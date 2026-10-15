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UEFA Nations League B
team-logoSlovenya
Stozice Stadium, Ljubljana
team-logoİsviçre
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Slovenya-İsviçre maçının biletleri nasıl alınır? UEFA Uluslar Ligi B Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

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Tickets
UEFA Nations League A
Slovenya
İsviçre

Slovenya, UEFA Uluslar B Ligi'nde İsviçre ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

UEFA Uluslar Ligi, Slovenya’nın Ljubljana’daki Stožice Stadyumu’nda İsviçre’yi ağırlayacağı heyecan verici bir millî maçla geri dönüyor. Her iki Avrupa temsilcisi de bu grup aşaması karşılaşmasına yüksek kalite ve motivasyonla çıkacak. Bu da maçı futbol takviminin en çok beklenen karşılaşmalarından biri hâline getiriyor.

GOAL, maç tarihi, stadyum, bilet fiyatları ve yerinizi nasıl ayırtabileceğinizle ilgili tüm önemli ayrıntıları sunuyor.

Slovenya-İsviçre UEFA Uluslar Ligi B Ligi maçı saat kaçta başlayacak?

Slovenya-İsviçre maçı, Ljubljana’daki Stožice Stadyumu’nda oynanacak. Resmî başlama saati, maç tarihi yaklaştığında açıklanacak.

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UEFA Nations League B - Hafta 5
Stozice Stadium, Ljubljana

Slovenya-İsviçre maçının biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, ev sahibi federasyonun millî takım iç saha maçları için genel satışını yürüten ana satış kanalı Eventim Slovenya üzerinden satışa sunuluyor. Taraftarların standart kontenjandaki koltuklardan yer bulabilmek için genel satış başladığında erkenden kayıt yaptırıp bilet alması öneriliyor.

Resmî satıştaki biletler tükenirse veya istediğiniz tribünde yer kalmazsa, resmî sitedeki biletlerin tükenmesi durumunda StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Slovenya-İsviçre maçının biletleri ne kadar?

Eventim üzerinden satılan resmî biletlerin fiyatı, Stožice Stadyumu’ndaki tribün kategorisine ve koltuğun görüş açısına bağlı olarak standart oturma yerleri için 26 €’dan başlıyor.

Ana satış kanallarındaki standart koltuklar tükendiğinde, StubHub gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları yaklaşık 63 €’dan başlıyor.

Slovenya-İsviçre UEFA Uluslar Ligi B Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Slovenya ve İsviçre’nin form durumu

Slovenya, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; altı gol atıp altı gol yedi. Son maçında Hırvatistan’a 2-1 yenildi, bir önceki karşılaşmada ise Kıbrıs ile 1-1 berabere kaldı. Bu süreçteki tek galibiyetini deplasmanda Karadağ’ı 3-2 yenerek elde etti. Sonuçlardaki ve gol sayılarındaki bu istikrarsızlık, takımın hâlâ düzenli bir performans yakalamaya çalıştığını gösteriyor.

İsviçre’nin son dönemdeki formu ise belirgin biçimde daha iyi. Yakin’in ekibi, son beş maçının dördünü kazandı. Tek mağlubiyetini Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin’e 3-1 yenilerek aldı. Bu yenilgiden önce Kolombiya ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından penaltılarla galip geldi, Cezayir’i 2-0 yendi ve Kanada’yı 2-1 mağlup etti. İsviçre, bu beş karşılaşmada dokuz gol atıp beş gol yedi. Arjantin yenilgisinden önce üst üste aldığı dört galibiyetle ivme yakaladı.

SVN

SVN - Form

CRO
K2-1
SCO
B0-0
MKD
K2-0
SUI
K2-1
SCO
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
SUI

SUI - Form

ARG
K3-1
MKD
K0-3
SCO
K0-3
SVN
K2-1
MKD
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Slovenya-İsviçre: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşması, Ekim 2025’te Ljubljana’da oynanan Dünya Kupası eleme maçında 0-0 sona erdi. Bundan önceki maçta, Eylül 2025’te İsviçre 3-0 kazandı. İki takım arasındaki son beş karşılaşmada İsviçre üç, Slovenya bir galibiyet aldı; bir maç ise berabere bitti.

Kafa Kafaya

SlovenyaÇizimİsviçre
1
1
3
UEFA Nations League B
İsviçre badge
İsviçre
SUI
2
Slovenya badge
Slovenya
SVN
1
MS
World Cup Qualification UEFA
Slovenya badge
Slovenya
SVN
0
İsviçre badge
İsviçre
SUI
0
MS
World Cup Qualification UEFA
İsviçre badge
İsviçre
SUI
3
Slovenya badge
Slovenya
SVN
0
MS
European Championship Qualification
İsviçre badge
İsviçre
SUI
3
Slovenya badge
Slovenya
SVN
2
MS
European Championship Qualification
Slovenya badge
Slovenya
SVN
1
İsviçre badge
İsviçre
SUI
0
MS
4Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5


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