UEFA Uluslar Ligi, Slovenya’nın Ljubljana’daki Stožice Stadyumu’nda İsviçre’yi ağırlayacağı heyecan verici bir millî maçla geri dönüyor. Her iki Avrupa temsilcisi de bu grup aşaması karşılaşmasına yüksek kalite ve motivasyonla çıkacak. Bu da maçı futbol takviminin en çok beklenen karşılaşmalarından biri hâline getiriyor.

GOAL, maç tarihi, stadyum, bilet fiyatları ve yerinizi nasıl ayırtabileceğinizle ilgili tüm önemli ayrıntıları sunuyor.

Slovenya-İsviçre UEFA Uluslar Ligi B Ligi maçı saat kaçta başlayacak?

Slovenya-İsviçre maçı, Ljubljana’daki Stožice Stadyumu’nda oynanacak. Resmî başlama saati, maç tarihi yaklaştığında açıklanacak.

UEFA Nations League B - Hafta 5 13 Kas 2026 - 14:45 Stozice Stadium, Ljubljana

Slovenya-İsviçre maçının biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, ev sahibi federasyonun millî takım iç saha maçları için genel satışını yürüten ana satış kanalı Eventim Slovenya üzerinden satışa sunuluyor. Taraftarların standart kontenjandaki koltuklardan yer bulabilmek için genel satış başladığında erkenden kayıt yaptırıp bilet alması öneriliyor.

Resmî satıştaki biletler tükenirse veya istediğiniz tribünde yer kalmazsa, resmî sitedeki biletlerin tükenmesi durumunda StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Slovenya-İsviçre maçının biletleri ne kadar?

Eventim üzerinden satılan resmî biletlerin fiyatı, Stožice Stadyumu’ndaki tribün kategorisine ve koltuğun görüş açısına bağlı olarak standart oturma yerleri için 26 €’dan başlıyor.

Ana satış kanallarındaki standart koltuklar tükendiğinde, StubHub gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları yaklaşık 63 €’dan başlıyor.

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Slovenya ve İsviçre’nin form durumu

Slovenya, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; altı gol atıp altı gol yedi. Son maçında Hırvatistan’a 2-1 yenildi, bir önceki karşılaşmada ise Kıbrıs ile 1-1 berabere kaldı. Bu süreçteki tek galibiyetini deplasmanda Karadağ’ı 3-2 yenerek elde etti. Sonuçlardaki ve gol sayılarındaki bu istikrarsızlık, takımın hâlâ düzenli bir performans yakalamaya çalıştığını gösteriyor.

İsviçre’nin son dönemdeki formu ise belirgin biçimde daha iyi. Yakin’in ekibi, son beş maçının dördünü kazandı. Tek mağlubiyetini Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin’e 3-1 yenilerek aldı. Bu yenilgiden önce Kolombiya ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından penaltılarla galip geldi, Cezayir’i 2-0 yendi ve Kanada’yı 2-1 mağlup etti. İsviçre, bu beş karşılaşmada dokuz gol atıp beş gol yedi. Arjantin yenilgisinden önce üst üste aldığı dört galibiyetle ivme yakaladı.

Slovenya-İsviçre: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşması, Ekim 2025’te Ljubljana’da oynanan Dünya Kupası eleme maçında 0-0 sona erdi. Bundan önceki maçta, Eylül 2025’te İsviçre 3-0 kazandı. İki takım arasındaki son beş karşılaşmada İsviçre üç, Slovenya bir galibiyet aldı; bir maç ise berabere bitti.



