Southampton, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü Burnley'yi Southampton'daki St. Mary's Stadyumu'nda ağırlayacak.

İki takımın son resmî karşılaşması Şubat 2025'te FA Cup'ta oynandı ve Burnley, St. Mary's Stadyumu'nda 1-0 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmalarında sonuçlar birbirine yakın: Southampton ve Burnley ikişer galibiyet aldı, bir maç ise berabere bitti.

Southampton-Burnley maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Southampton-Burnley Championship maçı ne zaman başlayacak?

Southampton-Burnley maçı, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü Southampton'daki St. Mary's Stadyumu'nda oynanacak.

Championship - Hafta 20 9 Ara 2026 - 15:00 St. Mary's Stadium

Southampton-Burnley Championship maçının biletleri nasıl alınır?

Southampton-Burnley Championship maçına bilet almak için şu seçeneklere göz atabilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Standart ev sahibi ve deplasman tribünü biletlerini doğrudan Southampton FC veya Burnley FC'nin resmî bilet satış kanallarından alabilirsiniz.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Championship maçlarının biletlerini alıp satmasına olanak tanır.

Southampton-Burnley Championship maçının biletleri ne kadar?

Southampton-Burnley Championship maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Yetişkinler için standart genel giriş: Fiyatlar genellikle yaklaşık 45 ila 60 avro arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle yaklaşık arasında değişiyor. Ağırlama ve premium maç günü paketleri:Fiyatlar genellikle yaklaşık 135 avrodan başlıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

Standart yeniden satış biletleri: Fiyatlar genellikle yaklaşık 45 ila 50 avrodan başlıyor.

Fiyatlar genellikle yaklaşık başlıyor. Ortalama yeniden satış fiyatı: Fiyatlar 70 ila 120 avro veya üzerinde değişebiliyor.

Southampton-Burnley Championship maçı: Bilmeniz gereken her şey

Southampton ve Burnley'nin form durumu

Southampton, son beş Championship maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Preston North End'e 1-0 yenilen takım, öncesinde West Bromwich Albion ile 1-1 berabere kaldı. Southampton, bu serinin daha önceki bölümünde Queens Park Rangers'ı 4-1 yenerek hücumdaki kalitesini gösterdi. Beş maçta sekiz gol atıp üç gol yedi.

Burnley'nin son beş maçlık formu, bir beraberlik, bir beraberlik ve üç mağlubiyetten oluşuyor. Son maçında Cardiff City'ye 5-4 yenilmesi, savunmadaki zaaflarını ortaya koydu. Burnley, bu süreçte Lincoln City'ye 4-1, Wolverhampton Wanderers'a ise 2-1 mağlup oldu. Beş maçta yedi gol atarken 13 gol yedi.

Southampton-Burnley: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Şubat 2025'te FA Cup'ta karşılaştı; Burnley, St. Mary's Stadyumu'nda 1-0 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmaları Premier League ve FA Cup'ta oynandı ve sonuçlar birbirine yakın seyretti. Southampton iki, Burnley de iki galibiyet aldı; bir maç berabere bitti. Bu beş maçta iki takım da çok sayıda gol attı.