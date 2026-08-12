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UEFA Süper Kupa
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Red Bull Arena
team-logoAston Villa
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Çeviri:

Son dakika UEFA Süper Kupa 2026 biletleri nasıl alınır: PSG - Aston Villa biletleri, Salzburg fiyatları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Süper Kupa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
O. Dembele

Avrupa futbol takviminin öne çıkan etkinliklerinden biri için Avusturya'ya gidiyor olabilirsiniz

Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Avrupa Ligi kazananını karşı karşıya getiren yıllık organizasyon UEFA Süper Kupa, 12 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak.

On iki ay önce PSG, Süper Kupa'da Tottenham karşısında son ana kadar zorlandı. Nuno Mendes, galibiyeti getiren penaltıyı gole çevirerek Fransız taraftarları çılgına çevirdi. Luis Enrique'nin takımının bu kez de rakibi bir İngiliz ekibi olacak; Aston Villa, Freiburg'a karşı Avrupa Ligi finalinde aldığı çarpıcı 3-0'lık galibiyetin üzerine koymak için Salzburg'a geliyor.

GOAL, UEFA Süper Kupa biletleriyle ilgili tüm detayları sizin için derledi; biletlerin nereden alınabileceği, ne kadar olduğu ve çok daha fazlası burada.

UEFA Süper Kupa: Paris Saint-Germain - Aston Villa maçı ne zaman?

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UEFA Süper Kupa - Final
Red Bull Arena

UEFA Süper Kupa: Paris Saint-Germain - Aston Villa biletleri nasıl alınır?

UEFA Süper Kupa için genel satış bilet başvuru penceresi, 16 Haziran'da UEFA'nın sitesi üzerinden resmen açıldı. Bu ilk aşama 23 Haziran'a kadar sürdü ve kura sistemiyle tarafsız taraftarlara 9.000 bilet ayrıldı.

Kulüpler tarafında ise her iki takıma da 7.000'er bilet tahsis edildi. Aston Villa'nın özel bilet satış penceresi 25 Haziran'da açıldı, PSG de kendi biletlerinin dağıtımını ve satış koordinasyonunu haziran ortası ile sonu arasında kurum içinde yürüttü.

Genel kamuya yönelik resmi bilet başvuruları ve kulüplerin koordine ettiği satış pencereleri şimdi kapanmış olabilir, ancak koltuklar hâlâ UEFA Bilet Yeniden Satış platformu veya StubHub gibi doğrulanmış ikincil pazar yerleri üzerinden alınabiliyor.

UEFA Süper Kupa: Paris Saint-Germain - Aston Villa biletleri ne kadar?

UEFA Süper Kupa için resmi gişe satış fiyatları €30 ile €150 arasında değişiyordu. Dağılım ise şöyleydi:

  • Fans First (Kulüp Kontenjanları): €30
  • Kategori 3: €50
  • Kategori 2: €90
  • Kategori 1: €150
  • Erişilebilirlik Biletleri: €30 (bir ücretsiz refakatçi koltuğu dahildir)

Güncel uygunluk durumu için kulüplerin ve UEFA'nın resmi bilet portallarını maç tarihine yaklaştıkça takip edin; ayrıca Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerine de göz atın.

UEFA Süper Kupa: Paris Saint-Germain - Aston Villa nerede oynanacak?

Red Bull Arena (Salzburg)

Red Bull Arena (UEFA kulüp organizasyonları için Stadion Salzburg olarak da bilinir), Salzburg'un bir banliyösü olan Wals-Siezenheim'da bulunan bir futbol stadyumudur. Resmi olarak 2003'te açılan stat, Avusturya Bundesliga ekibi FC Red Bull Salzburg'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

Red Bull Arena'nın resmi kapasitesi 30.188 olsa da stat konfigürasyonu oynanan turnuvanın türüne göre değişiyor. UEFA Süper Kupa 2026 için kapasitenin 28.500 olması bekleniyor.

Bu, statta ilk kez büyük bir UEFA kulüp finalinin oynanacağı anlamına gelebilir, ancak tesis Euro 2008 sırasında Yunanistan'ın grup aşamasındaki üç maçına da ev sahipliği yapmıştı. Yunanistan o dönemde Avrupa şampiyonuydu.

UEFA Süper Kupa'nın son şampiyonları kimler?

Yıl

Kazananlar

İkinci

Skor

2025

Paris Saint-Germain

Tottenham Hotspur

4-3 (pen.)

2024

Real Madrid

Atalanta

2-0

2023

Manchester City

Sevilla

5-4 (pen.)

2022

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

2-0

2021

Chelsea

Villarreal

6-5 (pen.)

2020

Bayern Münih

Sevilla

2-1 (uzt.)

2019

Liverpool

Chelsea

5-4 (pen.)

2018

Atletico Madrid

Real Madrid

4-2 (uzt.)

2017

Real Madrid

Manchester United

2-1

2016

Real Madrid

Sevilla

3-2 (uzt.)

UEFA Süper Kupa: Paris Saint-Germain - Aston Villa: Bilmeniz gereken her şey

Paris Saint-Germain - Aston Villa form durumu

PSG

PSG - Form

RCL
K0-2
PAR
K2-1
ARS
K1-1
MLL
K3-0
MUN
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
AVL

AVL - Form

WAL
K0-5
POR
K2-1
RSO
K2-4
BGP
K1-3
FCB
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Paris Saint-Germain - Aston Villa: İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

Paris Saint-GermainÇizimAston Villa
1
0
1
Şampiyonlar Ligi
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
MS
Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
MS
5Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti2/2
Her iki takım da gol attı2/2

Paris Saint-Germain - Aston Villa: Takım haberleri

Paris Saint-Germain vs Aston Villa kadroları

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Diziliş
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovW. PachoW. PachoMarquinhosMarquinhosA. HakimiA. HakimiN. MendesN. MendesVitinhaVitinhaJ. NevesJ. NevesW. Zaire-EmeryW. Zaire-EmeryM. AklioucheM. AklioucheK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaD. DoueD. DoueM. BizotM. BizotP. TorresP. TorresM. CashM. CashI. MaatsenI. MaatsenV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefB. KamaraB. KamaraJ. GomesJ. GomesE. BuendiaE. BuendiaJ. McGinnJ. McGinnteam-logoG. HemmingsB. MadjoB. Madjo
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-3-3
Paris Saint-Germain

İlk 11

Aston Villa

Yedekler

Teknik direktör

  • Luis Enrique
  • U. Emery

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