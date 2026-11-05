Slovenya-İsviçre maçına bilet nasıl alınır? UEFA Uluslar Ligi B Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

UEFA Uluslar Ligi, Slovenya'nın Ljubljana'daki Stožice Stadyumu'nda İsviçre'yi ağırlayacağı heyecan verici bir milli maçla geri dönüyor. Her iki Avrupa ekibinin de yüksek kalite ve motivasyonla çıkacağı bu grup aşaması karşılaşması, futbol takviminin en çok beklenen maçlarından biri.

GOAL, maç tarihi, stat, bilet fiyatları ve yerinizi nasıl ayırtabileceğinizle ilgili tüm önemli ayrıntıları sunuyor.

Slovenya-İsviçre UEFA Uluslar Ligi B maçı saat kaçta başlayacak?

Slovenya-İsviçre maçı Ljubljana'daki Stožice Stadyumu'nda oynanacak. Resmî başlama saati ise maç tarihi yaklaştığında açıklanacak.

UEFA Nations League B - Hafta 5 13 Kas 2026 - 14:45 Stozice Stadium, Ljubljana

Slovenya-İsviçre maçının biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, millî takımın iç saha maçları için genel satışları yürüten ev sahibi federasyonun birincil satış kanalı Eventim Slovenia üzerinden satışa sunuluyor. Taraftarların standart satış kontenjanından yer bulabilmek için genel satış başladığında erkenden kayıt yaptırıp biletlerini almaları gerekiyor.

Resmî satış kontenjanındaki biletler tükenirse veya istediğiniz tribün bölümünde yer kalmazsa StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarına başvurabilirsiniz.

Slovenya-İsviçre maçının biletleri ne kadar?

Eventim üzerinden satılan resmî biletlerin fiyatları, Stožice Stadyumu'ndaki tribün kategorisine ve görüş açısına bağlı olarak standart koltuklar için 26 avrodan başlıyor.

Birincil satış kanallarındaki standart biletler tükendiğinde, StubHub gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları yaklaşık 63 avrodan başlıyor.

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Slovenya ve İsviçre'nin son durumu

Slovenya son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; altı gol atıp altı gol yedi. Son maçında Hırvatistan'a 2-1 yenildi, ondan önce ise Kıbrıs'la 1-1 berabere kaldı. Bu serideki tek galibiyetini deplasmanda Karadağ'ı 3-2 yenerek elde etti. Sonuçlardaki ve gol performansındaki bu istikrarsızlık, hâlâ güvenilir bir oyun düzeni arayan bir takımın durumunu ortaya koyuyor.

İsviçre'nin son dönemdeki formu ise çok daha iyi. Yakin'in ekibi son beş maçının dördünü kazandı; tek yenilgisini Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'e 3-1 kaybederek aldı. Bu yenilgiden önce Kolombiya'yla 0-0 berabere kaldığı maçın ardından penaltılarda galip geldi, Cezayir'i 2-0 ve Kanada'yı 2-1 yendi. İsviçre bu beş maçta dokuz gol atıp beş gol yedi ve Arjantin yenilgisi öncesinde üst üste dört galibiyetle ivme yakaladı.

Slovenya-İsviçre: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşması, Ekim 2025'te Ljubljana'da oynanan ve 0-0 biten Dünya Kupası eleme maçıydı. Bu maçtan önce İsviçre, Eylül 2025'teki ilk karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı. Son beş karşılaşmada İsviçre'nin üç, Slovenya'nın bir galibiyeti bulunuyor; bir maç da berabere bitti.