Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Avrupa Ligi kazananını karşı karşıya getiren yıllık organizasyon UEFA Süper Kupa, 12 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak.

On iki ay önce PSG, Süper Kupa'da Tottenham karşısında son ana kadar zorlandı. Nuno Mendes, galibiyeti getiren penaltıyı gole çevirerek Fransız taraftarları çılgına çevirdi. Luis Enrique'nin takımının bu kez de rakibi bir İngiliz ekibi olacak; Aston Villa, Freiburg'a karşı Avrupa Ligi finalinde aldığı çarpıcı 3-0'lık galibiyetin üzerine koymak için Salzburg'a geliyor.

GOAL, UEFA Süper Kupa biletleriyle ilgili tüm detayları sizin için derledi; biletlerin nereden alınabileceği, ne kadar olduğu ve çok daha fazlası burada.

UEFA Süper Kupa: Paris Saint-Germain - Aston Villa maçı ne zaman?

UEFA Süper Kupa - Final 12 Ağu 2026 - 15:00 Red Bull Arena

UEFA Süper Kupa: Paris Saint-Germain - Aston Villa biletleri nasıl alınır?

UEFA Süper Kupa için genel satış bilet başvuru penceresi, 16 Haziran'da UEFA'nın sitesi üzerinden resmen açıldı. Bu ilk aşama 23 Haziran'a kadar sürdü ve kura sistemiyle tarafsız taraftarlara 9.000 bilet ayrıldı.

Kulüpler tarafında ise her iki takıma da 7.000'er bilet tahsis edildi. Aston Villa'nın özel bilet satış penceresi 25 Haziran'da açıldı, PSG de kendi biletlerinin dağıtımını ve satış koordinasyonunu haziran ortası ile sonu arasında kurum içinde yürüttü.

Genel kamuya yönelik resmi bilet başvuruları ve kulüplerin koordine ettiği satış pencereleri şimdi kapanmış olabilir, ancak koltuklar hâlâ UEFA Bilet Yeniden Satış platformu veya StubHub gibi doğrulanmış ikincil pazar yerleri üzerinden alınabiliyor.

UEFA Süper Kupa: Paris Saint-Germain - Aston Villa biletleri ne kadar?

UEFA Süper Kupa için resmi gişe satış fiyatları €30 ile €150 arasında değişiyordu. Dağılım ise şöyleydi:

Fans First (Kulüp Kontenjanları): €30

Kategori 3: €50

Kategori 2: €90

Kategori 1: €150

Erişilebilirlik Biletleri: €30 (bir ücretsiz refakatçi koltuğu dahildir)

Güncel uygunluk durumu için kulüplerin ve UEFA'nın resmi bilet portallarını maç tarihine yaklaştıkça takip edin; ayrıca Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerine de göz atın.

UEFA Süper Kupa: Paris Saint-Germain - Aston Villa nerede oynanacak?

Red Bull Arena (Salzburg)

Red Bull Arena (UEFA kulüp organizasyonları için Stadion Salzburg olarak da bilinir), Salzburg'un bir banliyösü olan Wals-Siezenheim'da bulunan bir futbol stadyumudur. Resmi olarak 2003'te açılan stat, Avusturya Bundesliga ekibi FC Red Bull Salzburg'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

Red Bull Arena'nın resmi kapasitesi 30.188 olsa da stat konfigürasyonu oynanan turnuvanın türüne göre değişiyor. UEFA Süper Kupa 2026 için kapasitenin 28.500 olması bekleniyor.

Bu, statta ilk kez büyük bir UEFA kulüp finalinin oynanacağı anlamına gelebilir, ancak tesis Euro 2008 sırasında Yunanistan'ın grup aşamasındaki üç maçına da ev sahipliği yapmıştı. Yunanistan o dönemde Avrupa şampiyonuydu.

UEFA Süper Kupa'nın son şampiyonları kimler?

Yıl Kazananlar İkinci Skor 2025 Paris Saint-Germain Tottenham Hotspur 4-3 (pen.) 2024 Real Madrid Atalanta 2-0 2023 Manchester City Sevilla 5-4 (pen.) 2022 Real Madrid Eintracht Frankfurt 2-0 2021 Chelsea Villarreal 6-5 (pen.) 2020 Bayern Münih Sevilla 2-1 (uzt.) 2019 Liverpool Chelsea 5-4 (pen.) 2018 Atletico Madrid Real Madrid 4-2 (uzt.) 2017 Real Madrid Manchester United 2-1 2016 Real Madrid Sevilla 3-2 (uzt.)

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