzerinden almalı.

Sporting CP - LASK Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Sporting CP - LASK UEFA Şampiyonlar Ligi maçının Estádio José Alvalade'deki bilet fiyatları, biletleri resmî kulüp satış kanalları üzerinden mi yoksa ikincil bilet platformları üzerinden mi aldığınıza göre değişiklik gösteriyor.

1. Resmî kulüp fiyatları (Estádio José Alvalade)

  • Genel satış / üye olmayanlar: Resmî satıştaki biletler genellikle koltuk kategorisine bağlı olarak 25 € ile 75 € arasında değişiyor (kale arkası ile orta uzun kenar koltukları gibi).
  • Kulüp üyeleri (Sócios): Sporting CP üyeleri genellikle yaklaşık 15 € ile 40 € arasında başlayan indirimli fiyatlardan yararlanıyor.
  • VIP ve hospitality paketleri: Resmî hospitality ve premium executive koltuklar, lounge erişimi ve maç öncesi ikramlar dahil olmak üzere 150 € ile 350 €+ arasında değişiyor.

2. İkincil bilet pazarları

Resmî biletler tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında, talep ve koltuk konumuna bağlı olarak bilet fiyatları şu aralıklarda listeleniyor:

  • Giriş seviyesi koltuklar (üst kat / kale arkası): Yetkili yeniden satıcılar ve toplayıcı platformlardaki başlangıç fiyatları genellikle 35 € ile 75 € arasında değişiyor.
  • Orta kategori ve uzun kenar koltukları: Merkezi veya alt kat koltukları genellikle 75 € ile 130 € arasında oluyor.
  • Deplasman tribünü (LASK taraftarları): Doğrudan LASK üzerinden satılan deplasman tribünü kontenjanı, deplasman taraftarları için UEFA tarafından sınırlandırılmış standart fiyatlar üzerinden belirleniyor ve genellikle 30 € ile 45 € civarında oluyor.

Sporting CP - LASK Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Sporting CP - LASK form durumu

Sporting CP, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik aldı; bu süreçte 10 gol atıp dört gol yedi. Son sonuçları Liga Portugal'da Arouca ile 2-2'lik beraberlik oldu, ondan önce de Famalicão ile 1-1 berabere kaldılar. Bu serinin öne çıkan sonucu ise Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında alınan 3-1'lik galibiyetti; Rio Ave deplasmanındaki 4-0'lık galibiyet de iç sahadaki güçlü mesaj performanslarından biri olarak dikkat çekti.

LASK, son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Son maçları Avusturya Bundesliga'sında Sturm Graz'a 2-1 yenilgiyle sonuçlandı ve Şampiyonlar Ligi'nde de AEK Atina'ya 1-0 kaybettiler. Olumlu tarafta ise ÖFB Cup'ta Deutschlandsberger SC karşısında alınan 6-1'lik galibiyet ve Wolfsberger AC deplasmanındaki 3-1'lik zafer, şartlar uygun olduğunda üretken olabildiklerini gösteriyor.

SCP

SCP - Form

RA
K0-4
NAC
K2-0
GAL
K3-1
FAM
B1-1
ARO
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
LAS

LAS - Form

DSC
K1-6
AEK
K1-0
SGR
K2-1
HAR
B3-3
FVI
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Sporting CP - LASK: Son karşılaşmalar

Bu kulüpler arasındaki ikili rekabet kısa ama dikkat çekici bir geçmişe sahip. Son buluşma Ekim 2020'de yaşandı; LASK, Avrupa Ligi elemelerinde Alvalade'de 4-1 kazandı ve bu sonuç serinin tanımlayıcı anı olarak öne çıkıyor. Ondan önce LASK, Aralık 2019'da Avrupa Ligi grup aşamasında Sporting'i 3-0 mağlup etmişti. Daha önce ise Sporting, taraflar arasındaki ilk maçı aynı yılın ekim ayında sahasında 2-1 kazanmıştı. Kayda geçen üç karşılaşmanın toplamında LASK, Sporting'in bir galibiyetine karşılık iki galibiyetle üstün durumda.

Kafa Kafaya

Sporting CPÇizimLASK
1
0
2
Europa League Qualification
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
1
LASK badge
LASK
LAS
4
MS
Ligi Europa
LASK badge
LASK
LAS
3
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
0
MS
Ligi Europa
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
2
LASK badge
LASK
LAS
1
MS
3Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti3/3
Her iki takım da gol attı2/3
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin